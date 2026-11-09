El motivo por el que Adam Driver decidió sumarse finalmente a una película de Marvel

Adam Driver revela por qué finalmente aceptó unirse al universo cinematográfico de Marvel. (REUTERS/Manon Cruz)

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Adam Driver formará parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) al interpretar a Mister Sinister, también conocido como Nathaniel Milbury, en el próximo reinicio cinematográfico de X-Men.

El intérprete confirmó su participación durante una entrevista en el programa Jimmy Kimmel Live, donde explicó los motivos que lo llevaron a aceptar el proyecto después de haber rechazado o descartado anteriormente otras oportunidades para incorporarse a la franquicia.

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El actor reconoció que su interés por los personajes de Marvel se remonta a su infancia, particularmente por los integrantes de los X-Men.

“Yo era un gran fan de X-Men cuando era niño. Mi primo Tony y yo jugábamos a que él era Sabretooth y yo Wolverine. Es algo importante para mí”, comentó.

El conductor Jimmy Kimmel también le recordó que Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, había intentado incorporarlo anteriormente a alguna de las producciones del UCM.

Adam Driver había rechazado ser parte de Marvel en el pasado. (REUTERS/David Swanson)

Ante esto, Adam Driver explicó que la nueva propuesta llegó en un momento adecuado para aceptar el ofrecimiento.

“Era un gran fan. También me gustaban las otras cosas, pero esta vez sentí que era el momento adecuado y, además, se trata de X-Men. Realmente fue X-Men, y Jake Schreier, el director, con su idea para el proyecto, y que estuviera Kevin Feige. Todo terminó encajando. El guion es realmente interesante”, señaló.

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Driver también habló sobre las expectativas que implica participar en una producción de esta magnitud.

El actor reconoció que la popularidad de los personajes y el seguimiento de los aficionados representan una responsabilidad para el elenco, especialmente porque se trata de una franquicia con varias décadas de historia.

“Mucha gente va a ver la película y, si es mala, mucha gente te verá haciendo un mal trabajo. Además, no quiero arruinarla. Soy un gran fan de X-Men”, dijo.

Adam Driver admitió que siente una gran responsabilidad por ser parte de la franquicia. REUTERS/Corey Rudy

La nueva película fue anunciada oficialmente durante la convención D23, celebrada en agosto en Anaheim, California.

En esa presentación, Feige dio a conocer parte del reparto que encabezará esta nueva etapa de los mutantes en el cine. El estreno está previsto para el 5 de mayo de 2028.

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Además de Driver, el elenco incluye a Sadie Sink como Jean Grey, Kit Connor como Cyclops, Samara Weaving como Emma Frost, Christopher Abbott como el profesor Xavier, Maya Boyd como Storm e Inde Navarrette como Rogue.

En esta producción, Driver interpretará a Mister Sinister, uno de los antagonistas asociados a los X-Men en los cómics de Marvel.

El personaje está relacionado con la genética y la manipulación del ADN, además de contar con tecnología que le permite clonar y modificar material genético.

Adam Driver dará vida a Mister Sinister.

Su identidad está vinculada principalmente con Nathaniel Essex, aunque en las historietas ha utilizado diferentes nombres y alias, entre ellos Nathaniel Milbury.

Durante el anuncio de su incorporación, Adam Driver participó mediante un mensaje en video dirigido a los seguidores de la franquicia. En esa intervención, inicialmente afirmó que interpretaría a Magneto, antes de revelar que su verdadero personaje sería Mister Sinister.

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La nueva producción continuará la historia cinematográfica de los mutantes después de las películas desarrolladas por 20th Century Fox, entre ellas X-Men: First Class (2011), X-Men: Days of Future Past (2014), X-Men: Apocalypse (2016) y Dark Phoenix (2019).