República Dominicana inaugura en Bonao un edificio que concentrará 33 dependencias estatales

La rehabilitación del inmueble, valorada en RD$ 240,8 millones, concluyó tras un año y nueve meses, y las entidades previstas comenzarán a operar desde el martes posterior al acto oficial (Foto cortesía Presidencia de la República)

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El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, inauguró este domingo el Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, en Bonao, provincia de Monseñor Nouel, que reunirá 33 dependencias estatales para concentrar trámites y servicios en un mismo lugar.

Durante el acto, el mandatario afirmó que su administración inició la construcción, reconstrucción o remodelación de más de 30 centros de oficinas gubernamentales en distintas provincias. El objetivo, señaló, es reducir gastos operativos, disminuir los tiempos de traslado de los ciudadanos y facilitar el acceso a instituciones públicas.

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Abinader anticipó que el Gobierno prevé habilitar instalaciones similares en otras localidades, entre ellas La Vega.

Inversión de USD 8.36 millones en hospitales de Monseñor Nouel

El jefe de Estado anunció una inversión de RD$ 509 millones, equivalentes a unos USD 8.36 millones, para ampliar y mejorar los servicios hospitalarios en Monseñor Nouel.

Del total, RD$ 210 millones, cerca de USD 3.45 millones, serán destinados a la ampliación del hospital Pedro Emilio de Marchena. El proyecto contempla nuevas habitaciones y unidades de cuidados intensivos.

Otros RD$ 299 millones, unos USD 4.91 millones, más el equipamiento correspondiente, permitirán transformar el antiguo hospital José Columna, del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), en un centro materno infantil. Según Abinader, las adjudicaciones para estas obras estaban previstas para el mes del anuncio.

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El presidente recordó los trabajos de reconstrucción y remozamiento realizados en los hospitales de Maimón y Piedra Blanca, dentro de las acciones para reforzar la red pública de salud provincial.

Luis Abinader presentó proyectos para ampliar la atención médica, intervenir el acceso a Bonao y abrir una unidad territorial asociada al CAID (Foto cortesía Presidencia de la República)

Obras viales y una unidad vinculada al CAID

En materia de infraestructura, Abinader informó sobre la intervención de la entrada a Bonao desde la autopista Duarte. El proyecto incluye un proceso de expropiación de unas 14 viviendas y dos comercios, con el propósito de mejorar el acceso a la ciudad y reducir los accidentes de tránsito.

El mandatario indicó que conversó con el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, para dar seguimiento a los trabajos, que involucran a RD Vial y a la reconstrucción de la autopista Duarte.

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También anunció que la reconstrucción de la avenida de las Hortensias y las obras de drenaje en esa zona de Bonao pasarán a licitación.

Abinader adelantó la habilitación de una Unidad de Intervención Territorial vinculada al Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID). La instalación brindará atención especializada a niños con discapacidad y apoyo a sus familias. El presidente estimó que podría estar lista en un plazo de entre un mes y un mes y medio.

Las 33 instituciones públicas que funcionarán en Bonao

El director general de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez, explicó que los servicios de las 33 instituciones comenzarían a habilitarse a partir del martes posterior a la inauguración.

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El programa de recuperación abarca inicialmente 11 edificaciones y prevé intervenir otras 24 propiedades en 14 provincias, incluidas 12 gobernaciones, para centralizar la prestación de servicios públicos a los ciudadanos (Foto cortesía Presidencia de la República)

Entre las entidades previstas figuran la Representación Local de Trabajo, la Oficina Territorial de Empleo, Supérate, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), la Dirección General de Pasaportes, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Protecom, Promese/CAL, el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), el Ministerio de la Mujer y Bienes Nacionales.

El edificio también incluirá servicios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) y del CAID.

Burgos Gómez indicó que la rehabilitación del inmueble demandó un año y nueve meses. La obra requirió una inversión de RD$ 240.754.109,14, equivalentes a cerca de USD 3,95 millones.

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Censo nacional: 44 mil propiedades estatales identificadas

El funcionario señaló que el Gobierno ejecuta un programa nacional para recuperar inmuebles estatales. La primera etapa abarca 11 edificaciones y la segunda contempla 24 propiedades en 14 provincias, incluidas 12 gobernaciones.

Según Burgos Gómez, un censo identificó 44 mil propiedades estatales. El Estado destina alrededor de RD$ 12.000 millones anuales, unos USD 197 millones, al alquiler de oficinas.

La iniciativa busca reducir ese gasto, aprovechar los inmuebles públicos y evitar que los ciudadanos deban trasladarse a distintos puntos para completar gestiones ante organismos estatales.