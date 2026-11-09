Costa Rica: El Concejo de Desamparados rechaza la moción contra la inscripción de una agrupación musulmana

El Concejo Municipal de Desamparados rechazó la moción para frenar la inscripción del grupo musulmán Tawfiq Al Islam en el comité juvenil cantonal. (Imagen retomada de La Nación)

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El Concejo Municipal de Desamparados rechazó la moción de la regidora María Isabel Llamas Echeverría para impedir la inscripción de Tawfiq Al Islam, una agrupación musulmana de mujeres que busca participar en el Comité Cantonal de la Persona Joven.

El trámite permanece abierto y depende de un dictamen municipal, tras un debate que incorporó argumentos administrativos y religiosos, según La Nación.

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Llamas presentó la propuesta dos semanas antes de la discusión al sostener que el domicilio de la organización está en Santo Domingo de Heredia, no en Desamparados. La regidora afirmó además que era responsabilidad de los cristianos “alzar la voz”.

Durante su intervención en el Concejo, defendió su posición con una declaración sobre la identidad religiosa del país: “Estamos en un país de denominación cristiana, y es así le guste a quien le guste”. Luego añadió: “Con este tema no me voy a quedar callada porque es mi deber como cristiana. Jesús dijo: ‘Yo soy el camino de la verdad y la vida’. Solo hay un camino y es Jesús, no es Alá”.

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La votación rechazó la moción, pero no concluyó el proceso de inscripción. Mariangel Martínez, fundadora de Tawfiq Al Islam, espera la resolución que definirá si la asociación será admitida como organización religiosa y si podrá integrarse al comité juvenil del cantón.

Una comunidad nacida en 2022

Tawfiq Al Islam reúne hoy a cinco mujeres musulmanas y comenzó en 2022, cuando Martínez, que llevaba siete años practicando el islam, se reunió con otras tres conversas para compartir conocimientos sobre su fe. La ingeniera civil, de 32 años, explicó que los encuentros iniciales comenzaron alrededor de un café.

La ingeniera Mariangel Martínez fundó la agrupación femenina Tawfiq Al Islam en 2022 junto a otras mujeres conversas. (Imagen de cortesía)

La asociación organiza talleres presenciales y virtuales sobre el islam, da clases a niños de familias cercanas a la comunidad y busca crear redes entre musulmanes conversos. También pretende acercar información a costarricenses que no conocen sus prácticas religiosas.

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Martínez sostuvo que la circulación de contenidos en internet no garantiza que esos datos sean correctos. “Empezamos los sábados a reunirnos, siempre para comer”, relató, antes de explicar que las integrantes comenzaron a enseñar a los niños y entre ellas mismas.

La agrupación define el islam, una palabra árabe que significa “paz”, como la búsqueda de una paz interior mediante la sumisión a las enseñanzas de Allah, Alá o Dios. Sus integrantes llevan panfletos sobre los ritos de adoración musulmanes, las creencias sobre la vida después de la muerte, los derechos humanos y la posición de las mujeres dentro de su religión.

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Cuando no se reúnen en la casa de Martínez, donde funciona su punto de encuentro, acuden a mezquitas. En Costa Rica hay tres centros de adoración musulmana, de acuerdo con el medio.

La distinción entre islam y terrorismo

Las reacciones en redes sociales incluyeron críticas a la postulación de la agrupación por tratarse de una organización musulmana. Martínez no tiene redes sociales, pero las integrantes relataron que suelen recibir preguntas en la calle sobre su nacionalidad, el uso del hiyab y su dominio del español.

Las integrantes de la asociación reconocen a Jesús como profeta y colocan la caridad entre los pilares de su fe. (Imagen de cortesía)

La integrante Jeannette Rodríguez rechazó la asociación entre el islam y el terrorismo. “El islam no tiene nada que ver con el terrorismo. De hecho, se nos ha dicho en el Corán: ‘Quien salve una vida es como si salvara toda la humanidad y quien mate una persona es como si matara toda la humanidad’”, afirmó.

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Rodríguez también señaló que muchas personas vinculan de manera automática al islam con una etnia, un país o grupos como Estado Islámico. La agrupación separa esas organizaciones y los conflictos sociopolíticos de Gaza de la práctica religiosa musulmana.

Las integrantes de Tawfiq Al Islam enumeran entre los pilares de su fe la caridad, la adoración de un único Dios creador, la creencia en Allah, Jesús como profeta, los ángeles, los mensajeros y el día del juicio final.

Antes de la controversia en Desamparados, Martínez participó con la asociación en la Feria del Libro, donde presentó Las Normas de Comportamiento en la Oración, publicado junto con Editorial Máktaba, de Colombia. La fundadora, criada en un hogar católico, explicó que encontró en el islam respuestas a sus dudas espirituales.

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Eugenia Cerdas, otra musulmana conversa, mencionó las similitudes entre ambas religiones y explicó que el uso del hiyab se relaciona con la figura de la Virgen María en el Corán. Según Cerdas, María es considerada una mujer virtuosa y madre de Jesús, con un lugar de prestigio en la tradición islámica.