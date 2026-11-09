Siete capturas por conducción peligrosa durante el fin de semana, en medio de un alza del 12.4% en las detenciones

Las autoridades arrestaron a dos hombres en la carretera Panamericana luego de que uno tomó el volante para evadir el control policial. (Foto: VMT)

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Un intento de fuga en plena intervención policial abrió una serie de detenciones por conducción peligrosa durante el fin de semana en distintos puntos de El Salvador. La Policía Nacional Civil (PNC) informó la captura de al menos siete personas, entre ellas conductores de vehículos particulares, un camión, un autobús y una motocicleta.

El primer caso ocurrió el domingo por la noche en el kilómetro 49 y medio de la carretera Panamericana, en El Congo, Santa Ana Este. Los detenidos fueron Juan Antonio Ayala Clímaco, de 44 años, y Carlos Alfredo Jaco Estrada, de 34.

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Según la PNC, Ayala Clímaco registró 224° de alcohol en la prueba de alcotest, mientras que Jaco Estrada dio positivo con 228°. Durante el procedimiento, el acompañante tomó el volante e intentó escapar con el vehículo. Avanzó unos metros, pero los agentes lo detuvieron de inmediato. Ambos serán remitidos por conducción peligrosa.

Un choque entre cuatro vehículos en la carretera Troncal del Norte causó la captura de un conductor con 228 grados de alcohol. (Foto cortesía PNC)

Un conductor de autobús dio positivo con 307° de alcohol

En otro procedimiento, la Policía capturó a José Dimas Cruz Majano, de 33 años, quien manejaba un autobús de la ruta 355 C en Uluazapa, San Miguel Centro.

La prueba de alcotest indicó 307°, de acuerdo con el reporte oficial. Cruz Majano será procesado por el delito de conducción peligrosa de vehículo automotor.

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También el domingo, en horas de la tarde, fue detenido José Luis Flores Cortez, de 47 años, mientras conducía un camión en Quezaltepeque, La Libertad Norte. La PNC señaló que el conductor se encontraba en estado de ebriedad y que el alcotest arrojó 414° de alcohol. El caso será remitido por conducción peligrosa.

La Policía detuvo a un conductor por homicidio culposo luego de provocar la muerte de un transeúnte en la carretera Panamericana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una motocicleta atropelló a un peatón en Chalatenango Sur

El sábado, las autoridades capturaron a Emerson Geovanny Vásquez Ortiz, de 24 años, tras un atropello en Chalatenango Sur. El joven conducía una motocicleta sin licencia y la prueba de alcoholemia marcó 208°.

El peatón sufrió un golpe en la cabeza, recibió atención hospitalaria y se encontraba estable, según la PNC. Vásquez Ortiz enfrentará cargos por lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículo automotor.

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En Aguilares, San Salvador Norte, fue detenido Nelson Vladimir Díaz Tobar, de 20 años, luego de un accidente que involucró a cuatro vehículos en el kilómetro 32 y medio de la carretera Troncal del Norte. El alcotest registró 228° de alcohol. La Policía indicó que será remitido por conducción peligrosa.

Otro de los casos ocurrió en el kilómetro 35 de la carretera Panamericana, en las cercanías del redondel Claudia Lars. Jimmy Alexander Marroquín Chávez, de 29 años, fue capturado tras atropellar a un hombre de 36 años que caminaba sobre el andén de la vía.

La víctima murió en el lugar. De acuerdo con la versión policial, Marroquín Chávez perdió el control del vehículo por exceso de velocidad e intentó huir tras el impacto. La prueba de alcotest dio 54° de alcohol. Será procesado por homicidio culposo y conducción peligrosa.

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Los arrestos por el delito de conducción peligrosa alcanzaron los 2.088 casos durante el período evaluado. (Foto cortesía Observatorio Nacional de Seguridad Vial)

Las detenciones por conducción peligrosa aumentaron 12.4%

Entre el 1 de enero y el 8 de noviembre de 2026, las autoridades detuvieron a 2.088 personas por conducción peligrosa, frente a las 1.857 registradas en el mismo período de 2025. La diferencia equivale a 231 capturas más, un aumento del 12.4%.

Los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial también muestran un incremento en los siniestros. Hasta el 8 de noviembre se contabilizaron 18.873 accidentes viales en el país, frente a 18.619 del mismo lapso del año anterior.

Los hechos dejaron 13.586 personas lesionadas, 2.496 más que en 2025, y 1.267 fallecidos. La cifra representa 258 muertes más que las 1.009 registradas durante el mismo período del año pasado.

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