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El posteo de la esposa de Di María contra Newell’s tras las burlas por el festejo trunco de Rosario Central

Jorgelina Cardoso reposteó el video institucional del Canalla y agregó un mensaje propio que profundizó la chicana hacia la Lepra luego del episodio del sábado en Arroyito

El Club Atlético Rosario Central presentó un video institucional que recopila momentos deportivos e hitos de la institución. La pieza audiovisual exhibe celebraciones de simpatizantes, imágenes del clásico ante Newell's Old Boys destacando la diferencia en el historial con el texto " 22 en clásicos", tomas del estadio Gigante de Arroyito con referencia a la construcción de la tercera bandeja y placas con mensajes destinados a sus seguidores y rivales
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Rosario Central respondió este lunes a las burlas que recibió tras el fallido festejo del sábado en el Gigante de Arroyito con un video que repasó los logros recientes del club y cerró con un dardo directo a Newell’s Old Boys: “Nos sobran los motivos para festejar, otros festejan por nada”. Horas después, Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, reposteó el material en sus historias de Instagram y agregó un mensaje propio que profundizó la chicana con una frase que resonó entre los hinchas: “Festejamos títulos propios (no ajenos)”.

El episodio se originó el sábado, durante la última fecha del Torneo Clausura, cuando Central vencía 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto con goles de Julián Fernández y Emanuel Coronel. En paralelo, Boca empataba sin goles ante Defensa y Justicia y Argentinos Juniors perdía con Huracán, lo que colocaba transitoriamente al Canalla en lo más alto de la Tabla Anual. Al escuchar los festejos que llegaban desde las tribunas, los jugadores de Central creyeron que se habían consagrado campeones y los hinchas invadieron el campo de juego.

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La definición, sin embargo, todavía no había terminado. En La Bombonera, Enner Valencia marcó sobre el final y le dio a Boca el triunfo por 1 a 0, resultado que modificó la tabla y consagró al Xeneize como campeón de la Liga Profesional 2026. El festejo de Central había sido, en definitiva, anticipado y equivocado.

La secuencia del error en la cancha de Rosario Central por el gol de Boca

Mientras se producía el error en Arroyito, se viralizó otro video: el del plantel de Newell’s Old Boys, que se encontraba en su concentración previa al partido contra Instituto y celebró el gol de Valencia que le quitaba el título a Central. Las imágenes generaron una ola de repercusiones y obligaron al capitán de la Lepra, Luca Regiardo, a pedir disculpas en nombre del equipo: “Antes que nada, quería pedir disculpas en nombre del plantel y la institución por el video que circuló en redes sociales. Es algo inaceptable”, declaró el futbolista.

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Dos días después del episodio, la cuenta oficial de Rosario Central publicó un video musicalizado con la canción “Nos sobran los motivos”, de Joaquín Sabina, que combinó las imágenes de la confusión en Arroyito con un repaso de los éxitos recientes del club. El material destacó la clasificación a la Copa Libertadores 2027 por segundo año consecutivo, la inauguración de la tercera bandeja del estadio, los 115 mil socios, el título de campeón de la Liga Profesional 2025, la Supercopa Internacional 2026 y una diferencia de 22 partidos a favor en el historial de clásicos frente a Newell’s.

El cierre del video fue el tramo más comentado: sobre la frase “otros festejan por nada” aparecieron las imágenes del plantel de la Lepra celebrando el gol de Valencia, en una referencia directa al episodio que había generado las disculpas de Regiardo.

posteo burla de jorgelina cardoso a newell's
El posteo de la esposa de Di María contra Newell’s tras las burlas por el festejo trunco de Rosario Central

Pocas horas después de la publicación del club, Jorgelina Cardoso reposteó el video en sus historias de Instagram y añadió un texto propio dirigido a los hinchas de Newell’s. “Nos sobran los motivos. Festejamos la hinchada que tenemos. Festejamos el crecimiento histórico del club. Festejamos los enormes jugadores que tenemos. Festejamos una comisión directiva con huevos. Festejamos la unión, la familia que somos. Festejamos la tercera bandeja, el Gigante cada vez más gigante”, escribió la fanática de Central.

El mensaje continuó con una enumeración que apeló a la identidad del hincha canalla y concluyó con la frase que generó mayor repercusión: “Festejamos títulos PROPIOS (NO AJENOS). Festejamos que tenemos una sola casaca, ÚNICA E INIGUALABLE. Y sí, FESTEJAMOS TODO…”, cerró Cardoso en sus historias.

La publicación de Cardoso contrastó con la actitud pública de su esposo. Ángel Di María felicitó a Boca por la consagración y expresó alegría por el logro de su excompañero de selección Leandro Paredes, pero hasta el momento no se pronunció sobre el episodio del festejo anticipado en el Gigante de Arroyito ni sobre el video del plantel de Newell’s, cuyas imágenes circularon de manera masiva en redes sociales.

Di María y Jorgelina Cardoso - Toti Pasman
Di María junto a su familia

No es la primera vez que Cardoso toma una postura pública sobre temas vinculados a la Liga Profesional de Fútbol y a la rivalidad entre los dos clubes de Rosario.

Más allá de la polémica en redes, Rosario Central, que finalizó como líder de la Zona B bajo la conducción de Jorge Almirón, ya se concentra en la siguiente etapa de la temporada. El equipo se medirá como local con Gimnasia de Mendoza en los octavos de final del Torneo Clausura, en busca de una revancha deportiva tras quedar como subcampeón de la Tabla Anual.

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