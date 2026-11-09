Video: el papa León XIV se conmovió al ingresar a la capilla donde está el corazón de Don Orione

Así fue el emotivo momento en que el Papa León XIV ingresó al Cottolengo de Don Orione

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Pasadas las 9 de la mañana, el papa León XIV llegó al Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole, donde miles de fieles se congregaron para darle la bienvenida. Entre banderas, muestras de afecto y una fuerte expectativa, el pontífice protagonizó uno de los momentos más fuertes de su visita a la Argentina, con una primera parada dedicada a las personas con discapacidad y a quienes necesitan mayores cuidados y acompañamiento.

La elección del lugar no es casual. La visita al Cottolengo representa mucho más que una escala institucional dentro de la gira del Papa por América Latina: expresa una de las prioridades que busca imprimirle a su pontificado, la de poner en primer plano a quienes suelen quedar relegados de la sociedad.

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A su llegada, fue recibido por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto con autoridades provinciales y municipales. Tras el saludo protocolar, León XIV se dirigió a la capilla del establecimiento, uno de los espacios centrales de la institución, para continuar con las actividades previstas en su agenda pastoral.

Luego, el Sumo Pontífice se mostró conmovido al ingresar a la capilla de la comunidad donde se conserva la reliquia del corazón de san Luis Orione, fundador de la Pequeña Obra de la Divina Providencia que es considerado un testimonio de una vida dedicada a los más necesitados y de una obra que trascendió las fronteras de su país natal.

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Durante su mensaje, el Pontífice evocó la frase que sintetizó el apostolado de Orione: “La caridad salvará al mundo”. También recordó las palabras de san Juan Pablo II durante la canonización del religioso, en 2004, cuando lo describió como un “estratega de la caridad” cuyo corazón “no conoció confines” porque estaba “dilatado por la caridad de Cristo”.

El Papa señaló que el celo por Cristo sostuvo la tarea de Orione, alimentó su entrega a los demás y le dio una esperanza que no se apagó ante las dificultades. Finalmente, pidió que el ejemplo del santo impulse a los fieles a tener corazones moldeados por el amor de Dios, firmes en la humildad, pacientes ante las pruebas y dispuestos a servir con caridad.

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Minutos después, tras las palabras de bienvenida al Obispo de Lomas de Zamora, Jorge Rubén Lugones, una mujer en silla de ruedas con discapacidad visual -que vive en Don Orione- contó su historia de abandono y cómo encontró una verdadera familia y la asistencia que necesitaba en el Cottolengo. Al finalizar, el Papa le obsequió un rosadio bendecido por el Vaticano.

Luego, llegó el turno del cantautor Abel Pintos, que entonó el tema “La Llave”, que habla sobre cómo superar la soledad. La letra describe el paso del vacío a la compañía de alguien cuya presencia ilumina todo. La “llave” es una metáfora de la vulnerabilidad y del acceso sin pedir permiso al corazón del otro, un amor que vence la distancia y el tiempo.

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Abel Pintos le cantó el tema "La Llave" al Papa León XIV

Las primeras palabras del Papa

León XIV también recordó las palabras que san Juan Pablo II pronunció durante la canonización de Don Orione, en 2004, para explicar el sentido de su obra y la dimensión de su compromiso con los más necesitados.

El pontífice recuperó una frase de aquella homilía en la que se definía al sacerdote italiano como un verdadero “estratega de la caridad”, cuyo corazón no conocía fronteras porque estaba profundamente ensanchado por el amor de Cristo.

“El celo por Cristo fue el alma de su vida intrépida, el impulso interior de un altruismo sin reservas y el manantial siempre fresco de una esperanza indestructible”, recordó León XIV, al reproducir las palabras de su antecesor.

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El Papa León XIV se mostró visiblemente emocionado en la llegada a la sede del Cottolengo Don Orione

La evocación permitió conectar la historia de Don Orione con el sentido de la visita papal: reconocer el valor de quienes dedican su vida a acompañar a los demás, especialmente a las personas que necesitan cuidados permanentes y que muchas veces quedan relegadas de la sociedad.

Por qué León XIV eligió visitar el Cottolengo Don Orione

El Cottolengo Don Orione es una de las obras asistenciales más emblemáticas de la Argentina. Ubicado en el partido bonaerense de Almirante Brown, cuenta con unas 50 hectáreas y alberga a más de 400 personas con discapacidad, muchas de ellas con necesidades de asistencia permanente.

En el complejo conviven residentes, profesionales de la salud, religiosos, cuidadores y trabajadores que sostienen una tarea cotidiana de atención, acompañamiento y contención. La institución ofrece un espacio de vida para personas que requieren cuidados específicos y que, en muchos casos, no cuentan con otras alternativas para recibir la asistencia que necesitan.

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Su historia está vinculada con la obra de San Luis Orione, sacerdote italiano que dedicó su vida a la atención de los pobres, los enfermos y los más desprotegidos. Su concepción de la caridad no se limitaba a la ayuda material: buscaba ofrecer un hogar, dignidad y pertenencia a quienes eran marginados.

Por eso, el Cottolengo constituye un escenario especialmente significativo para León XIV. Allí, el pontífice pudo expresar con un gesto concreto uno de los ejes de su mensaje: una Iglesia que no se desentiende de quienes necesitan de los demás para desarrollar su vida y que busca acercarse a las periferias sociales.

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Antes de dar su primer discurso, el Papa saludó a las autoridades religiosas locales (REUTERS/Yara Nardi)

El legado de Francisco y la lucha contra la cultura del descarte

La visita también tiene una conexión directa con el legado del papa Francisco. Durante su pontificado, Jorge Bergoglio convirtió la defensa de los sectores más vulnerables en una de las principales banderas de su mensaje. Insistió en la necesidad de construir una sociedad que no mida el valor de las personas por su productividad, su situación económica o sus capacidades físicas e intelectuales.

Uno de los conceptos que más utilizó fue el de la “cultura del descarte”, una expresión con la que cuestionaba la tendencia a excluir a quienes no encajan en los parámetros de eficiencia y consumo de las sociedades contemporáneas.

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En ese sentido, la llegada de León XIV al Cottolengo retoma una preocupación central de su antecesor: visibilizar a quienes muchas veces permanecen fuera de la mirada pública. No se trata solamente de visitar una institución asistencial, sino de reconocer el lugar que las personas con discapacidad deben ocupar en la comunidad.

Francisco también defendía una concepción de la inclusión que fuera más allá de las palabras. Promovía la participación plena de las personas con discapacidad en la vida social y reclamaba que las instituciones y las comunidades eliminaran las barreras que dificultan su integración.

El Papa León XIV ingresó a Don Orione en el "Papamóvil" (Adrián Escandar)

León XIV busca recoger esa sensibilidad humanista y darle continuidad con una impronta propia. Su trayectoria pastoral en Perú y su pertenencia a la orden agustiniana contribuyeron a formar una mirada cercana a las comunidades vulnerables, los sectores empobrecidos y las personas que necesitan mayor protección.

Una visita que busca poner en el centro a los más vulnerables

La elección del Cottolengo permite comprender el sentido más profundo de la agenda pastoral del Papa en la Argentina. En un escenario mundial atravesado por desigualdades, conflictos y transformaciones sociales, León XIV busca transmitir que el compromiso con los más vulnerables no puede quedar limitado a declaraciones religiosas o gestos simbólicos.

La institución de Claypole representa justamente esa tarea cotidiana: acompañar a personas que necesitan asistencia, garantizarles condiciones de vida dignas y reconocerlas como integrantes plenos de la sociedad.

En esa mirada también aparece la idea de justicia social, un concepto que el pontífice busca actualizar frente a los desafíos del siglo XXI. La atención de las personas con discapacidad, la protección de quienes viven en condiciones de pobreza y el compromiso con los sectores que carecen de oportunidades forman parte de una misma preocupación.

La presencia de miles de fieles para recibirlo convirtió la llegada en una expresión colectiva de expectativa y devoción. Pero el centro del encuentro está puesto en los residentes del Cottolengo y en quienes trabajan diariamente para garantizar su cuidado.