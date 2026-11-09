Las primeras imágenes del papamóvil que llevó a León XIV a Claypole

El papa León XIV se desplaza a bordo de un papamóvil descubierto mientras saluda con la mano a las personas congregadas tras las vallas de seguridad. Durante el trayecto hacia el Cottolengo Don Orione, el público presente agita banderas, aplaude y registra su paso con teléfonos celulares en un día despejado.

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El papa León XIV utilizó por primera vez el papamóvil fabricado en la Argentina en el último tramo de su traslado al Cottolengo Don Orione, en Claypole. Desde la plataforma elevada del vehículo, el pontífice pudo saludar a miles de fieles que se concentraron a lo largo del recorrido para recibirlo.

La unidad avanzó a baja velocidad por la zona, con León XIV de pie y acompañado por personal de seguridad. El diseño permitió que quienes aguardaban sobre las calles cercanas tuvieran una vista directa del Papa durante su llegada a la institución.

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papa León XIV

El vehículo fue preparado para que el Papa pudiera viajar de pie

El papamóvil que se vio en Claypole forma parte de las dos unidades construidas para la visita del pontífice al país. Fueron adaptadas a partir de camionetas de doble cabina, con una estructura trasera elevada, plataformas para la custodia y un sector central preparado para el traslado del Papa.

Los fieles, a la espera del Papa León XIV (Adrián Escandar)

El ingeniero Julián Benedetti Basone, responsable del proyecto, explicó que la fabricación demandó seis semanas y se realizó bajo especificaciones remitidas por la Santa Sede. El desarrollo incluyó cambios en la suspensión y los amortiguadores, además de aislantes para reducir las vibraciones durante el recorrido.

El Papa León XIV, arribando al Cottolongeo, rodeado de fieles (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Una escalera eléctrica y una cúpula diseñada para el recorrido

Entre los elementos incorporados está una escalera eléctrica trasera que facilita el acceso al espacio destinado al pontífice. La unidad también cuenta con una cúpula termoformada, barandas, pasamanos y un asiento papal cuyas medidas fueron definidas en coordinación con el Vaticano.

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Los dos vehículos son idénticos y tienen la misma patente, a pedido de la Santa Sede. Uno fue destinado a las actividades previstas en Córdoba y el otro quedó asignado a los desplazamientos de Buenos Aires, que contemplaban una escala en Claypole, además de otros puntos del itinerario.

León XIV llegando al Cottolengo Don Orione

El saludo de León XIV a los fieles durante la llegada al Cottolengo

La llegada al Cottolengo Don Orione dejó las primeras postales del papamóvil argentino en circulación. Miles de personas se ubicaron en las inmediaciones para acompañar el paso de León XIV, que saludó desde el vehículo antes de ingresar al lugar.

Adrián Escandar

Tras la visita, las dos unidades permanecerán en la Argentina bajo custodia del equipo que estuvo a cargo de su construcción, según había informado Infobae en Los detalles de los dos papamóviles que trasladarán a León XIV durante su visita a la Argentina.

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