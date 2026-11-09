Así es el papamóvil fabricado en el país que traslada a León XIV: todos los detalles

Una pickup Toyota Hilux adaptada como papamóvil para la visita papal en Argentina presenta una cabina abierta con cubierta transparente y el escudo pontificio en relieve. (Toyota Argentina)

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Finalmente llegó el día y el papamóvil fue puesto a consideración pública como el vehículo oficial de traslados del Papa León XIV en su visita a la Argentina, desarrollado por Toyota Argentina con sus proveedores.

Tal como adelantó Infobae casi dos meses atrás, las dos unidades, una para los traslados en Córdoba y otra para CABA y provincia de Buenos Aires, están basadas en dos pickup Toyota Hilux cabina simple, propulsadas por motor turbodiésel 2.8 litros, transmisión automática y tracción 4x4, pero tienen la estética de la nueva generación que será develada en la primera semana de diciembre.

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Los papamóviles tienen una altura de 3,10 metros y una configuración trasera abierta modificada para alojar hasta siete personas y priorizar la visibilidad del Pontífice.

El proyecto fue desarrollado en siete semanas a partir de requisitos técnicos remitidos por el Vaticano. La adaptación quedó a cargo de Vallé Equipamientos, firma especializada en carrozado vehicular, que constó de eliminar la caja convencional y crear un sector trasero destinado al uso protocolar. El vehículo terminado mide 5,50 metros de largo, 2,10 metros de ancho y 3,10 metros de alto. Conserva una distancia entre ejes de 3.085 milímetros.

La camioneta Toyota Hilux acondicionada como papamóvil para la visita de León XIV a Argentina permanece sobre el asfalto durante su presentación. (Toyota Argentina)

La conversión eleva la masa total estimada a 2.935 kilogramos con los siete ocupantes a bordo. La dotación se distribuye entre dos personas en el habitáculo delantero y cinco en el área trasera: el asiento central del sector papal está reservado para León XIV y se complementa con dos asientos auxiliares, además de la zona de circulación y los espacios para personal de acompañamiento.

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La condición de carga exigió una recalibración de la suspensión. Según la ficha técnica del proyecto, la nueva configuración fue desarrollada para sostener el peso adicional, preservar la altura de marcha y mantener el confort y la respuesta dinámica del vehículo. Lleva neumáticos 265/60 R18, una medida compatible con el aumento de carga y las dimensiones de la conversión.

La cúpula permite visibilidad y resguardo climático

El elemento de mayor tamaño es una cúpula de policarbonato transparente con trazado curvo, montada sobre el sector trasero. Su función es dejar expuesto al Pontífice hacia los laterales y el frente, a la vez que forma una cubierta superior. En el interior incorpora iluminación LED.

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Una camioneta Toyota Hilux acondicionada con una estructura acristalada como Papamóvil permanece en una pista durante las pruebas para la visita de León XIV a Argentina. (Toyota Argentina)

La estructura fue analizada mediante el método de elementos finitos, una herramienta de ingeniería que permite simular cómo se distribuyen fuerzas y deformaciones en las piezas antes de su fabricación. Luego se realizaron verificaciones funcionales sobre el vehículo, aunque no se informaron datos de valores de resistencia ni los puntos de anclaje de la estructura.

El papamóvil no cuenta con blindaje. Los materiales y la configuración responden a requerimientos definidos por el Vaticano para esta misión, de acuerdo con la información técnica distribuida sobre las unidades. La elección de una cubierta transparente y una arquitectura abierta apunta a facilitar el contacto visual en recorridos de baja velocidad.

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El acceso trasero con una escalera eléctrica

El ingreso al área papal se realiza por la parte trasera, mediante una escalera eléctrica operada con pulsadores de apertura y cierre. El conjunto se complementa con barandas integradas y plataformas laterales que acompañan la subida y el descenso.

La cabina trasera de la camioneta Toyota Hilux acondicionada como Papamóvil presenta un asiento individual sobre una alfombra roja bajo una cúpula transparente. (Toyota Argentina)

El piso fue adaptado para ofrecer una superficie de circulación segura. Las pisaderas traseras, por su parte, fueron diseñadas para soportar una carga vertical de 200 kilogramos. Es un dato relevante para el uso operativo del vehículo, ya que ese sector puede ser utilizado durante ascensos, descensos y tareas de asistencia al pasajero principal.

En el interior se instalaron un asiento principal y dos auxiliares, tapizados en eco-cuero blanco. El suelo está recubierto con tapizmel rojo y los revestimientos interiores se fabricaron en ABS, un plástico de ingeniería usado por su resistencia al impacto y la facilidad para conformar piezas de terminación. También se dispusieron barandas de seguridad dentro del sector trasero.

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La identificación vaticana

Las dos unidades fueron terminadas en blanco e incorporan el escudo papal en ambos laterales, banderines del Vaticano y sus respectivos mástiles y soportes. La identificación exterior se completa con la patente S.C.V. 1, correspondiente al Stato della Città del Vaticano.

Una camioneta Toyota Hilux acondicionada como papamóvil circula por una ruta durante los preparativos para una visita papal a Argentina. (Toyota Argentina)

Después de la visita, los vehículos quedarán donados a la Santa Sede. Las unidades permanecerán bajo guarda y mantenimiento en Argentina para eventuales requerimientos de la Iglesia, según informó Toyota Argentina.