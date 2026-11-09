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Lali Espósito volvió a los escenarios tras su casamiento y sorprendió en el show de BB Asul para interpretar Miss Universo

Ambas estrenaron en directo la colaboración que une sus universos musicales

La cantante argentina Lali Espósito se presentó como invitada en el concierto de BB Asul.

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La presentación de BB Asul en Niceto Club tuvo una aparición que el público no esperaba: Lali Espósito subió al escenario para interpretar Miss Universo, tema de la anfitriona. El encuentro marcó el regreso de Lali a un recital tras su casamiento y cerró una noche atravesada por una puesta que combinó referencias a los concursos de belleza, el humor y una estética rockera.

La invitada apareció cuando el show ya avanzaba y, según se escucha en los videos registrados por asistentes, desde el escenario anunciaron: “Hora de coronar a nuestra Miss Universo de la velada”. La frase dejó al público en suspenso durante algunos segundos, hasta que la cantante hizo su entrada y recibió una reacción inmediata desde el campo de Niceto.

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Con una tiara sobre el pelo y una remera blanca con la inscripción I Hate BB Asul, Lali se sumó a la puesta de BB Asul. La cantante imitó el saludo de las reinas de belleza desde una carroza y luego se ubicó junto a la anfitriona para cantar el tema que bautiza el disco. Los celulares se levantaron entre el público para registrar el momento, que circuló en redes sociales apenas terminó el recital.

La aparición de Lali se produjo en un tramo de la noche que ya tenía una estética definida. Sobre el escenario había grandes telas blancas y negras, luces violáceas y una escenografía que remitía a una celebración intervenida. En las imágenes se observa a las dos artistas con coronas pequeñas, mientras comparten el frente del escenario y alternan sus intervenciones vocales.

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Una mujer sostiene un micrófono y levanta un brazo sobre un escenario iluminado frente al público que graba con teléfonos móviles
La cantante Lali Espósito saluda al público desde el escenario durante su participación en el espectáculo musical de BB ASUL

BB Asul se presentó con un vestido negro, medias de red y una banda cruzada sobre el torso, un accesorio que reforzó el juego visual de la Miss Universo. A su lado, Lali llevó un look compuesto por una musculosa corta, shorts negros, medias oscuras y botas altas con plataforma. En varios pasajes, ambas se sentaron sobre el borde del escenario y cantaron abrazadas, cerca de los seguidores que ocupaban las primeras filas.

El gesto de Lali también tuvo una cuota de ironía. La frase estampada en su remera, I Hate BB Asul, contrastó con su presencia como invitada de una de las canciones centrales del álbum. La intervención funcionó como parte de una puesta que no buscó reproducir el imaginario clásico de los certámenes, sino ponerlo en tensión desde el vestuario, los objetos y las letras.

Miss Universo tuvo así su primera interpretación en directo con las dos voces que forman parte de la grabación. La canción llegó como un momento de celebración para BB Asul, que presentó ante su público el material de su nuevo trabajo y contó con una de las figuras más convocantes de la música argentina.

El vínculo entre las cantantes no nació con la participación de Lali en el álbum. BB Asul ya había trabajado en composiciones de proyectos de Espósito y figura entre las colaboradoras de Fanático, uno de los lanzamientos de la artista. Esa relación creativa tuvo ahora una expresión visible frente al público, con una actuación que conectó los universos musicales de ambas.

Dos mujeres con el cabello oscuro y vestimenta negra miran hacia la cámara frente a un fondo claro
El nuevo álbum de BB Asul, titulado Miss Universo, reúne influencias del grunge, el nu metal, el rock y el pop.

La presencia de Lali en el show también permitió mostrar una faceta distinta de su recorrido reciente. En lugar de una aparición ligada a una producción propia, se sumó al recital de otra artista para acompañar el lanzamiento de un disco y respaldar una colaboración. El centro de la escena quedó en BB Asul, autora e intérprete del proyecto que llevó a Niceto Club.

El nuevo álbum de BB Asul, titulado Miss Universo, reúne influencias del grunge, el nu metal, el rock y el pop. La artista construye allí un repertorio que toma distancia de los códigos más previsibles de la industria y pone el foco en la diferencia, la incomodidad y la pertenencia.

El trabajo se presenta como una carta dirigida a quienes no encuentran lugar en modelos ajenos. La propuesta no busca ocultar aquello que suele quedar fuera de los parámetros establecidos, sino trasladarlo al centro de las canciones y de la puesta en vivo.

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