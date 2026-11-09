Política

León XIV defendió a las religiones como “punto de encuentro” y realizó un nuevo llamado a la paz

En la reunión con las comunidades religiosas en el Palacio San Martín, el Sumo Pontífice citó a Juan Pablo II y a Francisco. Además, reiteró el llamado a defender la vida “desde la concepción”

Visita del papa León XIV a la Argentina -Palacio San Martín
El papa León XIV en el Palacio San Martín
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En el tramo final de la segunda jornada en el país, León XIV defendió las religiones como “punto de encuentro” y realizó un nuevo llamado a la paz internacional durante el encuentro interreligioso que se celebró esta tarde en el Palacio San Martín.

Escoltado por el canciller, Pablo Quirno, y representantes de los distintos cultos, el Santo Padre planteó que la identidad del pueblo argentino se configuró como “un crisol de razas, de culturas y de religiones diferentes” que surgió desde los pueblos originarios y de la llegada de inmigrantes de distintas partes del mundo.

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“Así dieron unidad a la Nación y llevaron adelante proyectos comunes, sin que las religiones fueran nunca motivo de división, sino punto de encuentro y de compromiso con la sociedad”, expresó desde el escenario ubicado en el centro del salón, al tiempo que reafirmó el vínculo espiritual que une a la Iglesia Católica con el pueblo de Israel.

El Papa llegó a la ceremonia interreligiosa pasadas las 17.30, luego del encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). La espera a su llegada al Palacio San Martín fue musicalizada con la interpretación de “Adios Nonino” de Piazzolla.

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Ya en el Palacio, pronunció un discurso breve, cuyo contenido caló en medio de un debate que atraviesa la interna del Gobierno en torno a la religión islámica. Un sector de la administración libertaria, alineado con el asesor presidencial, Santiago Caputo, cuestiona el avance de la religión en el continente mientras los primos Menem, por su origen, piden diferenciar el terrorismo de la religión.

Visita del papa León XIV a la Argentina -Palacio San Martín
El Sumo Pontífice junto al canciller Pablo Quirno (Jaime Olivos)

En medio de las diferencias, el Santo Padre definió a las religiones como “guardianas de la dignidad humana, como expresiones de nuestra libertad y como lugares para cultivar la esperanza”. “Las religiones custodian la dignidad humana: en la oración, que expresa nuestra fe, los ideales de bien y de justicia, de salud y de paz no son palabras vacías, que hay que llenar con intereses particulares, sino testimonios de nuestra voluntad común, que tiende a la alegría”, reflexionó además.

Asimismo, como ocurrió en el discurso que pronunció en el Palacio Libertad, el Sumo Pontífice reiteró su crítica inderecta contra el aborto legal y pidió defender el don de la vida “desde la concepción hasta su final natural”.

En otro pasaje de su mensaje, León XIV estableció límites al poder al sostener que el ser humano no es el creador de la tierra ni puede atribuirse una autoridad absoluta. “Cuando el hombre habla a Dios sabe que él mismo no es Dios. No hemos hecho nosotros la tierra. Pues bien, ¡no destruyamos con nuestras manos el ‘jardín’ que el Creador nos ha confiado!“, expresó.

“Las religiones, en la medida en que custodian la sabiduría de los pueblos, edifican la sociedad, educan las conciencias y nos liberan de los ídolos. Del ídolo del dominio, porque no somos el Dios de los demás; del ídolo de la vanagloria, porque las cosas que poseemos no nos hacen divinos; del ídolo de la guerra, porque uno solo es el Señor y juez de la historia”, subrayó la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

Visita del papa León XIV a la Argentina - UCA
Ingreso de los distintos cultos al Palacio San Martín (RS Fotos)

Por su parte, pidió crear sociedades más sanas y un mundo más digno “sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras”, y destacó la tarea de las religiones en la construcción de lazos. Al término de su discurso, encendió una vela y el auditorio realizó un minuto de silencio en homaneje a las víctimas de la violencia.

En el tramo final de la alocución, León XIV citó a Juan Pablo II para pedir que la oración permita que las sociedes puedan construir un diálogo y propuso continuar el legado del Papa Francisco para hacer realidad el “sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz”.

“Que el Omnipotente bendiga nuestra pasión por la humanidad e inspire nuestro compromiso de paz: esa paz que se cumplirá para siempre en el nombre santo de Dios. Gracias”, concluyó.

En la previa al discurso final, el canciller, Pablo Quirno, también tomó la palabra para destacar la vista de León XIV y reiterar la necesidad de fortalecer los lazos entre las religiones. “Nos invita a honrar las diferencias afirmando nuestra humanidad común. La Argentina reconoce una tradición de encuentro entre credos cultivada en la escucha y la cercanía”, sostuvo el funcionario.

A su turno, también disertó el monseñor, Ángel José Macín, como presidente de la Comisión Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las Religiones. “La Argentina fue un lugar de convivencia pacífica entre las diferencias creencias. En estas últimas décadas esta experiencia se ha multiplicado”, destacó.

Del encuentro participaron representantes de una amplia diversidad de credos y tradiciones religiosas, entre ellos distintas corrientes del cristianismo evangélico —pentecostales y bautistas—, anglicanos, la Iglesia Nueva Apostólica, adventistas, iglesias orientales y ortodoxas.

También la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el judaísmo, el islam, el budismo, la fe bahá’í, el sijismo, las religiones afroamericanas y las cosmovisiones de los pueblos originarios, además de la Escuela Científica Basilio.

En las inmediaciones del Palacio San Martín, un centenar de personas se acercó a las vallas para acompañar al Santo Padre en la ante última parada de esta segunda jornada. León XIV culminará con la celebración de vísperas junto al episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad, seguida de una cena con los obispos en el Arzobispado.

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