Franco Colapinto fue reclasificado séptimo en el GP de Miami de F1 por la sanción a Charles Leclerc: los motivos

La sanción a Charles Leclerc le permitió a Franco Colapinto lograr su mejor resultado final en la F1 (AP Photo/Scott Barbour)

Franco Colapinto avanzó al séptimo puesto en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 tras una sanción de los comisarios deportivos a Charles Leclerc (Ferrari). Esto le permite al argentino quedarse con su mejor resultado final en una carrera de la Máxima.

La penalización se aplicó luego de que, al cierre de la competencia en el Miami International Autodrome, los comisarios investigaran a Leclerc por “abandonar la pista en varias ocasiones sin una razón justificable”, de acuerdo al informe oficial. El hecho derivó de un trompo y un toque con el muro en la última vuelta, tras ser superado por Oscar Piastri (McLaren) cuando disputaban el tercer lugar del podio, lo que provocó daños en el vehículo del piloto monegasco.

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Aunque Leclerc presentó su defensa, los comisarios decidieron imponerle una sanción de drive-through (pases y siga por los boxes). Como no pudo cumplirla durante la carrera, se le añadieron 20 segundos a su registro final, desplazándolo del sexto al octavo lugar. Esta modificación permitió a Lewis Hamilton y a Colapinto escalar un puesto en la clasificación definitiva.

Esta modificación en el clasificación le permitió al argentino Colapinto plasmar su mejor resultado final en una carrera de F1. Franco se llevó 6 puntos de Miami y lleva 7 en total con Alpine, ya que hay que sumarle la unidad por la décima posición en China. Mientras que la escudería francesa llega a una cosecha de 23 unidades en el quinto puesto del Campeonato Mundial de Constructores y le lleva cinco a Haas.

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El comunicado completo de los comisarios deportivos:

“Los comisarios escucharon al piloto del coche 16 (Charles Leclerc), al representante del equipo y revisaron datos del sistema de posicionamiento/control, video, radio del equipo y cámaras onboard.

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El coche 16 hizo un trompo en la última vuelta en la curva 3 y golpeó el muro, pero continuó en pista. El piloto nos informó que el coche parecía estar bien, salvo que no podía negociar correctamente las curvas hacia la derecha.

Dado este problema, se vio obligado a recortar las chicanas en el camino hacia la bandera a cuadros.

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Determinamos que el hecho de que tuviera que recortar las chicanas (es decir, abandonar la pista) implicó que obtuvo una ventaja duradera al hacerlo de esa manera. El hecho de que tuviera algún tipo de problema mecánico no constituye una razón justificable.

En consecuencia, imponemos una penalización de drive-through al coche 16, dado el número de veces que abandonó la pista y obtuvo una ventaja.

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También consideramos si existía una infracción adicional por continuar conduciendo un coche con un problema mecánico evidente y perceptible. Determinamos que no había evidencia de que existiera un problema mecánico evidente o claramente identificable. Por lo tanto, no tomamos ninguna otra acción en relación con esa posible infracción".

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