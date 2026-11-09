Mulino busca sostener vínculo con Paraguay, pese a la polémica por apoyo público a expresidente Santiago Peña

El hoy detenido expresidente de Paraguay, Santiago Peño, a la izquierda, junto al presidente de Panamá, José Raúl Mulino. (Tomada de EcoTV)

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Luego de manifestar su respaldo público al hoy detenido expresidente de Paraguay, Santiago Peña, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo este lunes una conversación telefónica con el nuevo presidente de la nación sureña, Pedro Alliana.

En la conversación, acordaron seguir trabajando juntos en los temas bilaterales y estrechar los lazos de amistad que mantienen ambos países, señala una nota de prensa oficial.

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Las relaciones diplomáticas entre Panamá y Paraguay se establecieron el 31 de octubre de 1942 y desde entonces han mantenido una cartera de proyectos de cooperación.

“Para nosotros es fundamental la relación de Panamá con Paraguay, porque la tenemos al más alto nivel y allí la quiero seguir manteniendo”, le manifestó Mulino a Alliana durante la llamada.

Alliana, de 52 años, ejercía como vicepresidente desde agosto de 2023 y asumió de forma constitucional la Presidencia para completar el período que se extiende hasta 2028.

Pedro Alliana, de 52 años, ejercía como vicepresidente desde agosto de 2023 y asumió de forma constitucional la Presidencia de su país hasta el 2028. REUTERS/Cesar Olmedo/File Photo/File Photo

Durante la conversación, la nota de prensa agrega que los mandatarios también abordaron la situación financiera que atraviesa Paraguay.

El comunicado panameño señala que ya se ejecutan soluciones que permiten a los ahorristas del banco afectado comenzar a recuperar su dinero.

Un porcentaje elevado de los afectados por el descalabro financiero paraguayo ya recuperó sus fondos, de acuerdo con lo informado por el propio Alliana durante la llamada.

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El nuevo mandatario aseguró que el país saldrá adelante “rápido” de la crisis, tal como ocurrió tras otras dificultades en el pasado.

“Ya el 94% de los ahorristas que sufrieron el descalabro financiero ya están cobrando sus dineros”, informó Alliana, según la nota de prensa de la presidencia panameña.

El presidente José Raúl Mulino durante la llamada con Pedro Alliana, en compañía del canciller, Javier Martínez-Acha Vásquez (izq) y del ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó. (Presidencia)

Se indicó que el nuevo presidente paraguayo también ratificó su interés en mantener una relación estrecha con Panamá.

“Usted tiene un amigo y aliado para seguir trabajando juntos y estrechando nuestros lazos de amistad”, le dijo a Mulino durante la llamada, según el mismo documento oficial.

Alliana agregó que Paraguay “ha salido adelante después de varias catástrofes” y remarcó el carácter del país para enfrentar la actual coyuntura.

“Somos un país de gente valiente y le aseguro que de esto vamos a salir rápido”, sostuvo el mandatario, siempre según la nota de prensa difundida por la presidencia panameña.

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El respaldo inicial de Mulino a Peña dio un giro aparente y ahora la gestión panameña optó por mantener el diálogo institucional con el nuevo gobierno paraguayo, sin que trascendieran referencias directas a la polémica en la nota de prensa oficial.

José Luis Chilavert, exfutbolista paraguayo, acusó a Mulino de respaldar a un mandatario que, según su versión, "robaba al pueblo". (AP)

Días antes, una vez conocido el escándalo financiero que sacudió a Paraguay, Mulino escribió un mensaje en su red de X: “Rescato la actitud del presidente Peña, porque sé del profundo amor hacia su nación, a la que ha defendido siempre”.

Apeló a la relación de amistad que mantiene con Peña y el vínculo que ha existido entre ambos gobiernos. “Él ha sido un presidente amigo de nuestro país, de nuestra gestión y de mi persona. Lo que valoro y valoraré siempre”, expresó Mulino.

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Por esta razón, el expresidente Peña, destituido el viernes tras una votación unánime del Senado, se convirtió en el centro de un reclamo público hecho por el exarquero paraguayo José Luis Chilavert al mandatario panameño.

El exfutbolista acusó a Mulino de respaldar a un mandatario que, según su versión, “robaba al pueblo” paraguayo. “Pdte José Raúl Mulino, su ex colega Peña No amaba mi País, robaba al Pueblo Pyo”, escribió Chilavert en su cuenta de X, dirigido directamente al mandatario panameño.

El exarquero le pidió a Mulino que se preocupara por “la paz social de Panamá” y que dejara de apoyar a quienes llamó “los ladrones del Py”. El mensaje circuló con fuerza en diversos círculos de Panamá.

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