El video que muestra como Gasly esperó detenido hasta que los mecánicos de Alpine trabajaron en el auto de Colapinto en el GP de Brasil de F1

El francés permaneció detenido hasta que los mecánicos trabajaron en el auto del argentino

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Franco Colapinto terminó 13° en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 con su Alpine, una carrera en la que remontó desde el 18° puesto tras una mala largada y logró superar a su compañero Pierre Gasly, pero no consiguió sumar puntos en Interlagos en una carrera que estuvo marcada por la lluvia en buena parte de su desarrollo.

Uno de los momentos que más llamó la atención durante la prueba en Interlagos sucedió cuando la lluvia volvió a intensificarse en la vuelta 57. Colapinto adelantó a su compañero de equipo en la curva 12 antes de entrar a boxes para colocar neumáticos intermedios (para lluvia), una secuencia que le permitió mantenerse delante de su compañero hasta la bandera a cuadros.

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Justamente, gracias a esa implacable maniobra del piloto argentino fue que el francés tuvo que permanecer durante unos siete segundos detenido en los boxes por detrás del número 43 a la espera de que los mecánicos de la escudería con sede en Enstone terminaran de cambiarle los neumáticos a Colapinto.

Una vez que terminó el único Gran Premio de la F1 en Sudamérica, el argentino sostuvo que no recibió órdenes de Alpine para ejecutar esa maniobra. “Venía un poco más rápido y lo pasé. Justo entramos a boxes porque había mucha lluvia. Fue una buena carrera aprovechando oportunidades, pero no maximizamos el momento de la parada”, explicó Franco en diálogo con ESPN.

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La pérdida de posiciones en la salida de la carrera condicionó su recorrido. El argentino quedó detenido en su cajón de partida con neumáticos intermedios y fue superado por seis o siete rivales, según relató luego de la competencia. “Fue una carrera difícil. Intentamos maximizar el auto y estar lo más adelante posible. Complicado, muchos momentos de la carrera no maximizamos las oportunidades. Fue lo máximo que pudimos hacer”, dijo Colapinto en la zona mixta con Infobae.

*El sobrepaso de Colapinto a Gasly

El piloto consideró que tenía mejor ritmo que Charles Leclerc y Fernando Alonso, pero no encontró un espacio para adelantarlos porque el asfalto estaba mojado fuera de la línea ideal. La condición de la pista redujo la adherencia en los sectores alternativos y dificultó los intentos de sobrepaso. A pesar de las complicaciones, a mitad de carrera defendió su posición frente a Nico Hülkenberg y Arvid Lindblad con neumáticos desgastados.

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El alemán de Audi recibió una penalización por exceder los límites de pista. Lindblad lo adelantó después de cuatro intentos, mientras el argentino sostenía su marcha en una carrera marcada por los cambios de adherencia.

La largada fue el aspecto que más lamentó Colapinto en su análisis con los medios en el paddock. “No salimos para adelante, nos hemos parado ahí en el cajón y me pasaron como seis, siete. Nuestro punto fuerte, que es la largada no lo fue. Fue una pena, porque creo que ahí podríamos haber peleado un poquito más por las puntas”, afirmó.

El oriundo de Pilar señaló que la pista tenía una línea seca, pero permanecía mojada fuera de ella. Esa combinación impidió que pudiera adelantar con facilidad y lo dejó atrapado detrás de autos más lentos durante varios tramos. Además, Franco analizó sus maniobras para mantener su posición en pista y el ritmo que encontró cuando montó neumáticos blandos nuevos. “Hice unas lindas defensas, un sobrepaso. Después, cuando pusimos la goma blanda nueva, tenía muy buen ritmo. Cuando tuve pista libre, bien”, señaló.

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También reconoció las dificultades del monoplaza con los neumáticos intermedios en las primeras vueltas. “Al principio de la carrera nos costó mucho con intermedias. Hay que entender la razón para mejorar eso y estar mejor la próxima. Hice una buena carrera cuando estuve en pista. Me trabaron mucho Leclerc y Albon. Hicimos lo que pudimos en una carrera dura, con circunstancias complicadas”, expresó.

Colapinto en Interlagos (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Sobre el desempeño de Alpine en el cierre de la temporada, Colapinto atribuyó los resultados a las circunstancias de cada carrera. Consideró que el equipo no fue tan fuerte en la última parte del año, aunque afirmó que conserva “un buen auto” para las fechas restantes. El argentino agradeció el apoyo de los aficionados que viajaron o siguieron su actuación desde su país. “Muy feliz de haberlos tenido apoyando, bancándome. Una pena no haberles podido dar puntos, creo que es lo que quería y obviamente lo que vine a buscar este fin de semana”, declaró.

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¿Cuál fue la mirada de Gasly sobre su fin de semana y el del equipo? “Fue una tarde complicada para nosotros y es decepcionante no volver a sumar puntos, especialmente teniendo en cuenta las condiciones impredecibles, que normalmente me gustan mucho. Tenemos mucho que revisar, especialmente en relación con nuestro rendimiento en mojado este fin de semana, ya que el agarre fue muy escaso tanto con los neumáticos intermedios como con los de lluvia extrema. Tras la frustración de ayer en la clasificación, vimos algunas cosas extrañas en los datos aerodinámicos del coche en mojado, que sé que nos tomaremos el tiempo de revisar y comprender mejor. Estuve bastante contento con los neumáticos blandos en la carrera de hoy y estuvimos entre los coches más rápidos en pista durante la parte seca de la carrera. Es una pena que las últimas semanas no hayan salido según lo previsto, pero tengo ganas de volver a casa, tomarme unos días para desconectar antes de centrarme por completo en Las Vegas, donde hemos sido rápidos en el pasado”, mencionó el número 10 de la grilla.

La temporada de Fórmula 1 continuará con un triplete final que comenzará entre el 19 y el 22 de noviembre en Las Vegas. La carrera principal se disputará a las 01:00 del domingo, hora argentina, antes de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi que le darán cierre al año de la Máxima.

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