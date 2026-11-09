Detienen a dos colombianos y un ecuatoriano con aparente cargamento de droga en Costa Rica: el capitán tenía antecedentes por narcotráfico

Los tres detenidos son dos colombianos de 52 y 55 años, y un ecuatoriano de 38 años, quienes viajaban a bordo de la embarcación identificada como Pez Gallo. Crédito: MSP

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Un nuevo operativo contra el narcotráfico internacional permitió a las autoridades de Costa Rica interceptar una embarcación con un aparente cargamento de drogas y detener a tres extranjeros, entre ellos un capitán colombiano que había sido arrestado hace 10 años en un caso similar ocurrido en aguas de Ecuador.

La intervención se desarrolló la noche del domingo 8 de noviembre, cuando oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas, con apoyo de una aeronave estadounidense, localizaron una lancha rápida que navegaba a 41 millas náuticas al suroeste de Sierpe de Osa, en el océano Pacífico.

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Según informó este lunes el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), la operación estuvo a cargo del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), cuyos agentes realizaron la intercepción y detuvieron a los ocupantes de la embarcación.

Los sospechosos fueron identificados como Reina Arias, de 38 años y nacionalidad ecuatoriana; Perlaza Hurtado, colombiano de 52 años; y González Orobio, también colombiano, de 55 años, quien se desempeñaba como capitán.

La lancha intervenida medía aproximadamente 32 pies y estaba equipada con dos motores de 200 caballos de fuerza y un sistema de comunicación satelital. Crédito: MSP

Capitán había sido detenido por otro caso relacionado con drogas

Uno de los principales hallazgos de las autoridades está relacionado con los antecedentes de González Orobio, quien ya había sido intervenido por las fuerzas de seguridad ecuatorianas en 2016.

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Seguridad Pública, en aquella ocasión el colombiano fue detenido mientras viajaba a bordo de otra embarcación que transportaba sustancias ilícitas en aguas territoriales de Ecuador.

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Lancha utilizaba comunicación satelital y potentes motores

La embarcación interceptada fue identificada con el nombre Pez Gallo, una lancha rápida de aproximadamente 32 pies de longitud, equivalente a 9,75 metros, que navegaba sin bandera.

Según las autoridades, estaba equipada con dos motores fuera de borda de 200 caballos de fuerza cada uno, además de un sistema de comunicación satelital.

Estas características quedaron documentadas durante la intervención policial, aunque el Ministerio de Seguridad Pública no precisó la ruta que seguía la embarcación, su punto de salida ni el destino que tendría el cargamento.

El apoyo aéreo de Estados Unidos fue señalado por las autoridades como un elemento clave para localizar la lancha en aguas del Pacífico Sur.

Tras asegurar la embarcación, los oficiales coordinaron el traslado de los tres detenidos y del cargamento hasta Golfito, Puntarenas, donde comenzaron las diligencias correspondientes.

El Servicio Nacional de Guardacostas interceptó una lancha con aparente droga a 41 millas náuticas de Sierpe de Osa, durante un operativo realizado con apoyo estadounidense. Crédito: MSP

Autoridades investigan qué tipo de droga transportaban

La Policía de Control de Drogas (PCD) quedó a cargo de las pericias necesarias para establecer la naturaleza de las sustancias encontradas y determinar la cantidad exacta del cargamento.

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Las autoridades no habían confirmado si se trataba de cocaína, marihuana u otro tipo de droga.

Esta intervención se produce pocos días después de otro operativo desarrollado el 4 de noviembre, cuando las autoridades costarricenses, con cooperación internacional, interceptaron una lancha en las cercanías de Punta Burica, donde decomisaron 2.648 paquetes de marihuana, con un peso aproximado de 2,6 toneladas, y detuvieron a dos ecuatorianos.

Ambos procedimientos forman parte de las acciones de vigilancia marítima desarrolladas por las autoridades costarricenses con participación de organismos internacionales.

En el caso más reciente, el Ministerio de Seguridad Pública no ha detallado las medidas judiciales solicitadas contra los tres detenidos, mientras se mantienen las diligencias para identificar el cargamento.

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