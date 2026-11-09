Neto Bran lanza su candidatura presidencial en Guatemala con una agenda que mezcla populismo social y mano dura en seguridad

El partido Compromiso, Renovación y Orden proclamó a Neto Bran como su candidato presidencial para las elecciones generales de 2027. (Cortesía para Infobae América)

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Con promesas que van desde la seguridad ciudadana, hasta la entrega de alimentos y uniformes para los estudiantes, el partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo) proclamó al alcalde de Mixco, Neto Bran, como su candidato a la presidencia de Guatemala para las elecciones generales de 2027.

El acto se realizó este domingo 8 de noviembre con la celebración de su asamblea nacional, en un hotel de la zona 4 de la capital, ante delegados de distintos departamentos del país.

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Bran, que lleva 11 años al frente de la Municipalidad de Mixco, dejará la jefatura edil para competir por la presidencia. Mientras que su hermana Nancy Bran se postulará para dirigir la alcaldía mixqueña.

En su discurso de aceptación, agradeció el respaldo de las bases partidarias y se presentó como un “hombre de botas y sombrero” con origen en los mercados populares de la capital.

La proclamación se realizó en Asamblea Nacional este domingo 8 de noviembre. (Cortesía para Infobae América)

Leonel Rodríguez Zamora, el candidato a la vicepresidencia

La fórmula presidencial se completa con Leonel Osvaldo Rodríguez Zamora, quien se desempeñó como asesor en la Municipalidad de Mixco durante la gestión de Bran.

“No quise buscar un vicepresidente de adorno. Quise buscar a una persona que conoce mi forma de trabajar y que esté dispuesto a asumir responsabilidades”, dijo Bran al presentarlo ante la asamblea.

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El alcalde mixqueño relató que Rodríguez fue su primer candidato a concejal cuando compitió por primera vez y que ambos construyeron relaciones con inversionistas nacionales y extranjeros durante la gestión municipal.

Leonel Osvaldo Rodríguez Zamora integra la fórmula presidencial de Creo como aspirante a la vicepresidencia. (La Red)

Creo es el segundo partido en celebrar la proclamación de su binomio presidencial de cara a 2027, mientras otras agrupaciones políticas tienen asambleas programadas para lo que resta de noviembre, diciembre y enero.

La promesa de una cárcel al estilo del CECOT salvadoreño

Entre los anuncios de mayor repercusión, Bran planteó la construcción de un centro penitenciario inspirado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, con asesoría del gobierno de ese país. “Vamos a hacer una cárcel más segura, mucho más barata que esa que están construyendo en Izabal”, aseguró.

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El candidato presidencial adelantó que, mientras se construye esa infraestructura, solicitará al presidente Nayib Bukele el traslado de 300 reos considerados de alta peligrosidad hacia centros penitenciarios salvadoreños, bajo una tarifa similar a la que El Salvador acordó con Estados Unidos.

Neto Bran, proclamado candidato presidencial por el partido CREO, asegura que pedirá ayuda al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para recluir temporalmente a los presos de más alta peligrosidad en el CECOT. Sus declaraciones las realizó durante el discurso de proclamación en Guatemala. (Captura de video/Neto Bran)

Carreteras y seguridad, las dos prioridades anunciadas

Bran definió la recuperación de la red vial como su primera prioridad de gobierno. Citó que durante su gestión en Mixco logró recapear más de 150 kilómetros de calles y anunció que impulsará la construcción de un corredor logístico que conecte los océanos Pacífico y Atlántico, con ampliaciones en el puerto Santo Tomás de Castilla y el puerto Quetzal.

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La segunda prioridad anunciada fue el combate a la inseguridad. “Voy a fortalecer la inteligencia policial, voy a recuperar la capacidad operativa de la Policía Nacional Civil y voy a sacar a todo el ejército a las calles”, afirmó ante los delegados.

El 23 de septiembre, durante las lluvias torrenciales, varios agujeros se formaron en Mixco, el primer incidente se registró cuando un picop quedó atrapado. (Villa Nueva News)

Alimentación escolar, uniformes y conectividad en las escuelas

En materia educativa, Bran propuso elevar la cuota de alimentación escolar diaria a 25 quetzales por estudiante (equivalentes a unos 3,27 dólares), con mecanismos de transparencia en el manejo de esos recursos. También planteó que el Estado asuma el costo de uniformes y zapatos escolares para los alumnos.

El candidato anunció la incorporación de computadoras, internet y tabletas en las escuelas públicas del país, a partir de un modelo que, según dijo, ya aplicó en los Centros Educativos Municipales (CEM) de Mixco.

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Planteó, además, mejorar las condiciones salariales de los maestros y fortalecer los convenios con la Universidad de San Carlos de Guatemala para ampliar el acceso a la educación superior fuera de la capital.

Concesión del aeropuerto La Aurora y modernización portuaria

Bran propuso un modelo de concesión para la administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, que mantendría bajo autoridad estatal las funciones de control de tránsito aéreo.

También planteó la construcción de nuevos muelles en el puerto Quetzal, donde, según afirmó, los barcos pierden hasta 20.000 dólares diarios por esperas de hasta 40 días para atracar.

En salud, propuso revisar los costos de adquisición de medicamentos y modernizar los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios, además de explorar un sistema de telemedicina similar al implementado en El Salvador.

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Bran propuso la concesión administrativa del Aeropuerto Internacional La Aurora con control estatal del tránsito aéreo. (Archivo/DCA)

Nancy Bran, confirmada como candidata a la alcaldía de Mixco

Bran confirmó a su hermana, Nancy Bran, como candidata a sucederlo en la alcaldía de Mixco. “Les dejo a mi hermana Nancy. Nancy tendrá todo el apoyo del próximo presidente de la República”, declaró ante la asamblea.

El alcalde saliente relató que su hermana trabajó junto a él en la coordinación ad honorem de la Oficina Municipal de la Mujer durante los 11 años de su gestión y que ambos compartieron una infancia de ventas ambulantes en mercados de la capital.

“Siendo presidente voy a enviar toda la ayuda que yo no tuve a mi hermana Nancy”, agregó.

Nancy Bran buscará la alcaldía de Mixco para suceder a su hermano tras once años de gestión municipal. (Face/Nancy Bran)

Roberto González, candidato a la alcaldía de la ciudad de Guatemala

La asamblea nacional de Creo también proclamó a Roberto González como candidato a la alcaldía de la ciudad de Guatemala, además de los aspirantes a diputados por el listado nacional y a representantes ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

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Roberto González, "Canela", buscará de nuevo dirigir la Municipalidad de Guatemala. (Cortesía para Infobae América)

Bran se refirió a González durante su discurso y señaló que trabajarán de manera conjunta en proyectos de movilidad y modernización urbana entre Mixco y la capital.

“Para mí es un enorme privilegio, como guatemalteco, como político y como funcionario público, que hayan puesto su confianza en este hombre de botas y sombrero”, dijo Bran al aceptar la nominación presidencial.