Sociedad

“Los cartoneros no somos basura”: el relato de una recicladora de La Plata que emocionó al papa León XIV

Cinco historias del mundo laboral llegaron este lunes a los oídos del líder de la iglesia en la UCA. Desde una referente de la comunidad Ava Guaraní de Salta hasta un empresario vinculado al cambio climático, en la tercera actividad del día

Verónica San Martín, recicladora urbana de La Plata: ""No queremos volver atrás, queremos seguir trabajando y conquistando derechos"
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Tras la misa que reunió a más de 2 millones de personas frente al Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, el papa León XIV cambió de escenario sin bajar la intensidad: se trasladó a la Universidad Católica Argentina (UCA) para un encuentro con empresarios, sindicalistas, recicladores, referentes de pueblos originarios y docentes, donde reclamó que el acceso al trabajo para todos sea un objetivo de las políticas públicas. Durante ese pasaje, el Santo Padre escuchó cinco historias de protagonistas del mundo del trabajo y se dejó ver conmovido ante el relato de una recicladora de La Plata que reivindicó el trabajo de quienes reutilizan materiales descartados por la sociedad.

La apertura del encuentro estuvo a cargo del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien recibió al Pontífice con una frase directa: “Siéntase en casa”. A continuación tomó la palabra monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), quien describió a los presentes como “referentes del mundo del trabajo, integrantes de movimientos sociales y el ambiente académico”. Braida subrayó que el trabajo importa “no solo por su productividad y eficiencia, sino también para el crecimiento de la persona humana y el desarrollo de la sociedad”. El obispo también se refirió al “alto índice de precariedad laboral” que atraviesa el mercado argentino, calificó esa situación como “una realidad que preocupa” y, pese a ese diagnóstico, expresó confianza en la “gran capacidad de nuestro pueblo para reorganizarse”.

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Luego llegaron los testimonios. Cinco personas se pararon frente al Pontífice para contar sus historias vinculadas al trabajo, la organización colectiva y la fe. El primero en tomar la palabra fue el empresario y emprendedor Juan Martín Allende, quien en los últimos siete años orientó su actividad hacia proyectos de cambio climático y participó en decisiones de impacto ambiental como consejero de empresas mineras.

Allende compartió una experiencia personal que atravesó toda su intervención: la muerte de su hija menor, Serena, a quien vio morir “en mis brazos y los de mi mujer”, lo que marcó su relación con la fe. También describió las tensiones que enfrenta quien intenta sostener principios éticos en entornos competitivos. “La bondad se confunde con ingenuidad, y la ingenuidad se lee como debilidad de la que conviene aprovecharse”, advirtió, según el medio, y denunció la competencia de quienes “especulan y deshumanizan a su gente” y de funcionarios que, dijo, utilizan sus cargos “para lucrar”. Cerró con un pedido al Papa: una palabra que ilumine a quienes buscan sostener “este camino del bien”.

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Visita del papa León XIV a la Argentina - UCA
El papa León XIV participó de un encuentro en la Universidad Católica Argentina con referentes del mundo del trabajo, donde escuchó cinco testimonios vinculados a la organización colectiva, la fe y la precariedad laboral

Después de Allende, Sabrina Sapone, delegada sindical de Avellaneda, describió la representación gremial como “un camino de escucha, empatía y abrazo a la persona que está detrás de cada puesto de trabajo”. Sapone cuestionó el avance de la inteligencia artificial “sin custodia de la dignidad humana” y la responsabilizó de “exiliar a las personas de la vida laboral”, alejándolas del bien común. Con una frase que sintetizó su postura, afirmó que “no vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir dignamente”, y advirtió que cuando el trabajo “pierde su sentido humano y se vuelve objeto de descarte, se hiere la dignidad de la persona”. Al igual que el empresario, terminó su intervención con un pedido al Pontífice: una palabra que reavive “el fuego interno como fuente de vida y esperanza” para el movimiento sindical.

Visita del papa León XIV a la Argentina - UCA
El Papa escuchó con atención las historias de trabajadores y empresarios en la UCA. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

El tercer testimonio fue el de Verónica San Martín, recicladora urbana de La Plata, 45 años, madre de cuatro hijos y presidenta y vocera de la Cooperativa de Recicladores Unidos. San Martín relató que, tras perder su trabajo en una clínica y atravesar una situación de violencia que la obligó a dejar su hogar junto a sus hijos, comenzó a cartonear “buscando en la basura algo para vender y llevarle un plato de comida” a su familia. En ese período, contó, vivió situaciones de violencia en la calle y dijo que a ella y a sus compañeros muchas veces los trataron “como delincuentes” y les sacudían los carros. Con el tiempo, logró organizarse junto a otros y formar la cooperativa, que hoy reúne a más de 200 personas y acompaña a compañeros en recuperación de adicciones y a quienes salen de la cárcel. “Los cartoneros no somos basura, somos trabajadores, tenemos dignidad y con nuestro trabajo cuidamos la casa común”, afirmó ante el Papa. El momento de mayor carga emotiva fue el abrazo que el Pontífice le dio al finalizar su relato, según registró Infobae.

PAPA UCA
León XIV destacó la relación inescindible del trabajo con la dignidad humana

La cuarta en hablar fue Soledad Cuéllar, acompañante par de la comunidad Ava Guaraní de la Misión San Francisco, en Pichanal, provincia de Salta, con más de diez años de trabajo comunitario. Cuéllar situó su compromiso en su propia historia: “Fui una niña que sufrió, una adolescente que atravesó distinta violencia, una mujer que tuvo que seguir adelante sin saber de dónde sacaba las fuerzas”. Señaló que, por ser mujer y pertenecer a un pueblo originario, conoció la discriminación y la falta de oportunidades, y describió su labor en el Hogar de Cristo Santa Clara, donde trabajan con mujeres con problemas de consumo: “Detrás de una adicción siempre hay una historia, que ninguna llegó sola hasta ahí y ninguna sale sola tampoco”.

También presentó el emprendimiento colectivo Ñande —“nuestro”, en lengua guaraní—, un espacio de trabajo que, según dijo, construyeron “con nuestras propias manos entre varias”, sin esperar que “alguien viniera a darnos una oportunidad”. Para su comunidad, el trabajo implica “descubrir que una puede, que sirve, que tiene algo para dar”.

Visita del papa León XIV a la Argentina - UCA
Una recicladora urbana de La Plata, madre de cuatro hijos y presidenta de una cooperativa de más de 200 personas, tomó la palabra ante el Pontífice para hablar de dignidad y trabajo

El cierre de los testimonios estuvo a cargo de la docente Magalí Jojot, de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, quien compartió la experiencia de un grupo de jóvenes que, según relató, “nos embarcamos en la aventura de promover una economía con rostro humano”. Jojot narró el caso de un vecino de un barrio vulnerable de Paraná, tesorero de una fundación educativa, para quien la sola idea de acercarse a un banco “le parecía imposible” por tener empleo informal.

Tras acompañarlo en ese proceso, fue testigo de una transformación: “Su rostro se transformó, era aceptado y pasaba del miedo a la dignidad”. Hoy, señaló, ese mismo vecino es quien mejor maneja los aspectos legales y contables de la fundación. A partir de ese ejemplo, Jojot sostuvo que “los indicadores económicos reflejan solo una parte de la realidad”, ya que invisibilizan “el miedo, el sufrimiento y también el potencial multiplicador de las personas”.

Tras escuchar los cinco relatos, León XIV tomó la palabra con un mensaje que incluyó referencias al magisterio de su antecesor Francisco y un llamado explícito a que la economía no pierda de vista a quienes viven de su esfuerzo cotidiano. El Pontífice reclamó que las políticas públicas sostengan el acceso al trabajo para todos, que las inversiones contemplen responsabilidad social y que el avance tecnológico no se produzca a expensas de la dignidad humana.

El encuentro en la UCA fue la tercera actividad del día para León XIV, luego de una visita matutina al Cottolengo Don Orione, en Claypole, partido de Almirante Brown, y de la misa en Palermo. El domingo anterior, el Papa había participado de un evento en el Palacio Libertad junto al presidente Javier Milei, donde pidió “reconocer al que piensa distinto” y una “economía al servicio de las personas”.

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