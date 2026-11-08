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La demoledora diferencia que le sacó Racing Bulls a Alpine tras el GP de Brasil en el Campeonato de Constructores de Fórmula 1

Colapinto y Gasly quedarn fuera de la zona de puntos en Interlagos y las chances de pelar por el quinto puesto para la escudería francesa se esfumaron

Racing Bulls estiró su ventaja en el quinto puesto del Campeonato de Constructores sobre Alpine (REUTERS/Andrew Boyers)
Racing Bulls estiró su ventaja en el quinto puesto del Campeonato de Constructores sobre Alpine (REUTERS/Andrew Boyers)
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Alpine volvió a quedarse con las manos vacías en la Fórmula 1 al quedar fuera de la zona de puntos en el Gran Premio de Brasil. Franco Colapinto terminó 13° luego de superar a Pierre Gasly (14°) en las últimas vueltas y, tras una nueva fecha sin unidades, Racing Bulls estiró su diferencia en la pelea por el quinto puesto del Campeonato de Constructores gracias al séptimo lugar que consiguió Liam Lawson.

Después de quedar eliminados en la Q1 de la clasificación del sábado, la dupla de la escudería francesa no completó una buena largada. Con la obligación de escalar varias posiciones para recuperar terreno, el rendimiento del A526 con el piso mojado fue deficiente. A pesar de la notable defensa de Colapinto ante los ataques de Nico Hulkenberg (Audi) y Arvid Lindblad (Racing Bulls), y el posterior adelantamiento a su compañero, ninguno de los corredores de Alpine tuvo chances concretas de sumar puntos.

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Lawson no logró resistir en los primeros puestos de la grilla —largó tercero y llegó a estar segundo—, aunque minimizó las pérdidas con su Racing Bulls para finalizar séptimo (Lindblad culminó 11°). El neozelandés ganó una plaza por la penalización que le aplicaron a Charles Leclerc. Las cuatro unidades le permitieron al team con sede en Faenza alcanzar los 114 puntos en el quinto puesto del Campeonato de Constructores y estirar la diferencia a 45 sobre Alpine.

Lawson terminó séptimo en Brasil y le permitió a Racing Bulls sacar una diferencia sustancial sobre Alpine (REUTERS/Adriano Machado)
Lawson terminó séptimo en Brasil y le permitió a Racing Bulls sacar una diferencia sustancial sobre Alpine (REUTERS/Adriano Machado)

El calendario de la Fórmula 1 se terminará con un último triplete de carreras que iniciará el fin de semana del 19 al 22 de noviembre en Las Vegas, con la atracción principal pautada para las 01:00 (hora argentina) del domingo. Las últimas dos citas de la temporada 2026 serán en Medio Oriente, con los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi.

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Con este panorama, solo restan 129 puntos en juego en el plano de Constructores. Claro está, para alcanzar dicha cifra los pilotos tienen que finalizar primero y segundo, algo que resulta extremadamente improbable tanto para Alpine como para Racing Bulls. Para reflejar la complejidad para la escudería francesa en la pelea, el mejor resultado de Gasly fue un sexto puesto en China, mientras que lo más alto que finalizó Colapinto fue el mismo resultado en Canadá.

La cita en Brasil también dejó a Mercedes como el campeón del Campeonato de Constructores con 652 puntos. Ferrari se mantiene en el segundo puesto con 510, mientras que Red Bull sacó diferencia en el último lugar de podio: alcanzó las 415 unidades contra las 398 de McLaren.

Respecto al plano de pilotos, con un Andrea Kimi Antonelli que estrenó su título, Max Verstappen se asentó en el segundo puesto después de remontar desde el fondo de la grilla. El neerlandés acumula 279 unidades, mientras que George Russell quedó con 262. Lewis Hamilton (261), Charles Leclerc (249) y Lando Norris (246) completan los primeros puestos.

ASÍ ESTÁ EL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE LA FÓRMULA 1

  1. Mercedes: 652 (Campeón)
  2. Ferrari: 510
  3. Red Bull: 415
  4. McLaren: 398
  5. Racing Bulls: 114
  6. Alpine: 69
  7. Haas: 31
  8. Audi: 28
  9. Williams: 12
  10. Aston Martin: 7
  11. Cadillac: 0

LA TABLA DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE FÓRMULA 1 2026

  1. Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 390 (Campeón)
  2. Max Verstappen - Red Bull: 279
  3. George Russell - Mercedes: 262
  4. Lewis Hamilton - Ferrari: 261
  5. Charles Leclerc - Ferrari: 249
  6. Lando Norris - McLaren: 246
  7. Oscar Piastri - McLaren: 152
  8. Isack Hadjar - Red Bull: 122
  9. Liam Lawson - Racing Bulls*: 89
  10. Pierre Gasly - Alpine: 42
  11. Arvid Lindblad - Racing Bulls: 38
  12. Franco Colapinto - Alpine: 27
  13. Oliver Bearman - Haas: 23
  14. Gabriel Bortoleto - Audi: 14
  15. Nico Hulkenberg - Audi: 14
  16. Esteban Ocon - Haas: 7
  17. Fernando Alonso - Aston Martin: 7
  18. Carlos Sainz - Williams: 7
  19. Alex Albon - Williams: 5
  20. Yuki Tsunoda - Racing Bulls**: 1
  21. Ryo Hirakawa - Haas***: 1
  22. Lance Stroll - Aston Martin: 0
  23. Valtteri Bottas - Cadillac: 0
  24. Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0
  25. Rafael Cámara - Haas****: 0

*Reemplazó a Isack Hadjar en Red Bull en Zandvoort, Monza y Madrid

**Ocupó la butaca de Liam Lawson en Racing Bulls en Zandvoort, Monza y Madrid

***Suplantó a Esteban Ocon en México

****Ingresó por Esteban Ocon en Brasil

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