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Hyperspace Neptunia: Unlimited llegará a PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y PC en 2027

El nuevo capítulo desarrollado por Compile Heart llegará en 2027 a Occidente

Hyperspace Neptunia: Unlimited, de Compile Heart.
Hyperspace Neptunia: Unlimited, de Compile Heart.
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Idea Factory International publicará Hyperspace Neptunia: Unlimited, el nuevo RPG canónico de Compile Heart, en Occidente durante 2027. El juego estará disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC mediante Steam, aunque todavía no cuenta con una fecha concreta para su lanzamiento fuera de Japón.

El regreso de la línea principal de Neptunia

Hyperspace Neptunia: Unlimited es la versión localizada de Choushinjikuu Game Neptune Unlimited, título que debutó en Japón para consolas el 27 de agosto. Su llegada a Occidente marca el regreso de la serie principal después de más de una década dedicada a derivados y otros proyectos relacionados con sus personajes. El antecedente directo es Megadimension Neptunia VII, lanzado en Japón en 2015, y será la primera entrega principal y canónica de Neptunia en más de diez años.

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El productor Hikaru Yasui participa nuevamente en el proyecto, acompañado por la ilustradora Tsunako, responsable de diseños conocidos de la franquicia y de las nuevas ilustraciones. También regresan las Diosas Neptune, Noire, Blanc y Vert, junto con personajes familiares y nuevas incorporaciones.

Entre las figuras inéditas mencionadas por Idea Factory International se encuentran Rouge, también conocida como Red Heart; Ciel, cuyo nombre como Diosa es Blue Heart; y el dúo formado por Anna y Lotte, asociado con Eclipse Heart. El grupo deberá salvar distintos mundos paralelos mientras enfrenta una amenaza vinculada con el fin de los tiempos.

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Hyperspace Neptunia: Unlimited, de Compile Heart.
Hyperspace Neptunia: Unlimited, de Compile Heart.

Una historia de destrucción, ciclos y reintentos

La trama comienza con el impacto de un asteroide y la posterior destrucción del mundo. Neptune queda sola en un espacio blanco, donde una voz misteriosa comienza a guiarla. Poco después descubre números grabados en su mejilla, una marca que señala el inicio de su nuevo desafío contra el Día del Juicio Final.

Neptune activa una función de reintento y entra en un ciclo de finales y nuevos comienzos. La estructura narrativa la obliga a atravesar derrotas repetidas, conocer aliados y enemigos, y buscar una forma de detener la verdadera causa del desastre. La idea del reintento traslada a la historia una mecánica habitual de los videojuegos: volver a empezar después de fracasar, pero conservar información útil para el siguiente intento.

El RPG ampliará la movilidad dentro de las mazmorras. Las Diosas podrán pasar de correr a volar sin una transición separada, lo que permitirá llegar a sectores elevados y explorar canales, tejados y espacios ocultos. Esas rutas contendrán enemigos, objetos especiales y equipamiento útil para mejorar las estadísticas de los personajes.

El vuelo también formará parte de los combates. Las protagonistas podrán adoptar sus Formas de Diosa y atacar desde el aire, una herramienta necesaria para enfrentarse a grandes jefes distribuidos por los escenarios. Compile Heart renovó el sistema de combos e incorporó nuevas animaciones para los EXE Drive, ataques especiales de alto poder que funcionan como uno de los recursos centrales durante las batallas.

Ediciones físicas y opciones de personalización

En América del Norte habrá copias físicas para PlayStation 5, PlayStation 4 y Nintendo Switch 2. La edición de Switch 2 incluirá el juego completo dentro de la tarjeta, en lugar de utilizar un código de descarga. En Europa, el lanzamiento físico anunciado está limitado a PlayStation 5. Steam recibirá el juego por primera vez, ya que el lanzamiento japonés estuvo limitado a consolas. Idea Factory International todavía no informó si todas las plataformas occidentales se publicarán el mismo día ni detalló posibles diferencias de rendimiento o contenido.

La personalización tendrá un alcance mayor que en entregas anteriores. Los jugadores podrán cambiar los colores de las Diosas, colocar accesorios y modificar su tamaño, posición y tonalidad. Entre los ejemplos ofrecidos por el estudio está la posibilidad de cambiar a naranja las alas de Purple Heart.

Los Processor Units encontrados en las mazmorras podrán reforzarse para elevar estadísticas. También regresará Disc Make, un sistema clásico de Neptunia que permite fabricar discos y otorgar habilidades nuevas a los personajes. Estas opciones estarán conectadas con la exploración, ya que parte del equipamiento deberá encontrarse en zonas específicas.

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