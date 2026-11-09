Crimen y Justicia

Las imágenes de la pistola que le encontraron al detenido por infiltrarse en el operativo del Papa

La Policía Federal allanó el domicilio porteño de Tomás Natenzon por orden de la jueza María Romilda Servini. Además del arma, se encontró una placa policial y una copia de su credencial vaticana trucha

Video: el allanamiento al departamento de Tomás Natenzon
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Tomás Natenzon, un joven de 25 años, bombero voluntario según él mismo, experto en radio y comunicaciones, fue detenido ayer domingo a las 10:30 por la Policía de la Ciudad, acusado de infiltrarse en el operativo de seguridad frente al Monumento a los Españoles, en torno a la masiva misa que brindará el papa León XIV. A bordo de una moto Kawasaki con una patente diplomática apócrifa, llevaba en el cuello una credencial vaticana trucha de un falso enlace papal, que le daba un supuesto acceso total. Natenzon, también, llevaba cuatro equipos de comunicación distinto.

Así, comenzó una causa en su contra por los delitos de falsificación de documento público e intimidación pública, a cargo de la jueza federal María Romilda Servini y el fiscal Carlos Rívolo. Ordenaron de inmediato al Departamento Unidad Investigaciones Antiterrorista de la Policía Federal allanar su domicilio registrado ante las autoridades, ubicado en Palermo, un departamento sobre la avenida Santa Fe.

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Allí, los detectives encontraron una pistola Bersa 9 milímetros con 65 balas. También, una placa policial, aparentemente falsa, y una copia de la credencial vaticana trucha que llevaba en el cuello.

La pistola Bersa 9 milímetros incautada a Natenzon
La pistola Bersa 9 milímetros incautada a Natenzon

También se incautaron 43 equipos de trunking, siete computadoras que podrán ser peritadas, entre ellas dos Panasonic Toughbook, con carcasas extra resistentes, sistemas empleados en operativos policiales y militares ante condiciones climáticas y de terreno adversas, y un equipo de análisis de radiofrecuencia.

Finalmente, se encontró otra patente de automóvil diplomática, a simple vista falsa, con un número inválido para circular, así como un parche policial que coincide con el rango de oficial ayudante.

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Natenzon se encuentra detenido en una celda de la sede de la Superintendencia de Investigaciones Federales en la calle Madariaga, zona de Villa Lugano, a la espera de su indagatoria en Comodoro Py. En la misma dependencia se encuentra detenido Damián Giles, el albañil de Villa Rosa detenido por amenazar al Sumo Pontífice con un llamado al 911.

allanamiento tomás natenzon
Natenzon al ser trasladado por la PFA

Los investigadores de la Justicia federal tienen un particular interés en determinar las particularidades de su salud mental, con un posible pedido de historia clínica. En el allanamiento se encontró, por ejemplo, un certificado médico referente a la cuestión.

Su indagatoria, por lo pronto, no se produciría en la jornada de hoy lunes, aseguran fuentes del caso a Infobae.

La credencial vaticana falsa de Natenzon
La credencial vaticana falsa de Natenzon

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