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Natalia Oreiro recordó el consejo de Lydia Lamaison que cambió la mirada de su carrera por completo

En su paso por el ciclo Argentina de película, la actriz compartió cómo las palabras de la inolvidable actriz la ayudaron en los inicios de su vida artística

Natalia Oreiro contó cómo el consejo que le dio Lydia Lamaison marcó la percepción de su talento en los inicios de su carrera (Argentina de película - América)
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Natalia Oreiro supo demostrar su talento desde los primeros años de su carrera, aunque el reconocimiento no siempre llegó de la manera que esperaba. Antes de consolidarse como actriz y cantante, la artista uruguaya tuvo que atravesar distintas inseguridades vinculadas con la forma en la que la prensa y el público percibían su trabajo. Durante una etapa de su juventud, lejos de sentirse halagada cuando destacaban su “carisma” y su “ángel”, llegó a interpretar esos comentarios como una señal de que no reconocían su capacidad artística.

La actriz recordó aquella situación durante su participación en Argentina de película (América), conducido por Teté Coustarot. “Yo llegué un día súper enojada con una tapa de un diario que me había sacado en portada y me había puesto ‘la chica con ángel’”, relató Oreiro. “Como podés ver, no reconocen mi talento. Yo soy una actriz que estudió y lo único que ven es el ángel”, continuó. La artista explicó que se encontraba tan molesta con esa mirada sobre su trabajo que incluso reaccionaba con gestos de fastidio cada vez que alguien volvía a destacar esa característica. Sin embargo, una conversación con Lydia Lamaison, una de las grandes figuras de la actuación argentina, hizo que revisara por completo la manera en la que entendía aquellos comentarios.

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“Me dicen que tengo una escena con ella. Me dice: ‘Sentate ahí, nena, te voy a explicar una cosa’”, recordó Natalia sobre la actriz que interpretó a su abuela en Muñeca Brava. “El talento al que vos te referís, el reconocimiento a ese talento te va a llegar con los años. Lo que nunca te van a reconocer es lo que no se puede aprender, que es el ángel”, le explicó la actriz. Y agregó: “Porque el ángel es el carisma que traés aunque no tengas talento. Y eso no se produce, eso se tiene o no se tiene”.

Lydia Lamaison en una de las escena de Muñeca Brava, donde compartió elenco con Natalia Oreiro (Captura de video)
Lydia Lamaison en una de las escena de Muñeca Brava, donde compartió elenco con Natalia Oreiro (Captura de video)

La reflexión de Lamaison continuó con una frase que Oreiro conservó especialmente presente. “Así que agradecé que reconozcan que tenés ángel, porque esa es tu estrella. Es la luz que irradiás cuando la cámara se prende. Te quiere o no te quiere. A vos te quiere, agradecelo”, le dijo. “Entonces, yo la miré y claro, la miro y la veo viva. Una mujer que tenía 80 años, que estaba grabando todos los días una telenovela sin ningún tipo de necesidad, más que de sentirse viva y dar eso hacia el otro”, expresó.

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Y yo dije: ‘Oh’. Te digo, me emociona porque te juro, tiene razón”, continuó Oreiro. “Me lo dice alguien que es una estrella a su edad y que lo fue de joven, porque las películas que ella hacía, bellísima encima, y que no había perdido a sus 80 años ese ángel y ese carisma que yo a los 20 estaba bastardeando”, reflexionó. Aquella conversación le permitió aceptar que el carisma no era un aspecto menor ni una forma de ocultar una supuesta falta de talento, sino una cualidad que también podía formar parte de su identidad artística.

“Así que, que no se vaya nunca”, concluyó Oreiro, al referirse a ese “ángel” que durante tanto tiempo le había generado dudas.

Muñeca brava (Netflix)
Natalia Oreiro junto a Facundo Arana como la dupla protagónica de Muñeca Brava (Netflix)

No es la primera vez que Natalia Oreiro menciona con cariño a Lydia Lamaison. En 2019, durante una entrevista íntima con Infobae, la actriz uruguaya también recordó el vínculo que construyó con la intérprete argentina y el impacto que tuvo en su formación profesional. “Vino Muñeca brava y todo cambió. Existieron muchas personas que me formaron como actriz y me enseñaron mucho de lo que no se ve: la puesta de escena, el manejo de luces, confiar en la mirada”, expresó entonces.

“Tuve grandes maestros en teatro y también algunas desilusiones. Pero increíbles actores como Lydia Lamaison que, con su talento y energía a sus 90 años, de alguna manera me adoptó como su nieta, y dejó en mí una marca imborrable”, agregó. A través de ese recuerdo, Natalia volvió a destacar la importancia de una mujer que no solo la ayudó a interpretar el valor de su propio carisma, sino que también dejó una huella profunda en la actriz que estaba construyendo su carrera.

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