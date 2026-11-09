Tomás Etcheverry superó un duro debut en el ATP de Estocolmo y habrá duelo argentino ante Thiago Tirante

Tomás Etcheverry debutó con un triunfo en la capital sueca (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)

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Tomás Etcheverry tuvo que esforzarse más de lo previsto para avanzar a los octavos de final del ATP 250 de Estocolmo. El tenista argentino derrotó al local Max Dahlin, ubicado en el puesto 778 del ranking mundial, por 6-4, 6-7 (6) y 6-3 y se clasificó para la segunda ronda del certamen sueco. Allí lo espera su compatriota Thiago Tirante, en un cruce que garantizará la presencia de un argentino en los cuartos de final.

El platense, número 29 del ranking ATP y quinto preclasificado del torneo, encontró una buena resistencia en el joven sueco de 20 años, que recibió una invitación para disputar el cuadro principal. Etcheverry se quedó con el primer set por 6-4, pero Dahlin llevó el encuentro al desempate en el segundo parcial y consiguió igualar el marcador tras imponerse por 8-6 en el tie-break.

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Sin dejarse llevar por la frustración, el argentino logró recuperar el control en el tercer set. Luego de un tramo que exhibió paridad, Etcheverry logró el quiebre en el octavo juego, cerró el partido en su turno de saque y evitó una eliminación inesperada ante un rival que ocupa un lugar muy alejado en el escalafón internacional.

Más allá de los altibajos que exhibió durante el partido, Retu se apoyó en el poderío de su servicio para obtener buenos dividendos. Logró el 85% (76 sobre 89) de los puntos con su primer saque, contra el 54% (55 de 102) de su rival. No concedió ninguna oportunidad de quiebre y también ganó más puntos con la devolución: 35 a 20.

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Tomás Etcheverry vs. Thiago Tirante, duelo de argentinos por los octavos de final del ATP de Estocolmo

El triunfo le permitió a Etcheverry extender las sensaciones positivas que había conseguido después de una buena actuación en el Masters 1000 de París, donde alcanzó victorias de peso ante el ruso Andrey Rublev (23°) y el Top 10 australiano Alex de Miñaur (9°).

Este martes, en el segundo turno del court central (no antes de las 10:30 de la Argentina, de acuerdo con la programación del torneo), Etcheverry tendrá enfrente a Thiago Tirante (51°). El partido podrá seguirse en vivo por la plataforma de streaming de Disney+.

Tirante consiguió la clasificación al superar al español Jaume Munar (70°) por 7-6 (3) y 6-3. Mostró solidez para resolver un primer set parejo y luego encaminó el triunfo con un tenis sin fisuras.

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Thiago Tirante busca seguir escalando en el ranking ATP (Crédito: Reuters)

El otro argentino presente en el certamen es Juan Manuel Cerúndolo (54°), que también debutó con una victoria este domingo. El porteño de 24 años derrotó al local Elias Ymer (245°), quien recibió una invitación para ser parte del cuadro principal, con un marcador de 6-1 y 7-6 (4) en una hora y 37 minutos de juego.

El ATP 250 de Estocolmo se disputa sobre superficie dura y bajo techo. Reparte 723.435 euros en premios. Etcheverry es uno de los ocho preclasificados del certamen, que tiene como principales favoritos al estadounidense Taylor Fritz (1) y al noruego Casper Ruud (2), quienes arrancarán su participación directamente en los octavos de final.

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