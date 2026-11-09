La seguridad del papa León XIV en Argentina: cómo funciona la cápsula de policías que lo rodea

León XIV en el Palacio Libertad (Tiziana FABI / AFP)

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La visita del papa León XIV a la Argentina es una prueba de fuego para el país, en más de un nivel. En cuestión de seguridad, y de la seguridad del Sumo Pontífice mismo, más todavía. Cualquier traspié, mínimo como sea, puede convertirse en un papelón internacional, y en el fin de la carrera de un funcionario.

Un operativo de más de 15 mil efectivos se prepara para contener a multitudes de cientos de miles en los cuatro días del paso del Papa por Argentina, desde Córdoba al Cottolengo Don Orione, o en las masivas misas que se esperan en Córdoba y CABA. En paralelo, un anillo de seguridad rodea al Papa directamente. En este anillo, la Policía Federal cumple un rol clave, con su Superintendencia de Seguridad de Estado y el resto de las divisiones, en conjunto con Prefectura y Gendarmería, bajo el Comando Unificado que controla a todas las fuerzas.

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Los análisis de un riesgo directo para el Papa son inevitables. De dónde viene el riesgo, quién lo encarna, es la cuestión. Fuentes clave en este entramado aseveran que, más que de grupos organizados, se trata de alguien capaz de atravesar la red.

Estas fuentes repetían a lo largo de la semana pasada, en diálogo con Infobae: “Hay que prestarle especial atención a los lobos solitarios”. Son hombres tal vez sin lógica, sin estructura detrás, tal vez los más peligrosos de todos. El ejemplo más potente para ilustrar el punto es Fernando Sabag Montiel, el condenado por el intento de asesinato a Cristina Kirchner, que, efectivamente, llegó y gatilló.

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Por ende, en su estadía en Argentina, el Papa será protegido con una “cápsula de seguridad permanente”, dirigida por un oficial superior y dos oficiales jefes, más 26 efectivos con once motos, entre ellos, un experto en explosivos. 47 efectivos de Infantería de la PFA custodiarán la Nunciatura Apostólica, donde León XIV se hospedará durante su estadía en Argentina, junto a 20 policías de diversas especializaciones.

La PFA y sus perros en el Monumento a los Españoles (Gustavo Gavotti)

Los operativos para proteger al Papa por dentro

El operativo de ayer domingo en Palermo, por ejemplo, incluyó a un cruce casi total de la estructura de la Federal, con un servicio implementado antes de las 12 del mediodía, cuatro horas antes del aterrizaje del Papa.

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Incluyó 29 oficiales y suboficiales de la Superintendencia de Seguridad y Estado, otros 24 efectivos de las áreas de Aviación y Personal, un drone de la Superintendencia de Comunicaciones, dos binomios de perros, brigadas de las superintendencias de Inteligencia Criminal e Investigaciones Federales y un helicóptero, entre otros recursos. En paralelo, Prefectura y Gendarmería sumaron 20 efectivos por fuerza. Casi cien efectivos y dos helicópteros intervinieron en la ofrenda floral de la Plaza San Martín.

La visita de mañana martes a Córdoba, con un arribo al Aeropuerto Internacional programado para las 9 AM en y la posterior Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, es un asunto más complejo. Gendarmería estará a cargo del Comando Unificado, con una sala de situación con cámaras de seguridad en el predio de la Fabrica Argentina de Aviones. La Policía cordobesa sumará sus cámaras de seguridad y sus dispositivos en la segunda parte de la visita del Sumo Pontífice, con un encuentro con autoridades eclesiásticas en la Catedral de la capital provincial.

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La multitud que espera al papa en el Cottolengo Don Orione de Claypole (Adrián Escandar)

La Policía de Seguridad Aeroportuaria intervendrá en el Aeropuerto. Gendarmería, según documentos oficiales, conformará el “segundo anillo de seguridad” y la seguridad interior en cada punto de la visita, con la Policía provincial en el perímetro exterior. La llamada “zona cero” y el “primer anillo” de seguridad estarán a cargo de la PFA.

Con respecto a la Federal, participarán tres grupos del área Operaciones Especiales, un helicóptero con cámara y reflector, otras siete motos y casi 400 efectivos, todo bajo el comando de un oficial jefe motorizado.

Los feriados papales son otra historia para el personal policial. Entre lunes y martes, dependiendo de la hora, entre 40 y 60 por ciento del personal de la Federal que no se encuentra afectado directamente al operativo de seguridad del Papa estará en servicio, de acuerdo a una orden ejecutiva. Habrá, incluso, cuatro efectivos destinados a vigilar y controlar el equipaje de la delegación vaticana.

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Tomás Natenzon, supuesto bombero voluntario

La captura de Tomás Natenzon, el supuesto bombero voluntario que se infiltró con una moto Kawasaki con patente diplomática trucha y una credencial de operativo falsa en el núcleo del operativo policial en el Monumento a los Españoles, fue una muestra obvia del riesgo del “.lobo solitario”

Natenzon no llevaba un arma. Sus intenciones se desconocen. Sin embargo, el Departamento Investigación Unidad Antiterrorista de la PFA encontró una pistola Bersa 9 milímetros en su departamento porteño, allanado en el marco de una causa a cargo de la jueza federal María Romilda Servini. El fuero federal está a cargo de investigar delitos de terrorismo: las fuerzas federales destinaron un refuerzo de seguridad en los Tribunales de Comodoro Py, con 15 policías de la Federal afectados durante la tarde del domingo.

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Hoy, la Justicia investiga la salud mental de Natenzon, con un especial interés en su historia clínica.