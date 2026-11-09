James Gunn y Peter Safran dejan DC Studios: un veterano de Marvel toma las riendas del sello

Skydance designó al exejecutivo de Marvel Jeremy Latcham como presidente y director creativo de DC Studios tras la salida de James Gunn y Peter Safran. (REUTERS/Mario Anzuoni)

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James Gunn y Peter Safran dejan DC Studios tras cuatro años al frente de la división de cómics de Skydance, que ha nombrado a Jeremy Latcham, exejecutivo de Marvel, como nuevo presidente y director creativo del sello.

El cambio, efectivo el 1 de diciembre, fue confirmado por la compañía en un comunicado publicado el 9 de noviembre.

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La salida de ambos directivos se produce en un momento en el que DC Studios aún atraviesa un ciclo de transición luego de que Skydance completara la adquisición de Warner Bros. Discovery.

El anuncio resultó inesperado para varios sectores de la industria, ya que Gunn y Safran habían sido ratificados como parte del equipo de liderazgo del nuevo conglomerado tras el cierre de esa operación.

El relevo en la conducción de DC Studios se produjo durante la reestructuración corporativa posterior a la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Skydance. (Instagram/James Gunn)

Durante su mandato, el dúo produjo tres largometrajes y varias series para cine y televisión. El primero de esos filmes, Superman, acumuló USD 618,7 millones en taquilla mundial y supuso el reinicio del personaje en la pantalla grande por cuarta vez desde 1978.

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Su sucesor, Supergirl, tuvo un desempeño opuesto: con un presupuesto de USD 170 millones, recaudó apenas USD 126 millones a nivel global.

El tercer filme del ciclo, Clayface, rodado con un presupuesto neto de USD 44 millones, alcanzó los USD 109 millones en ingresos mundiales y lideró la taquilla durante dos semanas consecutivas.

En el ámbito televisivo, el sello distribuyó Peacemaker —segunda temporada incluida—, Lanterns y la serie animada Creature Commandos para HBO Max, además de The Penguin, que ganó nueve premios Emmy y cuya producción había comenzado antes de la llegada de Gunn y Safran al cargo.

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La división televisiva de DC Studios emitió producciones como 'Peacemaker', 'Lanterns', 'Creature Commandos' y 'The Penguin' a través del servicio HBO Max. (Europa Press)

Jeremy Latcham, el arquitecto del universo Marvel que llega a DC Studios

Jeremy Latcham conoce de cerca la arquitectura de un universo cinematográfico a gran escala. Se incorporó a Marvel Studios en 2004 y ascendió hasta el cargo de vicepresidente sénior de producción y desarrollo, trabajando como mano derecha del presidente del sello, Kevin Feige.

En ese rol acumuló créditos como productor en Iron Man, Iron Man 2, The Avengers, Guardians of the Galaxy, Avengers: Age of Ultron y Spider-Man: Homecoming.

Abandonó Marvel en 2017 para fundar su propia productora, Latcham Pictures, con la que desarrolló proyectos como Bad Times at the El Royale y Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves.

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En el nuevo puesto, Latcham supervisará el catálogo cinematográfico, televisivo y de animación de DC, así como la cartera de talentos y la estrategia creativa del sello.

Responderá ante Dana Goldberg y Josh Greenstein, co-presidentes del Skydance Motion Picture Group, en una estructura diferente a la que operaban Gunn y Safran, quienes respondían directamente al presidente y CEO de Skydance, David Ellison.

James Gunn y Peter Safran continuarán como productores en los proyectos de 'Superman: Man of Tomorrow' y 'The Batman: Part II'. (Warner Bros.)

“El panteón de personajes de DC se encuentra entre los más icónicos de la cultura popular estadounidense. Tuve el privilegio de contribuir a llevar algunas de las historias de superhéroes más celebradas a la pantalla grande, y estoy emocionado y honrado por la oportunidad de liderar DC Studios hacia su próxima era”, declaró Latcham en el comunicado difundido por la compañía.

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A pesar de dejar los cargos ejecutivos, Gunn y Safran mantendrán una presencia creativa en varios proyectos ya en marcha.

El primero tiene en posproducción Superman: Man of Tomorrow, secuela del filme de 2025 con lanzamiento previsto para el próximo verano, y la serie The People v. Gorilla Grodd —ocho episodios para HBO Max protagonizados por Skyler Gisondo como Jimmy Olsen y Jimmy Tatro como Gorilla Grodd—, cuyo estreno está pautado para 2027.

Ambos también figuran como productores en The Batman: Part II, con Robert Pattinson de regreso en el papel protagónico y bajo la dirección de Matt Reeves, con fecha de estreno en 2028.

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Ellison y el co-CEO Ynon Kreiz reconocieron en su comunicado conjunto la gestión del dúo saliente. “James y Peter lanzaron una nueva era para DC Studios y la condujeron a través de un período de verdadera transformación, restableciendo los cimientos y construyendo una cartera de la que estamos increíblemente orgullosos”, expresaron.

La película 'Superman' recaudó 618,7 millones de dólares a nivel global y marcó el cuarto reinicio del personaje en el cine desde 1978. (Warner Bross)

Por su parte, Gunn y Safran indicaron: “Hace cuatro años nos propusimos unir DC bajo una visión creativa. En ese tiempo, ayudamos a restaurar a Superman en el corazón de DC, mientras abrimos nuevas puertas y contamos nuevas historias en cine y televisión”, declaró el dúo en el comunicado publicado por la compañía.

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Quedan por definir el destino de varios proyectos que el dúo había anunciado bajo el plan denominado “Gods and Monsters” en enero de 2023, entre ellos una película de The Authority, una serie ambientada en el universo de Wonder Woman titulada Paradise Lost y un largometraje sobre el personaje Booster Gold, iniciativas que no llegaron a concretarse durante su gestión.