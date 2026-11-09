Andy Serkis habla de las secuelas mentales de volver a interpretar a Gollum: “Duermo muy mal”

Andy serkis protagonizará la próxima película de 'El Señor de los Anillos' titulada 'La cacería de Gollum' (Warner Bros. Pictures/REUTERS)

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Andy Serkis habló sobre los desafíos de regresar al universo de El Señor de los Anillos para interpretar nuevamente a Gollum en la próxima película The Hunt for Gollum, proyecto en el que también asumirá la dirección.

El intérprete explicó que retomar al personaje, al que dio vida por primera vez hace 26 años, ha tenido un impacto en su descanso y actividad mental.

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En una entrevista reciente con el diario británico The Times, el actor británico compartió algunos detalles sobre el proceso de volver a interpretar a una de las figuras más reconocidas de la franquicia cinematográfica basada en las novelas de J. R. R. Tolkien.

Según explicó, la preparación para regresar al personaje ha ocupado buena parte de sus pensamientos, incluso durante las noches.

“He vivido con Gollum durante muchísimo tiempo. Duermo muy mal. Mi mente es bastante activa y ha sido una locura volver al personaje que comencé a interpretar hace 26 años, por eso me despierto durante la noche”, comentó.

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Andy Serkis siente una gran responsabilidad por volver a interpretar a Gollum. (REUTERS/Tom Nicholson)

Andy Serkis también describió cómo, en ocasiones, sus pensamientos se mezclan con la dinámica del personaje mientras trabaja en la nueva producción.

“En realidad, no sé si estoy dormido o despierto, pero pienso: ¿Estoy dirigiéndote, Gollum? ¿O tú a mí? ¿Estamos discutiendo? Mi mente está muy ocupada”, relató.

La nueva película representa un doble desafío profesional para el artista, quien no solo volverá a interpretar al personaje mediante la técnica de captura de movimiento, sino que también estará al frente de la dirección.

Su participación marca una nueva etapa en su relación con Gollum, figura que interpretó en las adaptaciones cinematográficas de El Señor de los Anillos y El Hobbit.

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Las declaraciones del actor también coinciden con la promoción de su nuevo libro, My Pressures, en el que aborda distintas experiencias relacionadas con su trayectoria profesional.

Andy Serkis lanzó su libro de memorias 'My Pressures'. (EFE)

En otra entrevista concedida a principios de semana, Andy Serkis reflexionó sobre la influencia que los personajes pueden tener en la personalidad y la percepción del mundo de quienes los interpretan.

“Siempre he creído, y todavía lo creo, que los personajes que interpretas como actor siempre te transforman de alguna manera. Aprendes algo sobre ti mismo o sobre el mundo que modifica tu manera de verlo”, explicó.

El intérprete añadió que asumir la identidad de un personaje implica involucrar diferentes aspectos de la mente y el cuerpo para construir una personalidad distinta.

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Es así que para él, este proceso puede generar cambios que permanecen incluso después de terminar un proyecto cinematográfico.

“Creo que, de alguna manera, experimentas una transformación química. Estás engañando a tu cuerpo, a tu mente, a tu cabeza y a tu psique para adaptarte a otro ser. A veces, desconectarse de un personaje puede llevar mucho tiempo”, señaló.

Andy Serkis afirmó que se entregó completamente para interpretar a Gollum.

En el caso de Gollum, el actor considera que esa separación posiblemente nunca llegue a completarse. “No creo que Gollum vaya a abandonarme nunca, francamente”, expresó.

La relación de Andy Serkis con el personaje comenzó hace más de dos décadas, cuando participó en la trilogía cinematográfica dirigida por Peter Jackson.

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The Hunt for Gollum tiene su estreno previsto para el próximo 17 de diciembre de 2027.