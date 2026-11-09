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La vez que Pelé le rompió un dedo a Sylvester Stallone durante el rodaje de una película

El actor compartió detalles del accidente que sufrió mientras filmaba la película ‘Escape to Victory’ junto al astro brasileño

Sylvester Stallone recuerda el inesperado accidente que vivió junto a Pelé en Escape to Victory.
Sylvester Stallone recuerda el inesperado accidente que vivió junto a Pelé en Escape to Victory.
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Sylvester Stallone recordó una anécdota ocurrida durante el rodaje de Escape to Victory (1981), película en la que compartió elenco con el futbolista brasileño Pelé.

Durante una entrevista en el programa The Rest Is Entertainment, el intérprete relató cómo un disparo del exjugador atravesó la red de una portería, rompió los cristales de una estructura del escenario y terminó provocándole una fractura en un dedo.

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El actor, de 80 años, explicó que inicialmente pensaba que jugar al fútbol no representaba una actividad demasiado complicada.

Sin embargo, su participación en la película le permitió experimentar las exigencias físicas de este deporte y conocer la potencia de los disparos de uno de los futbolistas más reconocidos de la historia.

Escape to Victory, conocida también como Victory, fue estrenada en 1981 y está ambientada durante la Segunda Guerra Mundial.

Sylvester Stallone protagonizó 'Escape to Victory' en 1981.
Sylvester Stallone protagonizó 'Escape to Victory' en 1981.

La historia sigue a un grupo de prisioneros de guerra internados en un campo alemán que reciben la oportunidad de disputar un partido de exhibición de fútbol contra un equipo alemán.

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La producción reunió a actores y futbolistas profesionales. Sylvester Stallone formó parte del reparto como el portero del equipo de prisioneros, mientras que Pelé participó como uno de los jugadores.

Al recordar las condiciones del rodaje, el actor señaló que los balones utilizados para recrear el fútbol de aquella época tenían características diferentes a las actuales.

“Y durante la Segunda Guerra Mundial, los balones eran como bolas de boliche. Eran más pequeños, de cuero marrón grueso. Y los zapatos tenían punteras de acero. ¿Te lo puedes imaginar?”, comentó.

Stallone también explicó que Pelé decidió mostrarle cómo ejecutaba sus disparos a portería.

Pelé le dijo a Sylvester Stallone que le mostraría cómo hacía sus tiros.
Pelé le dijo a Sylvester Stallone que le mostraría cómo hacía sus tiros.

“Así que Pelé me dice: ‘¿Por qué no te metes en la portería? Voy a decirte exactamente dónde voy a golpear el balón, justo allí. Tú quédate ahí y ni siquiera lo vas a ver’”, relató.

La respuesta del artista fue aceptar el reto sin darle demasiada importancia a la advertencia del futbolista. “Y yo le digo: ‘Pss, haz tu mejor esfuerzo’”, recordó.

De acuerdo con su relato, Pelé retrocedió para tomar impulso y ejecutó el disparo.

El actor contó que escuchó un fuerte sonido y levantó las manos para protegerse. El balón superó la red, atravesó la estructura de la portería y golpeó las ventanas de los barracones construidos para representar el campo de prisioneros.

“Había una vieja red de la Segunda Guerra Mundial. Así que el balón la atravesó y teníamos los barracones de los prisioneros de guerra, con una rejilla metálica sobre la ventana. ¡Bang! Rompió las ventanas. Ese era el poder de su disparo. Así de bueno era”, explicó.

Sylvester Stallone recordó que la fuerza de la patada de Pelé terminó por romper las ventanas de la escenografía. (Captura de video)
Sylvester Stallone recordó que la fuerza de la patada de Pelé terminó por romper las ventanas de la escenografía. (Captura de video)

La anécdota también permitió a Stallone recordar las diferencias entre su preparación como intérprete y las habilidades deportivas de los futbolistas que participaron en la película.

Pelé, cuyo nombre completo era Edson Arantes do Nascimento, nació en Brasil y desarrolló una carrera profesional durante la cual anotó más de mil goles.

Fue reconocido internacionalmente por sus actuaciones con clubes y con la selección brasileña. El exfutbolista falleció el 29 de diciembre de 2022, a los 82 años.

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