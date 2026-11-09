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Subastan el histórico Williams que Ayrton Senna manejó 25 días antes de morir: su millonario precio

El monoplaza FW16B-01, que el brasileño condujo unas semanas antes de su trágico accidente, se puso a la venta

El histórico monoplaza de Williams que utilizó Ayrton Senna que se puso en subasta (Cortesía de RM Sotheby's)
El histórico monoplaza de Williams que utilizó Ayrton Senna que se puso en subasta (Cortesía de RM Sotheby's)
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El Williams FW16B-01, uno de los dos monoplazas de la escudería que manejó el histórico piloto Ayrton Senna en 1994 y que aún se conservan, será subastado el 16 de noviembre en Nueva York. El chasis cuenta con una historia especial, ya que reúne las pruebas iniciales del brasileño con la escudería británica, la campaña posterior a su muerte y un acuerdo contractual que llevó al equipo a entregarlo a su familia tras conquistar el Campeonato Mundial de Constructores.

El vehículo, que Senna condujó 25 días antes de su muerte, permaneció en poder de la familia Senna durante 30 años, entre 1994 y 2024. Su actual propietario lo adquirió a través de la casa de subastas, después de que la familia lo vendiera, y desde entonces lo mantuvo conservado y sin uso.

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La plataforma RM Sotheby’s abrió una subasta del Williams FW16B-01 que tiene una base entre cuatro y seis millones de dólares. “Esta oferta presenta una oportunidad históricamente significativa para adquirir una pieza inestimable con una procedencia inigualable que sale a la luz por primera vez. La procedencia del chasis FW16B-01 lo convierte en una pieza clave de la historia de Senna y resume una de las mayores historias de la Fórmula 1, una historia que podría llegar a ser casi más grande que el propio coche. Es, sin duda, uno de los coches de Gran Premio más importantes que se han puesto a la venta en los últimos años”, argumentó la empresa.

El 6 de abril de 1994, 25 días antes de su muerte, Senna pilotó el monoplaza en la Prueba de Jerez
El 6 de abril de 1994, 25 días antes de su muerte, Senna pilotó el monoplaza en la Prueba de Jerez

Identificado inicialmente como FW16-01, Senna utilizó el coche en los entrenamientos de pretemporada y en el calentamiento matutino previo al Gran Premio de Brasil, la primera carrera de la temporada. En la competencia, sin embargo, pilotó otro monoplaza. El 6 de abril de 1994, el brasileño volvió a conducirlo en los ensayos de Jerez, donde compartió el desarrollo con Damon Hill. El tercer chasis de la serie era el número 02, empleado por el brasileño en el Gran Premio de San Marino del 1 de mayo, cuando murió en un trágico accidente 25 días después de las pruebas en España.

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El coche fue devuelto a Williams tras el accidente y, de acuerdo con la versión oficial, acabó destruido. El FW16B-01 quedó así entre los únicos dos monoplazas Williams conservados que estuvieron en manos del piloto brasileño esa temporada. Tras la muerte de Senna, Hill tuvo el chasis como auto de reserva en Mónaco. David Coulthard lo empleó para su debut en Fórmula 1 durante el Gran Premio de España, lo llevó al quinto puesto en Canadá y volvió a finalizar quinto en Silverstone.

La última participación competitiva del FW16-01 ocurrió en julio, en el Gran Premio de Gran Bretaña. Coulthard clasificó séptimo ante el público local y avanzó dos posiciones en carrera; fue su segundo resultado en los puntos en apenas su tercer Gran Premio. Hill ganó aquella carrera para Williams, por delante de Jean Alesi, de Ferrari, mientras Michael Schumacher fue descalificado por ignorar una bandera negra. Nigel Mansell también condujo este vehículo en su regreso a la categoría, durante el Gran Premio de Francia.

El coche que Ayrton Senna estaba destinado a conservar se ofrece a la venta públicamente por primera vez después de haber sido propiedad de la familia Senna durante 30 años, desde 1994 hasta 2024 (Cortesía de RM Sotheby's)
El coche que Ayrton Senna estaba destinado a conservar se ofrece a la venta públicamente por primera vez después de haber sido propiedad de la familia Senna durante 30 años, desde 1994 hasta 2024 (Cortesía de RM Sotheby's)

Williams modificó el FW16 durante el campeonato para corregir los problemas de comportamiento que había mostrado al inicio del año. La prohibición de las suspensiones activas y de buena parte de las ayudas electrónicas obligó a replantear el diseño elaborado por Adrian Newey y Patrick Head. Después de Silverstone, el chasis recibió la especificación FW16B, con mejoras destinadas a transformar su manejo. Luego fue utilizado en otros tres Grandes Premios y probado hacia el final de la temporada por Emmanuel Collard y Jean-Christophe Boullion.

Williams ganó cinco de las ocho carreras restantes y se adjudicó el Campeonato Mundial de Constructores. Ese resultado activó una cláusula del contrato de Senna: el piloto recibiría un chasis usado durante la temporada si el equipo obtenía el título.

La escudería entregó el FW16B-01 a la familia al finalizar el año, ya que era el coche que Senna había probado de forma extensa y había conducido en Interlagos durante el calentamiento matutino. El monoplaza se conserva sin restauración ni modificaciones, salvo por la incorporación del asiento personal del brasileño.

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