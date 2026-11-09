El riesgo país se desplomó 7% y cerró por debajo de los 900 puntos en una rueda de euforia para Wall Street

Wall Street rebotó fuerte y compensó las pérdidas de la semana anterior.

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Aunque no hubo actividad en la plaza financiera local por el feriado, la rueda arrojó noticias alentadoras para los activos argentinos, que contaron con el empuje de las alzas generalizadas en los mercados internacionales, con las acciones tecnológicas de Wall Street al frente.

Las acciones y ADR de compañías argentinas negociados en dólares en Nueva York tuvieron un comienzo dispar, pero pasaron a ganancias en el tramo final de la sesión. La caída de 6% en el precio del petróleo impactó en YPF (-1,6%, a USD 38,03), pero Vista Energy subió 0,6%. Mercado Libre rebotó un 1,5%, mientras que Grupo Galicia avanzó 3,3 por ciento.

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Los bonos Globales con ley extranjera negociaron con alza promedio de 1,8%, una tendencia positiva que además se acopló al sesgo general de sus pares emergentes. Por otra parte los bonos del Tesoro de los EEUU subieron sus tasas de retorno hasta cuatro puntos básicos. De esta forma, el riesgo país de JP Morgan descontó importantes 66 unidades para la Argentina, en los 873 puntos básicos.

Los precios del petróleo cayeron fuerte este lunes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia a la posibilidad de nuevos ataques contra Irán, aunque los ataques a buques cerca del Estrecho de Ormuz mantenían la atención centrada en las preocupaciones sobre el suministro.

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El crudo Brent del Mar del Norte bajó 6,4%, a 91,99 dólares el barril para entregar en enero, un piso desde el 31 de agosto, mientras que la variedad WTI (West Texas Intermediate) estadounidense perdió 5,2%, a USD 86,09 el barril con entrega en diciembre.

La baja del riesgo país fue generalizada para los emergentes. El indicador para Brasil descontó cuatro unidades, a 196 puntos básicos-, mientras que el de Paraguay -donde vino afectando el colapso del Ueno Bank- cedió seis enteros, a 134 puntos básicos.

“Ese nivel de spread ya se vio en otros momentos de tensión, pero con una economía distinta. Hoy el resultado primario es superavitario, la cuenta corriente es positiva y la brecha cambiaria es acotada, tres variables que estaban muy lejos de ese equilibrio en 2014, 2019 o 2025″, evaluó GMA Capital. “Si bien el contexto internacional ejerció presión, la descomposición del spread muestra que el derrotero argentino responde, fundamentalmente, a factores domésticos”, añadió.

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“El castigo parece excesivo a la luz de los indicadores macro pero, nuevamente, evidencia que los inversores ya perciben el riesgo asimétrico propio de una Argentina en modo electoral”, aportaron los analistas de IEB.

El economista Gustavo Ber expresó que “los principales líderes se encuentran activos por estos días y, a pesar de evitar realizar -en su gran mayoría- declaraciones políticas, al menos directas y específicas, los operadores intentan leer entre líneas y encontrar indicios políticos relevantes rumbo al ciclo electoral por delante”.

“Quedará evaluar si los contundentes mensajes del papa León XIV tendrán efectos en el conjunto de la dirigencia política, al transmitir valores muy apreciados por la sociedad. Aquellos líderes que tengan mayor sensibilidad para interpretarlos y reflejarlos a través de sus acciones cotidianas, podrían ganar espacio a partir de la reflexión que podría despertar en la población este trascendente acontecimiento”, consideró el titular del Estudio Ber.

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Sin actividad en el mercado local por el feriado, el riesgo país cayó por debajo de los 900 puntos básicos. (Foto: EFE)

“Si el apetito por riesgo en los mercados globales se estabiliza respaldando a los activos de renta fija emergentes y se refuerza la confianza en los flujos de inversión tecnológica de largo plazo, el peso en las cotizaciones financieras tenderá hacia la estabilidad buscando testear los soportes inmediatos”, señaló Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants.

Por la visita del papa León XIV, los mercados financieros de Argentina permanecerán inactivos también el martes 10. Un análisis del equipo de Reserch de Puente prevé para lo que resta de la semana que “la atención estará puesta en la licitación del Tesoro, que evitó incluir instrumentos de plazos más largos ante la fragilidad de la demanda en pesos en esos tramos”.

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“En el frente cambiario, será clave observar si el Banco Central puede sostener las compras de divisas sin presionar al peso. No esperamos un cambio de fondo en el sesgo monetario restrictivo. También estaremos atentos a señales de estabilidad en la curva soberana en dólares que indiquen si estos niveles de los globales alcanzaron un piso”, añadieron desde Puente.

Cayó Nvidia, rebotaron las tecnológicas

Las acciones de Nvidia cayeron hasta un 8% en los primeros negocios, para acotar las pérdidas a un 4,3% al cierre de la operatoria de Wall Street este lunes, después de que la junta directiva del fabricante de chips anunció que investigaría la relación entre el director ejecutivo Jensen Huang y una mujer que la comunidad de inteligencia cree que podría ser una espía china.

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Un análisis del sector de semiconductores reveló que el riesgo de daños se limitaba principalmente a Nvidia. Las acciones de su rival AMD repuntaron un 13,2% tras la mejora de su recomendación a “Comprar” por parte de los analistas de Oppenheimer. Broadcom subió un 8,8%, mientras que Intel avanzó un 5,5 por ciento.

El clima financiero mejoraba este lunes en el exterior. El panel tecnológico Nasdaq avanzó un 2,7%, otra vez por encima de los 25.000 puntos, el índice Dow Jones de Industriales progresó un 2,2%, mientras el promedio S&P 500 subió un 2,3 por ciento.

Las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, fabricante de chips de Nvidia, subieron 3,5%, mientras que el fabricante de equipos para semiconductores ASML también ganó un 6,2 por ciento.

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El fabricante de dispositivos de almacenamiento SanDisk subió un 6,2%. El fabricante de chips de memoria Micron Technology aumentó 6,3%, mientras que SK Hynix avanzaron un 5,5 por ciento.

Otras acciones relacionadas con los chips incluyeron al fabricante de procesadores Qualcomm (+3,4%) y al diseñador de semiconductores Arm Holdings (+6,7%), ambos con movimientos fuertes. Mientras tanto, las acciones de Alphabet , matriz de Google y Youtube, subieron 0,7% después de que el gigante tecnológico presentara dos nuevas unidades de procesamiento tensorial.