Política

“Bienvenido al suelo de la provincia de Buenos Aires”: Axel Kicillof y otros funcionarios bonaerenses recibieron al Papa León XIV en Don Orione

El gobernador bonaerense saludó al Pontífice en Claypole, y participó de la recepción junto al intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y el ministro de seguridad bonaerense, Javier Alonso

Axel Kicillof recibió al papa León XIV en el Cottolengo
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió este lunes al papa León XIV en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, durante la visita del pontífice a la institución que asiste a personas con discapacidad. El mandatario bonaerense le regaló un mate y estuvo acompañado por el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.

“Bienvenido al suelo de la provincia de Buenos Aires, padre”, le dijo Kicillof al papa, según supo Infobae. Luego, el mandatario bonaerense le obsequió un mate color bordo, con el nombre grabado León XIV y presentado dentro de una caja de madera. Finalmente, el sumo pontífice saludó a todos los presentes, entre los que también estaba el ministro de Desarrollo, Andrés Larroque, y Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de asesores del gobernador, para finalmente ingresar a la institución.

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Visita del papa León XIV a la Argentina - llegó al Cottolengo - Axel Kicillof
El Papa León XIV y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof

El encuentro ocurrió antes de la recorrida del Papa por el predio del Cottolengo, ubicado en Claypole, partido de Almirante Brown. La institución, fundada en 1935 por san Luis Orione, alberga a más de 400 residentes con discapacidad en 14 hogares distribuidos sobre un predio de unas 50 hectáreas.

En el papamóvil junto a León XIV estuvo Jorge Rubén Lugones, obispo de la diócesis de Lomas de Zamora e integrante de la Compañía de Jesús. Dado que Claypole pertenece a esa jurisdicción eclesiástica, Lugones acompañó al Papa durante su llegada al Cottolengo y formó parte de la recepción junto con las autoridades de la institución.

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Visita del papa León XIV a la Argentina - llegó al Cottolengo - Axel Kicillof
El Papa León XIV al recibir el mate

La agenda de León XIV contempla una oración ante el corazón de Don Orione, el saludo a la comunidad y un encuentro privado con residentes con discapacidad y personas que atraviesan consumos problemáticos.

Luego, el gobernador habló con la prensa sobre los temas que abordó junto al Santo Padre: “Habló de la discapacidad, habló de la universidad. Yo no lo quiero poner en clave de discordia ni de disputa, simplemente que lo escuchen, porque son las prioridades que trae un Papa que viene a darle un mensaje a la sociedad argentina. Ni siquiera a los políticos, a la sociedad argentina. Que lo escuchen, los que tenían los oídos tapados, que lo escuchen”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió a su intercambio con el Papa León XIV

Luego de su visita al Cottolengo, el sumo pontífice celebrará una misa en el Monumento de los Españoles a las 11:30, en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo.

Por la tarde, el pontífice se trasladará a Puerto Madero para presidir, a las 16:10, un encuentro con representantes del mundo laboral, dirigentes sindicales, empresarios y referentes de movimientos sociales en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA).

El discurso del papa León XIV en el Cottolengo
El discurso del papa León XIV en el Cottolengo

A continuación, a las 17:30, se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. La jornada concluirá con una celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos de trabajo de las diócesis en la Catedral Metropolitana, a las 18:45, seguida de una cena con los obispos en el Arzobispado.

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