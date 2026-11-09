La cruda confesión de un jugador que conmocionó al tenis: "Llegué a un punto donde intenté quitarme la vida"

Leandro Riedi habló de los problemas de salud mental que vivió en una extensa carta

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El tenista suizo Leandro Riedi reveló que intentó suicidarse durante una complicada etapa marcada por la ansiedad y los ataques de pánico. En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, explicó que hizo pública su experiencia para llamar la atención sobre la salud mental en otros jóvenes atletas y el público en general.

“Llegué a un punto donde intenté quitarme la vida. No quiero entrar en las razones o detalles, pero sí quiero hablar de ello porque la salud mental merece mucha más atención”, señaló Riedi. El jugador dejó en claro que todavía afronta retos físicos y mentales, pero que aprendió a pedir ayuda cuando la necesita.

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El suizo, de 24 años y que hoy ocupa el puesto número 245 del mundo, también contó que se sometió a cuatro operaciones en los últimos dos años, incluida una en la muñeca durante el último verano europeo. Desde su participación en el Challenger de Ilkley, en Gran Bretaña, no volvió a competir tras pasar por el quirófano.

Riedi afirmó que recibió ayuda profesional, apoyo de sus allegados y trabajó en su recuperación hasta dejar atrás esos pensamientos. “Hoy, estoy increíblemente orgulloso de decir que esos pensamientos se han ido. Estoy feliz, agradecido por mi vida y emocionado por el futuro”, escribió en una extensa carta que publicó en sus redes sociales.

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Y concluyó con un esperanzador mensaje: “Si estás luchando, por favor, habla con alguien. Acude a las personas más cercanas a ti. Busca ayuda profesional. No hay vergüenza en pedir ayuda. Soy la prueba viviente de que las cosas pueden mejorar. No estás solo”.

Nacido en la ciudad de Frauenfeld, el jugador de 24 años se posicionó como una de las piezas más firmes del recambio helvético tras compartir su etapa formativa con los principales exponentes de su camada. Riedi irrumpió en los primeros planos de la categoría júnior durante la temporada 2020. En enero de aquel año obtuvo el trofeo de dobles júnior en el Abierto de Australia en pareja con el rumano Nicholas David Ionel. Meses después, sobre la tierra batida de Roland Garros, protagonizó un hecho singular al medirse en la final individual contra su compatriota Dominic Stricker. Aunque perdió aquel encuentro por 6-2 y 6-4 en la capital de Francia, el helvético alcanzó el puesto número seis del escalafón mundial juvenil de la ITF y completó su ciclo formativo entre los proyectos más observados del continente europeo.

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Aquel choque generó repercusiones en la prensa de Suiza, donde periódicos como Neue Zürcher Zeitung analizaron la aparición de una camada orientada a tomar el relevo de Roger Federer y Stan Wawrinka. Con 1,91 metros de estatura y un estilo caracterizado por la potencia de su servicio y la agresividad desde el fondo de pista, el jugador concretó su paso al circuito profesional en 2021, período en el cual recibió una invitación para debutar en el certamen de Gstaad.

Riedi durante su debut en Wimbledon (REUTERS/Andrew Couldridge)

La adaptación al profesionalismo rindió dividendos concretos durante el último trimestre de 2022. Riedi conquistó de forma consecutiva los certámenes de categoría Challenger en Helsinki y Andria, victorias que le abrieron las puertas del grupo de los 150 mejores clasificados del planeta. Su racha positiva se extendió a 16 victorias consecutivas bajo techo durante el tramo final de aquel calendario, lo cual confirmó su eficacia en superficies rápidas cubiertas.

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La evolución continuó en 2023, cuando superó la etapa clasificatoria del certamen de Marsella y sumó su primera victoria en el cuadro principal de un torneo de nivel ATP frente al francés Arthur Rinderknech. Semanas después, accedió al cuadro principal del torneo Masters 1000 de Indian Wells, en Estados Unidos. Ese mismo año formó parte del equipo nacional que se adjudicó la Copa Hopman en Niza, donde compitió junto a Céline Naef frente a representativos de primer orden.

A inicios de 2024, el tenista suizo sumó dos campeonatos de forma sucesiva en Oeiras y Ottignies-Louvain-la-Neuve. En la cita belga firmó la victoria más destacada de su carrera por clasificación al superar al croata Borna Ćorić, entonces situado en el puesto 40 del ranking mundial. A pesar de disputar también las finales de Pau, Madrid y Surbiton, una dolencia en la rodilla sufrida en septiembre cortó su temporada y detuvo su aproximación a los 100 mejores del escalafón.

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Tras superar los contratiempos físicos, Riedi debutó en el cuadro principal de Wimbledon en 2025 y registró actuaciones posteriores en el Abierto de Estados Unidos. En junio de 2026 alcanzó su mejor posición histórica en la ATP al situarse en el casillero 116 tras vencer en el torneo de Busan. Sus premios acumulados superan los USD 1,2 millones en el circuito profesional.

La carta de Leandro Riedi:

21 de junio de 2024. Un día que nunca olvidaré.

Ese día, mi vida cambió para siempre.

Llegué a un punto en el que intenté quitarme la vida. No quiero entrar en las razones ni en los detalles, pero sí quiero hablar de ello porque la salud mental merece mucha más atención.

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Durante mucho tiempo, luché contra la ansiedad, los ataques de pánico y una batalla mental que la mayoría de las personas a mi alrededor no podía ver.

Con la mejor ayuda profesional que podría haber pedido, el apoyo de las personas más cercanas a mí y mucho trabajo personal, poco a poco encontré el camino de vuelta.

Hoy, estoy increíblemente orgulloso de decir que esos pensamientos han desaparecido. Soy genuinamente feliz, estoy agradecido por mi vida y entusiasmado por el futuro.

Esta experiencia cambió mi perspectiva sobre todo. He aprendido que las victorias y el éxito no significan mucho si no estás bien contigo mismo. Mi salud, mi felicidad y mi vida siempre serán lo primero.

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Por supuesto, la vida sigue trayendo batallas. Mi cuerpo me ha hecho pasar por muchas cosas a lo largo de los años, con varias cirugías, lesiones y contratiempos. Todavía hay desafíos por delante, tanto físicos como mentales, pero hoy sé lo importante que es cuidarme y pedir ayuda cuando la necesito.

El 21 de junio de 2024 siempre será una fecha que llevaré conmigo. Nunca la olvidaré. Encontrar la salida fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. Estoy increíblemente orgulloso de lo lejos que he llegado.

No comparto esto en busca de compasión. Lo comparto porque, si aunque sea una persona lee esto y se da cuenta de que no está sola, entonces habrá valido la pena.

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Si estás luchando, por favor, habla con alguien. Acude a las personas más cercanas a ti. Busca ayuda profesional. No hay vergüenza en pedir ayuda.

Soy la prueba viviente de que las cosas pueden mejorar.

No estás solo.

Lele

El tenista suizo Leandro Riedi comparte un mensaje en redes sociales sobre sus dificultades de salud mental y su proceso de recuperación personal.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas #135 desde el celular en Buenos Aires y GBA o al (54-11) 5275-1135 desde todo el país (o 0800 345 1435).

Línea telefónica nacional y gratuita para la orientación y apoyo en la urgencia de salud mental: 0800 999 0091. Atiende las 24hs los 365 días del año, gratis y para todo el país.

Línea de información y orientación sobre salud mental sólo para CABA: Salud Mental BA: 0800 333 1665 las 24hs.

En México el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL ) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar al +1-888-628-9454.

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda, al 1-888-628-9454 puedes o llamar al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana.