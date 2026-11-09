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Paul McCartney es oficialmente billonario y se convierte en el tercer músico más rico del mundo

El músico británico alcanzó esta posición gracias a los ingresos de su catálogo musical, los derechos de autor, las giras internacionales y sus inversiones

Paul McCartney performs during his 'Got Back' tour in London
Paul McCartney entra al club de los multimillonarios. (Reuters)
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Paul McCartney se incorporó a la lista de los artistas multimillonarios, luego de que la revista Forbes estimara su patrimonio en aproximadamente mil 400 millones de dólares.

Con esta cifra, el exintegrante de The Beatles ocupa el tercer lugar entre los músicos más ricos del mundo, detrás de Jay-Z, cuya fortuna se calcula en 2 mil 800 millones de dólares, y Taylor Swift, con 2 mil millones de dólares.

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La publicación dio a conocer la clasificación a través del lanzamiento de su boletín informativo The Billie, en el que detalló las principales fuentes de ingresos del artista.

Entre ellas se encuentran los derechos de autor de su catálogo musical, sus actividades editoriales, las giras internacionales, las inversiones inmobiliarias y una colección de obras de arte.

De acuerdo con el análisis de Forbes, una parte importante del patrimonio de McCartney proviene de MLP Communications, la compañía editorial que fundó en 1969 y mediante la cual administra los derechos de sus propias composiciones, así como los de otros artistas.

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Paul McCartney acumuló su fortuna a partir de su música y las empresas fundadas en el pasado. (AP)
Paul McCartney acumuló su fortuna a partir de su música y las empresas fundadas en el pasado. (AP)

La empresa también cuenta con catálogos adquiridos a músicos como Buddy Holly, además de partituras de musicales de Broadway y canciones tradicionales de Navidad.

Según las estimaciones de la revista, estas adquisiciones representan cerca de 250 millones de dólares de su patrimonio.

La administración de los derechos musicales constituye una de las principales actividades económicas del cantante, quien ha mantenido inversiones en la industria editorial durante varias décadas.

Otra fuente de ingresos está relacionada con su participación en Apple Corps, la compañía vinculada a The Beatles.

Como uno de los cuatro integrantes del grupo, Paul McCartney recibe una cuarta parte de las ganancias generadas por esta empresa, que obtiene aproximadamente 50 millones de dólares anuales mediante reproducciones en plataformas digitales, ventas de discos de vinilo y productos comerciales relacionados con la banda.

Paul McCartney recibe una parte de las guanacias de Apple Corp al igual que sus excompañeros de The Beatles. (AP)
Paul McCartney recibe una parte de las guanacias de Apple Corp al igual que sus excompañeros de The Beatles. (AP)

Forbes calcula que los ingresos derivados de esta participación representan un valor superior a los 150 millones de dólares para cada integrante o sus respectivos herederos.

A esta cantidad se suman los beneficios procedentes de los derechos de autor de las canciones de The Beatles. Según la publicación, McCartney recibe alrededor de 10 millones de dólares al año por su participación en los derechos de composición del catálogo del grupo.

Estos ingresos están vinculados a una disputa legal que el músico mantuvo durante aproximadamente dos décadas para recuperar y asegurar sus derechos sobre las canciones.

La revista estima que el valor acumulado de esta fuente de ingresos alcanza al menos 200 millones de dólares.

Las giras internacionales también han contribuido a incrementar su patrimonio. Entre sus actividades recientes destaca la gira Got Back, que se desarrolló entre 2022 y 2025 y contempló un total de 79 conciertos en diferentes países.

La gira de 'Got Back' de Paul McCartney le dejó cuantiosas ganancias. (Reuters)
La gira de 'Got Back' de Paul McCartney le dejó cuantiosas ganancias. (Reuters)

A estos ingresos se suman sus propiedades inmobiliarias distribuidas en distintas partes del mundo y una colección privada de arte que incluye obras de artistas como René Magritte y Pablo Picasso.

A sus 84 años, Paul McCartney continúa activo en la industria musical. En mayo de 2026 lanzó The Boys of Dungeon Lane, su vigésimo álbum de estudio como solista, con el que mantiene su trayectoria discográfica fuera de The Beatles.

Además, el músico es protagonista del documental Man on the Run, dirigido por Morgan Neville, que aborda su vida y carrera después de la separación de The Beatles, así como la creación de Wings, la banda que formó junto a su esposa Linda McCartney y otros músicos durante la década de 1970.

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