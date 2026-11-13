Costa Rica y la DEA interceptan lancha con casi dos toneladas de marihuana en el Pacífico Sur: dos extranjeros fueron detenidos

Las autoridades de Costa Rica y Estados Unidos interceptaron una lancha con 1,923 kilogramos de marihuana en aguas del Pacífico Sur, durante una operación conjunta contra el narcotráfico. Crédito: MSP

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Las autoridades de Costa Rica, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y organismos de seguridad de Colombia, interceptaron una embarcación que transportaba 1,923 kilogramos de marihuana en aguas del Pacífico Sur, durante una operación internacional contra el narcotráfico que permitió detener a dos extranjeros.

La intervención se realizó a 118 millas náuticas al sur de Cabo Matapalo, en la provincia de Puntarenas, donde oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) del Servicio Nacional de Guardacostas localizaron una lancha rápida que navegaba sin matrícula ni bandera.

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Según informó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), la embarcación estaba tripulada por un ciudadano ecuatoriano de apellidos Castillo Zambrano, quien desempeñaba las funciones de capitán, y un nicaragüense identificado como Pictan Siu.

Ambos fueron aprehendidos durante la intervención marítima y posteriormente trasladados hasta el puerto de Golfito, junto con la embarcación y el cargamento decomisado.

Un ciudadano ecuatoriano de apellidos Castillo Zambrano y un nicaragüense identificado como Pictan Siu fueron detenidos cuando transportaban el cargamento de droga. Crédito: MSP

Lancha transportaba ocho estañones con combustible

Durante la inspección, los agentes comprobaron que la embarcación estaba equipada con dos motores fuera de borda de 200 caballos de fuerza cada uno, además de ocho estañones con combustible.

Después del traslado a Golfito, los cuerpos policiales desarrollaron las diligencias correspondientes para identificar y cuantificar las sustancias encontradas.

El procedimiento permitió establecer que la embarcación transportaba 1,923 kilogramos de marihuana, equivalentes a aproximadamente 1.9 toneladas métricas.

La embarcación navegaba sin matrícula ni bandera, estaba equipada con dos motores de 200 caballos de fuerza y transportaba ocho estañones con combustible. Crédito: MSP

Operativo contó con participación de tres países

La intercepción fue posible mediante una operación coordinada entre las autoridades costarricenses, la DEA, la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta Sur de Estados Unidos y la Armada de Colombia.

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El despliegue también contó con apoyo de una aeronave estadounidense, utilizada durante las labores de vigilancia marítima.

En territorio costarricense participaron distintas unidades del Ministerio de Seguridad Pública, entre ellas la Policía de Control de Drogas (PCD), la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) y la Unidad Especial de Apoyo (UEA).

Estos cuerpos policiales intervinieron en las diligencias relacionadas con la embarcación, los sospechosos y las sustancias decomisadas.

Las autoridades aún no han informado si ya se solicitaron medidas cautelares contra los dos tripulantes o cuáles serán las actuaciones judiciales posteriores a su detención.

La Policía de Control de Drogas (PCD) participó en las diligencias desarrolladas en Golfito, donde se confirmó el decomiso de casi dos toneladas de marihuana. Crédito: MSP

Segunda embarcación interceptada durante la semana

El nuevo decomiso representa la segunda lancha con aparente droga capturada durante esta semana en el Pacífico costarricense, según destacó el Ministerio de Seguridad Pública.

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El pasado domingo 8 de noviembre, oficiales de Guardacostas interceptaron otra embarcación a 41 millas náuticas al suroeste de Sierpe de Osa, también con apoyo de una aeronave estadounidense.

En aquella intervención fueron detenidos dos colombianos y un ecuatoriano, quienes viajaban en una lancha denominada Pez Gallo. El capitán registraba un antecedente de detención en Ecuador durante 2016, relacionado con otra embarcación que transportaba drogas.

En ese procedimiento, la PCD asumió las investigaciones para determinar el tipo y la cantidad de sustancias encontradas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado que exista una relación entre ambos casos.

Las dos intervenciones forman parte de las operaciones de vigilancia marítima que Costa Rica desarrolla con apoyo internacional para detectar embarcaciones sospechosas y combatir el transporte de estupefacientes por rutas del océano Pacífico.

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