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Oasis rechaza asistir a la ceremonia de su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll

La agrupación británica fue seleccionada para ingresar al recinto junto a artistas como Phil Collins, Billy Idol y Sade

Oasis no estará presente en la ceremonia del Salón de la Fama del Rock & Roll. (Europa Press)
Oasis no estará presente en la ceremonia del Salón de la Fama del Rock & Roll. (Europa Press)
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Oasis no estará presente en la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll, que se celebrará este sábado en el Peacock Theatre de Los Ángeles, California.

De acuerdo con información confirmada por la revista Rolling Stone, ninguno de sus integrantes acudirá a recibir el reconocimiento ni participará en una presentación musical durante el evento.

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La ausencia del grupo se produce después de varios meses de declaraciones de sus integrantes sobre el reconocimiento y en medio de sus actividades profesionales tras la reunión de 2025.

Uno de los motivos conocidos es que Noel Gallagher tiene previsto presentarse en el EFG Jazz Festival de Goldie, en el Royal Festival Hall de Londres, a unos 8 mil kilómetros de Los Ángeles. El concierto marcará su primera actuación como solista desde la reunión de Oasis.

Aunque la participación de Noel ya estaba comprometida en Londres, todavía existían expectativas sobre una posible asistencia de su hermano Liam Gallagher a la ceremonia.

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Noel Gallagher tiene un concierto programado que le impedirá ser parte de la ceremonia.
Noel Gallagher tiene un concierto programado que le impedirá ser parte de la ceremonia.

Sin embargo, la publicación estadounidense confirmó que Oasis no tendrá representación en el evento.

La relación de los hermanos Gallagher con el Salón de la Fama del Rock & Roll ha estado marcada por comentarios públicos desde que la agrupación recibió su primera nominación en 2024.

En aquella ocasión, Liam expresó su rechazo a la posibilidad de formar parte de la institución durante una entrevista con The Sunday Times.

“Por mucho que me guste Mariah Carey y todo eso, quiero decirles: háganme un favor y váyanse al diablo. Es como meterme en el Salón de la Fama del Rap, y no quiero formar parte de algo tan perturbador”, declaró.

Y añadió: “Además, he hecho más por el rock and roll que la mitad de esos payasos de esa junta, así que todo es una farsa”.

Liam Gallagher
Liam Gallagher cuestionó los criterios del Salón de la fama del Rock and Roll para integrar a ciertos artistas. (Reuters)

La banda consiguió finalmente ingresar al recinto en 2025, después de recibir una nueva nominación y en un periodo marcado por el anuncio de su gira de reunión, que generó una amplia demanda de entradas.

Tras confirmarse el reconocimiento, Liam Gallagher reaccionó a través de su cuenta de X con un mensaje en el que agradeció a quienes votaron por el grupo.

“Quiero agradecer a todas las personas que votaron por nosotros. Es un verdadero honor. Desde que era pequeño y cantaba en la ducha, soñaba con estar algún día en el Salón de la Fama del Rock & Roll”, escribió.

En otras publicaciones, el músico se mostró evasivo sobre su asistencia. Incluso relató que había hablado con su madre sobre el reconocimiento y que ella le había recomendado acudir al evento.

“Bueno, anoche hablé con mi madre cuando se dio a conocer la noticia y ella cree que quizás me precipité un poco con mi percepción de la organización. Me dijo que dejara de ser un cretino, que fuera a la entrega de premios y me comportara, y que quién sabe, ¡quizás lo disfrutara!”, escribió.

Liam Gallagher había bromeado con su asistencia a la ceremonia.
Liam Gallagher había bromeado con su asistencia a la ceremonia.

La incorporación de Oasis incluye a los hermanos Liam y Noel Gallagher, además del guitarrista Paul “Bonehead” Arthurs, Gem Archer, los bajistas Paul “Guigsy” McGuigan y Andy Bell, y los bateristas Tony McCarroll y Alan White.

De estos músicos, Arthurs, Archer y Bell forman parte de la alineación que acompaña actualmente a la banda en sus presentaciones. McGuigan, McCarroll y White, por su parte, dejaron de participar en las actividades del grupo hace varios años.

La edición de este año también reconocerá a Phil Collins, Billy Idol, Joy Division/New Order, Sade, Luther Vandross y Wu-Tang Clan, entre otros artistas.

Phil Collins también ingresará al Salón de la Fama del Rock & Roll. (EFE)
Phil Collins también ingresará al Salón de la Fama del Rock & Roll. (EFE)

Con su ausencia, Oasis se sumará a la lista de artistas que no han acudido personalmente a recibir su incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll.

Entre los nombres que han faltado a este tipo de ceremonias figuran Paul McCartney, Van Morrison, David Bowie, Roger Waters, Joni Mitchell, Grace Slick, Axl Rose y Eddie Van Halen.

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