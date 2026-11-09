Radiografía: por qué Racing Bulls le sacó 45 puntos a Alpine en las últimas carreras de la Fórmula 1

Racing Bulls le sacó 45 puntos a Alpine en la segunda mitad de la temporada (Jerome Miron-Imagn Images)

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El final de temporada 2026 de la Fórmula 1 no es el que Alpine esperaba. El equipo francés arrancó como el mejor del pelotón del medio y ahora resulta una quimera que pueda alcanzar el quinto puesto en el Campeonato Mundial de Constructores, ya sea por decisiones y errores propios del team con base en Enstone como por el mérito de Racing Bulls, que le sacó 45 puntos.

Después de disputarse 20 Grandes Premios, la brecha entre ambos equipos se amplió: 114 puntos contra 69. El objetivo inicial de Alpine, que apuntaba a ser el mejor equipo detrás de Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren, quedó fuera de alcance, mientras que el cuarto puesto se volvió inaccesible ante los 398 puntos acumulados por la escudería de Woking.

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La reacción de los rivales directos fue decisiva en ese desenlace. En las seis fechas más recientes, Racing Bulls sumó 35 unidades, Audi 11 y Haas 10, mientras Alpine igualó apenas el rendimiento de Williams y solo logró superar a Cadillac, que todavía no sumó puntos en la temporada. Restan 129 puntos en juego en el plano del Campeonato de Constructores.

Alpine había finalizado último entre los constructores en 2025, pero el desarrollo anticipado del monoplaza de 2026 y el reemplazo del motor Renault por una unidad Mercedes le permitieron arrancar el año con una competitividad que no había mostrado en la campaña anterior. El A526 ofreció velocidad y regularidad durante las primeras fechas, un rendimiento que la escudería no logró sostener mientras Racing Bulls, Audi y Haas encontraron mejoras a lo largo del calendario.

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Franco Colapinto y Pierre Gasly no dispusieron del mejor medio mecánico en las últimas fechas (REUTERS)

En las primeras fechas, el A526 mostró su mejor faceta en cuanto a competitividad y eso le permitió a Franco Colapinto lograr su mejor resultado en la Máxima al ser sexto en Canadá. Venía de un octavo puesto en pista y fue reclasificado séptimo al final tras una sanción a Charles Leclerc (Ferrari).

El piloto bonaerense de 23 años y su compañero Pierre Gasly (30 años) sumaron un global de 61 puntos hasta el décimo evento en el Gran Premio de Bélgica, con 42 unidades para el piloto francés y 19 del argentino.

Fue en esa carrera disputada en el histórico Autódromo de Spa-Francorchamps que Racing Bulls igualó en el puntaje a Alpine y ese fin de semana se produjo un quiebre. ¿Qué pasó? Allí, la escuadra de Faenza llevó una batería de mejoras, como un pontón lateral, un arco de seguridad, un tambor de freno (para optimizar el flujo de aire) y un alerón trasero (para generar mayor carga aerodinámica). La mejora del sistema de refrigeración se probó exclusivamente en el coche de Arvid Lindblad. Luego, en Hungría, fueron incorporados esos elementos en el VCARB03 de Liam Lawson y la estructura satélite de Red Bull le quitó el quinto puesto a Alpine.

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Cabe aclarar que, antes de Bélgica, Racing Bulls venía de una doble puntuación en las cuatro fechas anteriores. En Canadá, fue séptimo con Lawson y ese fin de semana en Montreal estrenó un fondo plano revisado. Esto le permitió avanzar en la aerodinámica, sumado a la buena planta impulsora de Ford (este año reemplazó a Honda al igual que Red Bull).

Liam Lawson está a un paso de renovar su continuidad con Racing Bulls (REUTERS/Adriano Machado)

Luego de Hungría se produjo el receso por las vacaciones del verano boreal y en el reinicio de la actividad Racing Bulls ratificó su superioridad sobre Alpine. Tanto Lawson como Lindblad se mostraron muy constantes en su conducción y supieron capitalizar el avance del medio mecánico. Entre Países Bajos y Brasil sumaron 48 puntos contra 17 de Alpine en el mismo período.

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¿Qué pasó con Alpine? En Enstone siguieron con mejoras en sus monoplazas, pero no como las de Racing Bulls. De hecho, luego de Austin (18ª fecha), Gasly reveló a F1 TV que no se esperan más desarrollos en las últimas fechas del año.

También hubo problemas de confiabilidad en sus monoplazas con tres abandonos por fallas mecánicas en el A526 de Colapinto, en las dos carreras en Singapur y en los Estados Unidos. En Marina Bay, Colapinto quedó fuera de competencia por una falla de transmisión, mientras que en Austin un contacto con Lindblad le dañó el piso y el pontón de su auto. Gasly también sufrió daños en el piso durante esa misma carrera y perdió tiempo adicional por una detención lenta vinculada a un inconveniente con el equipamiento del box.

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Se sumó el doble abandono por el choque de Colapinto a Gasly en Azerbaiyán, cuando ambos eran décimo (1 punto) y séptimo (5), respectivamente, lo que les hizo perder seis unidades.

Franco Colapinto penó con la confiabilidad de su Alpine con un doble abandono en Singapur (EFE/EPA/FAZRY ISMAIL)

El fin de semana de San Pablo expuso esas limitaciones. El viernes, Alpine probó en el auto de Colapinto una puesta a punto más rígida para mejorar su comportamiento, pero debió revertirla porque el A526 se movía en exceso sobre los baches del Autódromo José Carlos Pace de Interlagos. La modificación posterior mejoró de manera parcial la respuesta del vehículo, aunque el argentino describió un inconveniente persistente: “Bloquea en todos lados, falta tracción, falta un poco de consistencia en el auto”.

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La lluvia agregó otra variable. Gasly reveló que el equipo detectó anomalías en los datos aerodinámicos en condiciones de pista mojada, un asunto que deberá analizarse de cara a las próximas carreras. La falta de agarre afectó al Alpine con neumáticos intermedios y de lluvia extrema, a lo que se sumó un alerón considerado poco adecuado para esas condiciones.

En pista seca, el panorama fue distinto. Los dos pilotos y el asesor ejecutivo Flavio Briatore destacaron el ritmo del A526 con neumáticos blandos, una diferencia que explica por qué el monoplaza puede resultar competitivo en determinados tramos de carrera y perder protagonismo en otros. A Colapinto, además, le falló en San Pablo una de las herramientas que mejor había manejado durante el año: la largada, que le hizo perder posiciones desde el inicio en un circuito con poco margen fuera de la trayectoria seca. El argentino defendió su posición ante Nico Hülkenberg y Arvid Lindblad, superó a Gasly y mostró velocidad con neumáticos blandos nuevos, aunque terminó 13°, otra vez sin traducir el ritmo en puntos.

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La cosecha obtenida en el arranque de temporada todavía protege a Alpine en la clasificación general. La escudería cuenta con 38 puntos de ventaja sobre Haas y 41 sobre Audi, sus dos perseguidores más cercanos en la disputa por el sexto lugar del campeonato. Williams quedó más atrás, con 12 puntos, seguido por Aston Martin, con siete, y Cadillac, todavía sin unidades.

Liam Lawson y Arvid Lindblad sumaron 48 puntos en las últimas diez fechas (REUTERS/Adriano Machado)

Hay un tema clave y es que Racing Bulls es el equipo satélite de Red Bull y, si bien para afuera se intenta “vender” que son estructuras independientes, hay un trabajo en conjunto entre Faenza y Milton Keynes. Es un secreto a voces que se comparten información. La escudería de Max Verstappen también pegó un salto de calidad en las últimas fechas y pelea por el subcampeonato de Constructores.

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El sexto puesto se perfila como el resultado más probable para Alpine de cara al cierre del campeonato, aunque matemáticamente no está asegurado. Recuperar la quinta posición exigiría revertir una tendencia que hoy favorece a Racing Bulls, mientras que perder el lugar actual dependería de una recuperación marcada de Haas o Audi en las fechas restantes.

El equipo tampoco prevé modificaciones de fondo para lo que resta del año. Colapinto confirmó en San Pablo que el desarrollo técnico ya está enfocado en el monoplaza de 2027 y explicó que los problemas centrales del A526 requieren cambios estructurales: “Es muy difícil mejorar el problema fundamental del auto sin hacer un cambio grande”. El piloto comparó las actualizaciones que todavía pueden introducirse durante el campeonato con “curitas”, capaces de aliviar inconvenientes puntuales, pero no de resolverlos de manera definitiva.

Luego de la competencia en Interlagos, Colapinto habló sobre la merma de Alpine en las últimas fechas y manifestó que la causa es “por circunstancias de carrera. Todos los fines de semana fueron cambiando un poco y esta última parte del año no estuvimos tan fuertes, pero creo que seguimos teniendo un buen auto y en las carreras seguramente estaremos rápidos”.

Alpine afrontará las fechas restantes del calendario con objetivos deportivos acotados, compromisos vinculados a sus patrocinadores y la recolección de datos orientados al diseño del próximo monoplaza. El campeonato todavía contempla carreras en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, mientras Imola (Italia) se mantiene como alternativa ante la incertidumbre que persiste sobre la realización de las dos pruebas previstas en Medio Oriente.