Bug Hall, actor de ‘Los pequeños traviesos’, responde a las críticas por pedir dinero para mantener a su familia

Bug Hall defiende su colecta de dinero tras recibir críticas por esperar a su sexto hijo. (Créditos: Captura de video. X/Bug Hall)

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Brandon “Bug” Hall, conocido por interpretar a Alfalfa en la película Los pequeños traviesos (The Little Rascals, 1994), respondió a las críticas que recibió después de abrir una campaña en GoFundMe para solicitar ayuda económica, semanas antes del nacimiento de su sexto hijo.

El exactor, de 41 años, explicó que atravesaba dificultades para cubrir algunos gastos domésticos, mientras se preparaba para recibir a su sexto hijo junto a su esposa, Jill Marie DeGroff, y trasladarse con su familia a una zona rural de Arkansas.

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La iniciativa tenía una meta inicial de 2 mil dólares, pero posteriormente superó los 25 mil dólares en aportaciones.

La decisión de solicitar ayuda económica generó comentarios en X, donde algunos usuarios cuestionaron que la pareja estuviera esperando otro hijo mientras enfrentaba dificultades para cubrir sus gastos.

Uno de ellos le recomendó conseguir un empleo estable y dejar de tener hijos si no podía mantenerlos. Ante ese comentario, Hall respondió directamente: “Voy a seguir embarazando a mi esposa”.

Bug Hall respondió a quienes criticaron su campaña de GoFundMe.

Otro usuario le sugirió mudarse a una localidad pequeña, aprovechar sus habilidades y conseguir un trabajo como cualquier otra persona.

El actor respondió que tenía otros planes relacionados con su proyecto de vida en el campo. “No. Estoy ocupado construyendo una granja y alimentando a mi familia y a mi comunidad”, escribió.

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Bug Hall también respondió a quienes cuestionaron que no tuviera un empleo convencional. En otro intercambio, agradeció a un usuario que señaló que estaba intentando alcanzar la autosuficiencia mientras trabajaba en la construcción de una vivienda.

El exintérprete explicó que sus actividades no correspondían necesariamente a una jornada laboral tradicional, pero que había dedicado tiempo al trabajo remunerado y a preparar el terreno de su nuevo hogar.

“Así es. Este también fue un año más complicado. Trabajé principalmente a tiempo completo, mientras también trabajaba en la preparación del terreno para nuestra nueva casa”, señaló.

Bug Hall explicó que a lo largo del año ha sufrido complicaciones económicas.

En la descripción de la campaña de GoFundMe, Hall explicó que llevaba varios años evitando recurrir a este tipo de iniciativas.

Según escribió, su decisión de abandonar Hollywood y modificar su estilo de vida había sido personal, por lo que inicialmente no quería trasladar a otras personas la responsabilidad económica de sus elecciones.

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“Han pasado seis años desde que me autocancelé y he evitado hacer una de estas campañas durante todo ese tiempo. Siempre dije que esta era mi decisión, así que no quería trasladarles esa gloriosa carga a otras personas, a menos que no hubiera otra opción. Bueno, aquí estamos”, escribió.

También detalló algunos de los gastos que tenía pendientes, entre ellos las facturas del teléfono, el propano para la casa rodante en la que vivían y un cobro inesperado por la conexión eléctrica.

En enero, durante una entrevista con el Daily Mail, afirmó que había asumido un “voto de pobreza” y que llevaba una vida alejada de las comodidades convencionales. También se describió como un “extremista católico radical”.

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Bug Hall ha optado por una vida sin lujos. (X)

En esa conversación explicó que había renunciado al dinero que obtuvo durante su infancia como actor y que había destinado parte de sus pertenencias y recursos a organizaciones benéficas.

Asimismo, expresó que su objetivo era mantener una vida con la menor dependencia posible de los ingresos económicos. En junio de 2020 fue arrestado en Texas por presuntamente inhalar sustancias de latas de aire comprimido.

Posteriormente, en abril, fue detenido en Ohio por un cargo relacionado con no presentarse ante un tribunal en una fecha judicial. El caso estaba vinculado con una citación de tránsito emitida en octubre de 2024 por no contar con seguro de responsabilidad civil.

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