La economía cubana avanza a dos velocidades, con expansión privada y declive persistente de las empresas estatales

FOTO DE ARCHIVO: Las reformas económicas autorizaron a las pequeñas y medianas empresas a superar los 100 trabajadores y diversificar sus actividades. /(REUTERS/Alexandre Meneghini/Archivo)

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La economía cubana comenzó a operar “a dos velocidades”: las empresas estatales sostienen un declive, mientras varias actividades privadas muestran una expansión acelerada, explicó el economista Pavel Vidal en un análisis reseñado por 14ymedio.

Las reformas económicas aprobadas este año habilitaron a las micro, pequeñas y medianas empresas a superar los 100 trabajadores, participar como socias en más de una compañía, ampliar sus establecimientos y diversificar sus actividades.

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Esos cambios permiten negocios de mayor escala, pero el crecimiento privado no alcanza para recuperar la capacidad productiva del país. La concentración de las actividades en el comercio, las restricciones derivadas de las sanciones internacionales y el desplome del turismo limitan su impacto sobre la generación de bienes y divisas.

Las nuevas formas de cooperación entre ambos sectores incluyen convocatorias de octubre para arrendar o licitar establecimientos estatales. Las empresas privadas pueden aportar recursos y asumir actividades comerciales sobre esos activos.

ARCHIVO: El traslado de liquidez empresarial hacia el mercado informal aceleró la depreciación del peso, según el observatorio OMFi. /(AP Foto/Ariel Ley, Archivo)

La participación de compañías privadas como proveedoras de combustible también muestra una relación más estrecha con el abastecimiento empresarial. Esa conexión amplía la necesidad de divisas para adquirir combustibles, paneles solares, equipos e insumos, además de los dólares destinados tradicionalmente a importar bienes de consumo, según 14ymedio.

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De acuerdo con la publicación, una parte de esas compras podría financiarse con pesos acumulados durante años en cuentas corrientes empresariales. Esa liquidez provendría de déficits fiscales, subsidios a empresas estatales y la monetización de esos desequilibrios.

El traslado de esos recursos hacia el mercado informal agregaría poder de compra sobre una oferta de divisas limitada. Aunque las estadísticas no permiten medir todavía el alcance del fenómeno, el Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi) considera que puede ayudar a explicar la aceleración de la caída del peso durante las últimas semanas.

Menos oferta de dólares y presión sobre los precios

La demanda diaria de dólares en los espacios virtuales monitoreados alcanzó en octubre un promedio de USD 61,000. La cifra fue 15% inferior a los USD 71,700 registrados en la segunda mitad de septiembre, aunque permaneció 27% por encima de los niveles de agosto.

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La oferta no acompañó el aumento de las cotizaciones. Los montos anunciados para la venta cayeron cerca de 25% entre la primera y la segunda quincena de octubre, un retroceso que agravó el desequilibrio entre compradores y vendedores.

El desplome del turismo y las sanciones internacionales limitan la capacidad de la isla para generar bienes y divisas. /(REUTERS/Norlys Perez)

La depreciación encarece las importaciones y la reposición de inventarios, con efectos directos sobre el costo de vida. En septiembre, la variación interanual del índice general de precios fue de 28.44%, mientras que los alimentos y las bebidas no alcohólicas registraron un aumento de 42.66%.

Los precios subieron casi 25% desde enero, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), mientras el peso se depreció 39% frente al dólar. El economista estadounidense Steve Hanke, que calcula la inflación a partir del tipo de cambio informal, ubicó a Cuba como la quinta economía más inflacionaria del mundo, con una tasa anual de 84%.

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El proyecto de Índice de Precios al Consumidor de Alimentos de El Toque, todavía en fase de prueba, detectó un cambio de ritmo desde agosto. El indicador registró un salto ese mes y aumentos cercanos al 10% mensual en septiembre y octubre; el incremento acumulado desde diciembre de 2025 se aproxima al 90%.

Los pronósticos del OMFi quedaron por debajo de la cotización final del dólar durante dos meses consecutivos, incluso respecto de su límite superior. Vidal atribuyó parte de ese desajuste a que los modelos aún no incorporan plenamente los cambios en las fuentes de liquidez ni en los agentes que demandan divisas.

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