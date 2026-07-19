Tras el triunfo de Antonelli y Mercedes en el GP de Bélgica, así quedaron las tablas de la F1: la posición de Colapinto

Andrea Kimi Antonelli ganó en Bélgica (Foto: Reuters/Jakub Porzycki)

Luego del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 y la décima fecha de la temporada así quedaron las tablas de los Campeonatos Mundiales de Conductores y Constructores. Mientras que Franco Colapinto al resultar 10° pudo cosechar 1 punto clave para la escudería Alpine.

La victoria de Kimi Antonelli a bordo de su Mercedes en el histórico circuito de Spa-Francorchamps le permitió sumar otros 25 puntos en el certamen de pilotos.

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Mientras que el gran momento de los Racing Bulls le permitió a la escudería de Faenza igualar en la quinta posición del torneo de Constructores a un Alpine que se sostuvo gracias al punto del argentino, aunque que desde hace cuatro Grandes Premios no logra tener el rendimiento en sus A526 que mostraron en el inicio del presente ejercicio.

Mercedes acentuó su dominio y lidera con 358 puntos. En tanto que Ferrari cosechó 30 unidades en Spa-Francorchamps y llegó a las 285. McLaren se asentó en la tercera plaza con 195 y mantiene la ventaja sobre Red Bull (151). La temporada seguirá el próximo fin de semana con el Gran Premio de Hungría.

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TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE LA FÓRMULA 1 TRAS EL GP DE BÉLGICA

Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 204 Lewis Hamilton - Ferrari: 159 George Russell - Mercedes: 154 Charles Leclerc - Ferrari: 126 Lando Norris - McLaren: 103 Oscar Piastri - McLaren: 92 Max Verstappen - Red Bull: 91 Isack Hadjar - Red Bull: 60 Pierre Gasly - Alpine: 42 Liam Lawson - Racing Bulls: 39 Arvid Lindblad - Racing Bulls: 22 Franco Colapinto - Alpine: 19 Oliver Bearman - Haas: 18 Gabriel Bortoleto - Audi: 10 Carlos Sainz - Williams: 6 Alex Albon - Williams: 5 Esteban Ocon - Haas: 3 Fernando Alonso - Aston Martin: 1 Nico Hulkenberg - Audi: 0 Valtteri Bottas - Cadillac: 0 Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0 Lance Stroll - Aston Martin: 0

TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE LA FÓRMULA 1 TRAS EL GP DE GRAN BRETAÑA

Mercedes: 358 Ferrari: 285 McLaren: 195 Red Bull: 151 Alpine: 61 Racing Bulls: 61 Haas: 21 Williams: 11 Audi: 10 Aston Martin: 1 Cadillac: 0