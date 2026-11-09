Una campeona olímpica sufrió graves quemaduras tras un incendio en su vivienda: “Su situación es seria”

Maria Shurochkina sufrió graves quemaduras durante un incendio (Anton Novoderezhkin/TASS/Sipa USA)

Guardar

La doble campeona olímpica Maria Shurochkina sufrió graves quemaduras durante un incendio en su apartamento de Moscú y permanece hospitalizada. La exnadadora rusa, de 31 años, resultó herida cuando su ropa se prendió fuego mientras recargaba una chimenea de bioetanol, un biocombustible, en su vivienda.

El incidente se produjo en la propiedad de cuatro dormitorios donde reside la deportista, situada en el piso 17 de un complejo residencial del oeste de la capital rusa. De acuerdo con la información que difundió The Sun, los vapores inflamables se encendieron durante la recarga de la chimenea y alcanzaron las prendas que llevaba puestas.

PUBLICIDAD

La atleta fue hallada en una escalera del edificio mientras gritaba y se retorcía de dolor. Una ambulancia la trasladó al Instituto de Investigación de Emergencias Sklifosovsky de Moscú, donde los médicos iniciaron el tratamiento por las lesiones que sufrió en distintas partes del cuerpo.

El canal ruso de Telegram Mash informó que el estado de Shurochkina fue definido inicialmente como moderado, aunque más tarde pasó a ser considerado “serio”. La evolución despertó preocupación por el riesgo de complicaciones asociadas a las quemaduras, entre ellas el shock, la deshidratación y posibles infecciones.

La exnadadora rusa permanece hospitalizada con un panorama desalentador (Mikhail Sinitsyn/TASS/Sipa USA)

La información difundida sobre su internación indicó que Shurochkina sufrió daños agudos en la piel de la cabeza, el cuello, el pecho, el abdomen, los brazos y las manos. También surgieron temores por una eventual necrosis de los tejidos, que implica la muerte de la piel lesionada y de las estructuras subyacentes.

PUBLICIDAD

El pronóstico de una persona con este tipo de lesiones depende de la profundidad de las quemaduras, de la superficie corporal afectada y de la aparición de infecciones u otras complicaciones. El doctor Denis Prokofyev advirtió que la recuperación de quemaduras graves que requieren injertos puede prolongarse hasta un año. El especialista fue citado en medio de la inquietud por el deterioro de la condición clínica de la campeona olímpica, según The Sun.

La Federación de Deportes Acuáticos de Rusia confirmó la hospitalización de Shurochkina y señaló que sus representantes mantuvieron contacto con el hospital y con los familiares de la nadadora. La entidad expresó: “Le deseamos fuerza a María y una pronta recuperación”. La organización también afirmó: “La Federación continuará monitoreando la situación y proporcionando cualquier asistencia necesaria”.

PUBLICIDAD

Shurochkina integró una de las generaciones más exitosas de la natación sincronizada rusa. Obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016 y volvió a subir a lo más alto del podio en los Juegos de Tokio, celebrados en 2021. Su trayectoria también incluyó títulos mundiales.

La Federación de Deportes Acuáticos de Rusia confirmó que sigue de cerca su evolución (Photo credit: Alexander Miridonov/Kommersant/Sipa USA)

Fue una de las nadadoras sincronizadas más condecoradas de Rusia durante su etapa competitiva. Incluso, el presidente ruso Vladimir Putin le otorgó la Orden de la Amistad en 2016, después de su consagración olímpica en Brasil. En 2021, recibió la Orden de Honor, tras su segunda conquista dorada en la máxima cita deportiva.

PUBLICIDAD

La deportista se retiró de la competencia hace cuatro años y comenzó una carrera vinculada al entretenimiento. Participó en producciones de teatro acuático, profundizó su trabajo en la danza e inauguró una escuela de baile en Moscú en 2017. A comienzos de este año, Shurochkina se presentó en el Palacio Estatal del Kremlin de Moscú en una producción coreografiada por el bailarín Ildar Gainutdinov. Al recordar el fin de su etapa en el alto rendimiento, afirmó: “Me sentí como una niña perdida que no sabía a dónde ir o qué hacer a continuación”.

La exnadadora además es media hermana de la cantante Nyusha, cuyo nombre real es Anna Shurochkina y figura entre las estrellas del pop de Rusia. Ambas compartieron una experiencia televisiva al competir en la segunda temporada del reality Treasures of the Emperor. Las hermanas ganaron ese programa en 2025.

PUBLICIDAD