Everything is Crab llega a iOS y Android en noviembre y a consolas en enero

Everything is Crab, de Odd Dreams Digital.

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El roguelite Everything is Crab, publicado por Secret Mode y desarrollado por Odd Dreams Digital, llegará a iOS y Android el 24 de noviembre de 2026. Las versiones para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 se estrenarán el 26 de enero de 2027. El juego está disponible actualmente en PC y debutó a través de Steam el 8 de mayo.

De Steam a móviles y consolas

Everything is Crab es el primer juego de Odd Dreams Digital, un estudio independiente integrado por desarrolladores internacionales y radicado en Malmö, Suecia. Desde su estreno en PC vendió más de 650.000 copias y recibió una calificación Muy positiva en Steam, basada en más de 3.500 reseñas de usuarios.

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Las ediciones móviles incluirán el mismo contenido que la versión original, pero incorporarán una interfaz adaptada a pantallas pequeñas y un esquema de control revisado para dispositivos táctiles. Secret Mode aseguró que las versiones de consola y móviles mantendrán paridad con las futuras actualizaciones del juego. Esto implica que los jugadores recibirán el mismo contenido sin importar la plataforma elegida.

Nintendo tendrá una característica específica. Los usuarios que compren Everything is Crab para Nintendo Switch podrán acceder sin costo adicional a la versión de Nintendo Switch 2. Esa edición ofrecerá mejor rendimiento y compatibilidad con los controles de ratón de Joy-Con 2, una función que permite utilizar el mando sobre una superficie como si fuera un mouse.

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Everything is Crab, de Odd Dreams Digital.

Cómo funciona la evolución de Everything is Crab

El protagonista es Darwin, una pequeña criatura azul que debe sobrevivir dentro de un ecosistema hostil. Para conseguirlo puede cazar, escapar, buscar recursos, relacionarse con otras criaturas y alimentarse para desarrollar nuevas partes del cuerpo. Cada modificación afecta su apariencia y las herramientas disponibles durante la partida.

El juego se presenta como un roguelite de acción. En este género, cada intento comienza con una combinación distinta de recursos, enemigos y habilidades, mientras que ciertos desbloqueos permanecen disponibles después de una derrota. La estructura invita a probar configuraciones diferentes y adaptar la estrategia a los cambios del entorno.

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Las evoluciones permiten convertir a Darwin en un depredador, una criatura rápida enfocada en huir, un líder social o una mezcla de varias especializaciones. Patas, alas, pinzas, pelaje, escamas, cola y tentáculos pueden combinarse para crear animales con capacidades y apariencias diferentes en cada recorrido.

El concepto central gira alrededor de la carcinización, un proceso evolutivo real por el cual distintos crustáceos han desarrollado, de forma independiente, características corporales similares a las de un cangrejo. Everything is Crab utiliza esa idea como una amenaza: Darwin debe encontrar su propio camino evolutivo antes de terminar convertido en otro cangrejo.

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Biomas, dificultades y progreso permanente

El ecosistema incluye criaturas con objetivos y estrategias propias, cada una con distintas etapas de evolución. Los jugadores recorrerán cuatro biomas con reglas, flora, fauna, puntos de interés y eventos climáticos específicos. El ciclo de día y noche también altera las condiciones: durante la noche disminuye la visibilidad y resulta más difícil detectar peligros.

Los jefes pueden cambiar entre partidas o directamente no aparecer en ciertos intentos. Esa variación se combina con 20 niveles de dificultad y un sistema de genética que permite seleccionar y mezclar personajes iniciales. Las decisiones tomadas antes de comenzar determinan las primeras capacidades de Darwin y abren rutas diferentes para cada recorrido.

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La progresión permanente incluye nuevas evoluciones, escenarios de desafío y un códice que registra descubrimientos, logros y avances. También existe un modo de partidas infinitas que elimina el temporizador y plantea como objetivo resistir un evento apocalíptico durante el mayor tiempo posible.

Everything is Crab llegará primero a iOS y Android el 24 de noviembre de 2026. PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 recibirán sus respectivas versiones el 26 de enero de 2027.

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