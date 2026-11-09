La diáspora dominicana creció un 58% en 14 años y estos cinco países concentran casi el 94% de sus casi dos millones de residentes en el exterior

Una ilustración en acuarela integra los mapas de Estados Unidos y República Dominicana decorados con los colores y diseños de sus banderas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Estados Unidos y España concentran la mayor parte de los 1.917.153 dominicanos que vivían fuera de su país en 2024, pero Italia, Puerto Rico y Chile consolidan un mapa migratorio más diversificado, según datos de Naciones Unidas difundidos por Portal Mercado. La cifra representa un aumento de 58,1% respecto de 2010, cuando la diáspora sumaba 1.212.240 personas.

La cifra marca un crecimiento equivalente a unas 704.900 personas adicionales en 14 años, que no se repartió de manera uniforme entre los destinos tradicionales y los emergentes.

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Estados Unidos, destino del 83% del crecimiento reciente

De cada 100 dominicanos que se sumaron a la diáspora desde 2010, 83 eligieron Estados Unidos, según el cálculo de Portal Mercado a partir de la base International Migrant Stock 2024, elaborada por la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El país norteamericano sumó 588.302 dominicanos en ese período y hoy concentra 1.483.418 personas nacidas en la isla, el 77,4% del total de la diáspora.

Ese dominio tiene una traducción inmediata en las remesas: en septiembre, Estados Unidos aportó el 80,9% de los envíos hacia República Dominicana, por un total de USD 780,1 millones sobre los USD 1.057,1 millones que ingresaron ese mes, según informó el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) y recogió el portal Dominican Today.

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Una infografía con datos de la ONU expone las cifras de la migración dominicana en el exterior, concentrada en Estados Unidos y con aumento en Chile. (Imagen Ilustrativa Infobae)

España retiene su lugar como segundo destino con 202.074 dominicanos, siete veces menos que el mercado estadounidense pero muy por delante de cualquier otro país europeo.

Las banderas de República Dominicana y Estados Unidos ondean una junto a la otra, desplegadas en sus respectivos mástiles contra un cielo azul claro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Italia, Puerto Rico y Chile, al frente de la diversificación

Detrás de los dos destinos mayores aparece Italia, con 50.413 dominicanos en 2024, la comunidad más numerosa de la diáspora en el resto de Europa.

Puerto Rico ocupa el cuarto lugar, con 42.387 personas, favorecido por la cercanía geográfica y los vínculos históricos con el Caribe.

Chile cierra el quinto puesto con 18.210 dominicanos y es, según el análisis de Portal Mercado, el caso más notable de crecimiento proporcional: en 2010 el país sudamericano apenas registraba 2.070 residentes dominicanos, casi nueve veces menos que en la actualidad. La cifra, sin embargo, retrocedió frente a los 19.663 dominicanos que la ONU había contabilizado en 2020.

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De cada 100 dominicanos que se sumaron a la diáspora desde 2010, 83 eligieron Estados Unidos, según el cálculo de Portal Mercado a partir de la base International Migrant Stock 2024, elaborada por la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).(Magnific)

Panamá duplicó su comunidad dominicana en el mismo período y México la multiplicó por más de tres, mientras que Puerto Rico y Venezuela, pese a ser destinos tradicionales en la región, hoy tienen menos residentes dominicanos que en 2010.

En conjunto, los cinco principales destinos concentran el 93.9% de los dominicanos que viven fuera del país, de acuerdo con las cifras de la ONU procesadas por Portal Mercado.

Fuera de Estados Unidos y España vivían 231.661 dominicanos en 2024, el 12,1% del total de la diáspora. En 2010 esa proporción era mayor: el 14,7%, con 178.019 personas en otros países. (Foto cortesía Presidencia de la República)

Destinos alternativos con menor peso relativo pese a crecer

Fuera de Estados Unidos y España vivían 231.661 dominicanos en 2024, el 12,1% del total de la diáspora. En 2010 esa proporción era mayor: el 14,7%, con 178.019 personas en otros países.

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Los destinos alternativos crecieron un 30,1% en el período, pero perdieron peso relativo porque el mercado estadounidense se expandió más rápido, un 65,7%, según el cálculo del portal.

La mitad de la población de la diáspora dominicana nacida fuera del país son mujeres: representan el 55,7% del total, unas 1.068.621 personas, de acuerdo con la misma fuente de la ONU.

Las estadísticas contabilizan a las personas según su país de nacimiento y residencia, no según su nacionalidad o ascendencia, por lo que pueden diferir de otros registros oficiales que incluyen a los descendientes de dominicanos nacidos en el extranjero.

Iniciativas del Estado dominicano para profundizar los lazos financieros con la diáspora

Las autoridades dominicanas avanzan en una estrategia para profundizar los lazos económicos con los connacionales en el exterior.

El Comité Financiero de la plataforma de desarrollo Meta RD 2036, creada por el Decreto 337-24, anunció cinco iniciativas para fortalecer la inclusión financiera de la diáspora, según informó la Presidencia de la República Dominicana.

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Detrás de los dos destinos mayores aparece Italia, con 50.413 dominicanos en 2024, la comunidad más numerosa de la diáspora en el resto de Europa.

El plan contempla la apertura remota de cuentas bancarias, el acceso a productos de inversión, educación financiera, pensiones complementarias a través de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y un esquema de hipoteca 100% digital para comprar vivienda desde el exterior sin necesidad de viajar.

El Comité describió a los dominicanos residentes en el extranjero como “un pilar de generación de divisas, ahorro e inversión” y señaló que busca que su aporte económico evolucione desde el envío de remesas hacia una vinculación patrimonial de largo plazo con el país, de acuerdo con el comunicado difundido por la Presidencia.

En el diseño de la iniciativa participa también el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), que articulará oportunidades de viviendas sociales y económicas con el respaldo financiero de los dominicanos en el exterior.

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La estrategia se enmarca en el objetivo oficial de duplicar el tamaño de la economía dominicana hacia 2036, según el mismo Comité.