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Se confirmó quién será el árbitro para la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro

El uruguayo Andrés Matonte impartirá justicia en el duelo del 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia

Andrés Matonte dirigirá el Perú vs Paraguay por la fecha 1. (Max Peixoto/Eurasia Sport Images/Getty Images)
El uruguayo Matonte, a cargo de la final entre Boca y Mineiro (Max Peixoto/Eurasia Sport Images/Getty Images)
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La Conmebol anunció oficialmente a las autoridades arbitrales de cara a la final de la Copa Sudamericana que se celebrará el próximo sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. El uruguayo Andrés Matonte fue designado como juez principal en un cuerpo complementado por compatriotas y otros colegas paraguayos.

Matonte será secundado por los asistentes uruguayos Nicolás Tarán (1) y Andrés Nievas (2), Antonio García (VAR), Agustín Berisso (AVAR2) y Leodán González (AVAR3), más los paraguayos Ulises Mereles (AVAR1), Juan Benítez (cuarto) y Milcíades Saldívar (quinto). El montevideano de 38 años es profesor de educación física, inició su preparación arbitral en 2008 y debutó en la Primera División de su país en 2017. Dos años después obtuvo la categoría internacional de la FIFA, un ascenso que lo incorporó con rapidez a las designaciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

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Su recorrido incluye partidos de las eliminatorias sudamericanas, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Copa América 2024. Uno de sus principales antecedentes fue el Mundial de Qatar 2022, donde dirigió el triunfo de Croacia por 4-1 ante Canadá en la fase de grupos y actuó como cuarto árbitro en otros encuentros. También fue designado para la final de la Copa Sudamericana de 2021 que Athletico Paranaense le ganó a Bragantino.

El último partido que Matonte dirigió a Boca fue en esta Sudamericana: goleada 4-0 ante Recoleta en Paraguay (REUTERS/Cesar Olmedo)
El último partido que Matonte dirigió a Boca fue en esta Sudamericana: goleada 4-0 ante Recoleta en Paraguay (REUTERS/Cesar Olmedo)

A Boca Juniors lo dirigió en nueve oportunidades y el Xeneize solamente perdió la primera vez con él como juez: 2-0 ante Corinthians por la Libertadores 2022. La última vez que condujo un encuentro de los de la Ribera fue por esta edición de la Sudamericana, en la revancha de los octavos de final frente a Recoleta, con goleada 4-0 en Asunción. En esta Sudamericana también protagonizó el Boca-O’Higgins en la Bombonera por el repechaje (1-0, gol de Miguel Merentiel). Su historial contempla 5 triunfos, 3 empates y la única caída antes mencionada. Además, le sacó 21 amarillas a futbolistas de Boca y 26 a sus rivales, mientras que expulsó a tres jugadores xeneizes y a dos oponentes (y le concedió un penal al conjunto argentino y ninguno a sus adversarios).

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Por su parte, no dirigió en ninguna de las presentaciones a Atlético Mineiro en este certamen. El único antecedente que el Matonte registra con los de Belo Horizonte fue en un duelo contra Alianza Lima por la fase de grupos de la Libertadores 2023 que terminó 2-0 a favor de los brasileños. También viene de presenciar como juez principal partidos de series eliminatorias de la Libertadores 2026: Flamengo-Independiente del Valle, Fluminense-Platense (cuartos de final) y Rosario Central-Corinthians (octavos).

Matonte suele ser considerado una de las alternativas habituales de Conmebol para partidos internacionales y eliminatorias directas. Su perfil se asocia con la continuidad del juego y la aceptación del contacto físico, aunque ha debido tomar decisiones disciplinarias en encuentros de alta tensión, una exigencia frecuente en el fútbol continental. Su experiencia en torneos de clubes y selecciones lo mantiene entre los árbitros uruguayos de mayor presencia internacional.

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TODOS LOS PARTIDOS DE ANDRÉS MATONTE DIRIGIENDO A BOCA

  • Corinthians 2-0 Boca (Libertadores 2022)
  • Boca 0 (5)-(6) 0 Corinthians (Libertadores 2022)
  • Boca 2-1 Deportivo Pereira (Libertadores 2023)
  • Boca 4-0 Monagas (Libertadores 2023)
  • Racing 0 (1)-(4) 0 Boca (Libertadores 2023)
  • Palmeiras 1 (3)-(5) 1 Boca (Libertadores 2023)
  • Boca 1-0 Independiente del Valle (Sudamericana 2024)
  • Boca 1-O O’Higgins (Sudamericana 2026)
  • Recoleta 0-4 Boca (Sudamericana 2026)

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