El libro que Marta Torres le regaló al Papa: una historia de abandono y perdón, que termina con una carta a su mamá

El papa León XIV y la bendición a Marta Torres

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Marta Griselda Torres, una mujer de 78 años que nació con parálisis cerebral, le entregó al papa León XIV su autobiografía durante la visita que el Pontífice realizó este lunes al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. El libro reúne una vida atravesada por tratamientos médicos, el abandono de su madre y la búsqueda de un hogar.

“Santo Padre, hoy le entrego este libro que es parte de mi vida”, le dijo Torres. Tras escuchar su testimonio, León XIV recibió el ejemplar y le entregó un rosario.

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La obra se titula Mi vida, un milagro de Dios. El amor en el dolor, tiene 114 páginas y fue publicada en noviembre de 2026 por Puntoaparte Ediciones Independientes. La autora repasa su infancia en Entre Ríos, sus internaciones, los aprendizajes que consiguió pese a sus limitaciones físicas y su llegada al Cottolengo, donde vive desde 1969.

Infobae accedió al libro que Torres entregó al Papa. El relato concluye con una carta a su madre, a quien no volvió a ver después de que abandonó a la familia cuando ella era niña.

La tapa del libro

“Deseo que mi historia sea conocida, escuchada y quiero que pueda servir a otras personas que viven una situación parecida”, afirmó la mujer. También expresó que quienes atraviesan dificultades tienen derecho a ser recibidos, amados y respetados.

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La autobiografía fue elaborada con la colaboración de Nadia Recalde, quien transcribió el relato, y Laura Recalde, responsable del diseño. La coordinación editorial estuvo a cargo de Katherine Valeria Gómez Saldivar; Jorge David Silanes escribió la presentación y participó el Grupo de Estudios Orionitas, fue publicada por Impresiones PuntoAParte y se puede encontrar en el sitio oficial.

El abandono de su madre y los años de internaciones

Visita del papa León XIV a la Argentina - El emocionante testimonio de una persona que vive en el cotolengo luego de haber sido abandonada por su madre

El libro está dividido en tres partes: Los días en casa, Un lugar donde vivir y Carta a mamá. No sigue una cronología lineal: reúne recuerdos familiares, nombres de quienes la acompañaron y episodios que definieron su vínculo con los demás.

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Torres nació el 12 de noviembre de 1948 en María Grande, Entre Ríos. Fue la menor de ocho hermanos, hija de Antonio, un inmigrante español dedicado al trabajo rural, y Celia. Evoca una casa rodeada de árboles frutales y animales, donde su padre cultivaba verduras para sostener a la familia.

Desde chica atravesó tratamientos por las dificultades motrices y visuales vinculadas con su condición. Viajó a Paraná y Buenos Aires, fue atendida por especialistas y pasó por hospitales, cirugías y rehabilitaciones que marcaron sus primeros años.

El episodio que ocupa un lugar central en el libro ocurrió el 11 de noviembre de 1955. Su madre salió de la casa y no regresó. Antes, le había prometido que le llevaría alfajores. Torres esperó durante días, en la víspera de su séptimo cumpleaños.

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Los alfajores no llegaron. Su madre tampoco. Su padre y sus hermanos intentaron contenerla; Rolando, de 17 años, asumió parte de las responsabilidades familiares. En uno de los pasajes del libro, un hermano le recordó los maltratos que había sufrido y le preguntó por qué continuaba extrañando a Celia. Ella respondió: “Pero era mi mamá”.

Los años posteriores transcurrieron entre internaciones y la dificultad para hallar una institución que pudiera recibirla de forma permanente. Algunas ofrecían tratamientos, pero no residencia; otras no contaban con instalaciones adaptadas a sus necesidades.

En esas etapas recibió clases, aprendió braille, usó una máquina de escribir y estudió música. También tomó clases de guitarra y piano. Una maestra le enseñó a armar torres y trenes de madera, una experiencia que, según cuenta, le permitió entender que podía aprender con otros tiempos y apoyos.

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En 1964 ingresó al Cottolengo de Los Polvorines. Cinco años más tarde llegó al establecimiento de Claypole. Allí continuó su formación religiosa, enseñó catecismo y encontró una comunidad a la que considera su familia.

La carta a Celia, el cierre de una herida que atravesó décadas

Las últimas páginas están dirigidas a Celia, fallecida el 5 de mayo de 1985. Torres recuerda el abandono, los maltratos de su infancia y los años en los que buscó noticias de su madre. Pero también menciona las comidas que preparaba y momentos de afecto de los años en que vivieron juntas.

Incluso después de conocer su muerte, se preguntó cómo habían sido sus últimos años y si había atravesado la soledad. La carta recupera además las enseñanzas de San Luis Orione y el acompañamiento de las religiosas del Cottolengo durante el proceso que la llevó a revisar esa historia.

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La autora describe la vida cotidiana en la institución, las actividades, la oración y las tareas que realiza cada residente de acuerdo con sus posibilidades. Entre las frases que identifica con la comunidad aparece: “Ave María y adelante”.

El texto concluye con una declaración a la mujer a la que esperó desde niña: “Bueno, mamá, te perdono todo”. Torres expresa luego su esperanza de reencontrarse con ella en el cielo, de acuerdo con sus convicciones religiosas.

En el prefacio, la autora aclara que no busca reconocimiento. Su propósito es compartir su experiencia con otras personas que enfrentan dificultades y destacar el valor del afecto, la educación, las oportunidades y el acompañamiento.

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Con la entrega del ejemplar a León XIV, la mujer concretó el deseo de que su historia pudiera llegar a más lectores. En esas 114 páginas, dejó el recorrido que va del abandono en la infancia a una carta de perdón escrita décadas después.