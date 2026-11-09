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La estremecedora lesión que desfiguró la cara de un boxeador: “Es lo peor que he visto en mi vida”

El médico ordenó la suspensión de la pelea por los hematomas que sufrió Zak Miller. IMÁGENES SENSIBLES

Durante el décimo asalto, el equipo médico y el árbitro examinaron una severa inflamación en la cabeza de Miller tras un cabezazo accidental.
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El boxeador británico Zak Miller sufrió una lesión en la cabeza que obligó a detener su combate ante Gully Powar por el título británico vacante de peso pluma en el AO Arena de Manchester. El púgil fue trasladado a un hospital después de que una hinchazón creciente en la parte superior de su cabeza llevara al médico de ring a intervenir durante el décimo asalto.

Miller, de 29 años, se enfrentó a Powar en una pelea que se desarrolló en la cartelera previa al combate estelar entre Joshua Buatsi y Willy Hutchinson. El duelo por el cinturón vacante estuvo marcado por intercambios sostenidos y una disputa pareja durante los primeros episodios.

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Powar mantuvo la presión, mientras Miller respondió con contragolpes. En el quinto asalto, Powar conectó un gancho de izquierda que sacudió a su rival, aunque el boxeador local continuó en pelea ante el público de Manchester.

El desarrollo del combate cambió tras un choque accidental de cabezas. Miller comenzó a presentar una hinchazón encima del ojo izquierdo y también sufrió un corte sobre el derecho. Con el correr de los asaltos, apareció otro hematoma en el lado derecho de la cabeza, que aumentó de tamaño.

Primer plano de un boxeador con una hinchazón en la frente, ojos entrecerrados e hinchados y sangre debajo de la nariz
El boxeador perdió por decisión unánime en las tarjetas

La situación requirió una primera revisión médica en el noveno round. A pesar de las lesiones visibles, Miller volvió a combatir. La hinchazón, sin embargo, continuó su avance y condicionó su estado para el siguiente asalto. En el décimo episodio, el árbitro solicitó una nueva evaluación del médico de ring. Tras examinar a Miller, el combate fue detenido para que recibiera atención. La decisión no derivó en un triunfo por nocaut técnico porque la lesión se produjo a raíz de un choque involuntario de cabezas.

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Por esa razón, el resultado se resolvió mediante las tarjetas. Gully Powar se impuso por decisión técnica unánime, con puntuaciones de 96-95, 97-95 y 96-94, y se quedó con el título británico vacante de peso pluma.

La lesión generó reacciones durante la transmisión del evento. En declaraciones recogidas por el medio británico TalkSport, el presentador Ade Oladipo afirmó: “He visto algunos hematomas en este deporte, pero este es uno de los peores que he visto en mi vida”. El excampeón mundial Carl Frampton también se refirió a la imagen de Miller. “Es lo peor que he visto en mi vida”, sostuvo. Luego agregó: “Fue impactante, hay que sentir lástima por el niño, tenía mucho dolor”.

Entre los mensajes difundidos por los espectadores, uno señaló: “Por favor, lleven a ese hombre al hospital inmediatamente. Es muy grave”. Otro comentó: “Nunca había visto la cabeza de alguien así, ni siquiera se parece a como era antes de la pelea”.

Dos boxeadores en un cuadrilátero con guantes rojos; el de frente tiene una inflamación sobre la ceja y viste pantalón azul
El boxeador Zak Miller se enfrentó a Gully Powar (Grosby)

Después del combate, el representante de Miller, Kevin Maree, difundió una actualización sobre el estado de salud del boxeador. Según indicó, el púgil fue atendido por el personal médico presente en el estadio y luego trasladado para realizar más pruebas. “Nos complace mucho anunciar que Zak Miller se encuentra bien tras la lesión de anoche”, escribió Maree.

El representante explicó que “un choque accidental de cabezas le provocó una hinchazón considerable en la parte superior de la cabeza”. También detalló que el boxeador “fue examinado minuciosamente por el equipo médico en el lugar del evento antes de ser trasladado directamente al hospital para realizarle más pruebas”.

Maree indicó que Miller permaneció bajo observación en el hospital y fue sometido a una evaluación completa. “Afortunadamente, el equipo médico está satisfecho con su evolución”, señaló, antes de añadir que esperan que el púgil “recupere su atractivo muy pronto”.

En otro mensaje, el representante destacó las muestras de preocupación que recibió el deportista tras la pelea. “Zak es realmente una persona especial, y la enorme cantidad de gente que preguntó por él y se interesó por su bienestar anoche demuestra lo mucho que significa para muchos”, afirmó. La pelea terminó con Powar como nuevo campeón británico de la categoría, mientras Miller inició su recuperación después de la lesión que condicionó el desenlace del combate.

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