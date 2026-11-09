Hyperspace Neptunia: Unlimited llegará a PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y PC en 2027

Hyperspace Neptunia: Unlimited, de Compile Heart.

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Idea Factory International publicará Hyperspace Neptunia: Unlimited, el nuevo RPG canónico de Compile Heart, en Occidente durante 2027. El juego estará disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC mediante Steam, aunque todavía no cuenta con una fecha concreta para su lanzamiento fuera de Japón.

El regreso de la línea principal de Neptunia

Hyperspace Neptunia: Unlimited es la versión localizada de Choushinjikuu Game Neptune Unlimited, título que debutó en Japón para consolas el 27 de agosto. Su llegada a Occidente marca el regreso de la serie principal después de más de una década dedicada a derivados y otros proyectos relacionados con sus personajes. El antecedente directo es Megadimension Neptunia VII, lanzado en Japón en 2015, y será la primera entrega principal y canónica de Neptunia en más de diez años.

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El productor Hikaru Yasui participa nuevamente en el proyecto, acompañado por la ilustradora Tsunako, responsable de diseños conocidos de la franquicia y de las nuevas ilustraciones. También regresan las Diosas Neptune, Noire, Blanc y Vert, junto con personajes familiares y nuevas incorporaciones.

Entre las figuras inéditas mencionadas por Idea Factory International se encuentran Rouge, también conocida como Red Heart; Ciel, cuyo nombre como Diosa es Blue Heart; y el dúo formado por Anna y Lotte, asociado con Eclipse Heart. El grupo deberá salvar distintos mundos paralelos mientras enfrenta una amenaza vinculada con el fin de los tiempos.

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Hyperspace Neptunia: Unlimited, de Compile Heart.

Una historia de destrucción, ciclos y reintentos

La trama comienza con el impacto de un asteroide y la posterior destrucción del mundo. Neptune queda sola en un espacio blanco, donde una voz misteriosa comienza a guiarla. Poco después descubre números grabados en su mejilla, una marca que señala el inicio de su nuevo desafío contra el Día del Juicio Final.

Neptune activa una función de reintento y entra en un ciclo de finales y nuevos comienzos. La estructura narrativa la obliga a atravesar derrotas repetidas, conocer aliados y enemigos, y buscar una forma de detener la verdadera causa del desastre. La idea del reintento traslada a la historia una mecánica habitual de los videojuegos: volver a empezar después de fracasar, pero conservar información útil para el siguiente intento.

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El RPG ampliará la movilidad dentro de las mazmorras. Las Diosas podrán pasar de correr a volar sin una transición separada, lo que permitirá llegar a sectores elevados y explorar canales, tejados y espacios ocultos. Esas rutas contendrán enemigos, objetos especiales y equipamiento útil para mejorar las estadísticas de los personajes.

El vuelo también formará parte de los combates. Las protagonistas podrán adoptar sus Formas de Diosa y atacar desde el aire, una herramienta necesaria para enfrentarse a grandes jefes distribuidos por los escenarios. Compile Heart renovó el sistema de combos e incorporó nuevas animaciones para los EXE Drive, ataques especiales de alto poder que funcionan como uno de los recursos centrales durante las batallas.

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Ediciones físicas y opciones de personalización

En América del Norte habrá copias físicas para PlayStation 5, PlayStation 4 y Nintendo Switch 2. La edición de Switch 2 incluirá el juego completo dentro de la tarjeta, en lugar de utilizar un código de descarga. En Europa, el lanzamiento físico anunciado está limitado a PlayStation 5. Steam recibirá el juego por primera vez, ya que el lanzamiento japonés estuvo limitado a consolas. Idea Factory International todavía no informó si todas las plataformas occidentales se publicarán el mismo día ni detalló posibles diferencias de rendimiento o contenido.

La personalización tendrá un alcance mayor que en entregas anteriores. Los jugadores podrán cambiar los colores de las Diosas, colocar accesorios y modificar su tamaño, posición y tonalidad. Entre los ejemplos ofrecidos por el estudio está la posibilidad de cambiar a naranja las alas de Purple Heart.

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Los Processor Units encontrados en las mazmorras podrán reforzarse para elevar estadísticas. También regresará Disc Make, un sistema clásico de Neptunia que permite fabricar discos y otorgar habilidades nuevas a los personajes. Estas opciones estarán conectadas con la exploración, ya que parte del equipamiento deberá encontrarse en zonas específicas.