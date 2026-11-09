América Latina

La Fiscalía volvió a la mansión de Santiago Peña para intentar abrir la bóveda de seguridad

El operativo se reanudó a las 7:00 AM hora de Paraguay en la casa de veraneo del ex presidente, en prisión preventiva por la crisis del banco intervenido

La misteriosa bóveda en la mansión de Santiago Peña que la policía no pudo abrir
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Fiscales y policías reanudaron este lunes el allanamiento de la mansión del ex presidente paraguayo Santiago Peña, preso por el colapso de Ueno Bank, con el objetivo de abrir una bóveda blindada que descubrieron el domingo y que no lograron abrir, informó ABC Color.

El operativo continúa desde las 07:00 en la propiedad, en el barrio Ciervo Cuá de San Bernardino, ciudad turística a unos 50 kilómetros de Asunción. Según el diario, los agentes fiscales y de la Policía Nacional concentran el trabajo en la bóveda de ultraseguridad instalada dentro de la vivienda. Es la segunda jornada de un allanamiento que había comenzado poco antes de las 19:00 del domingo.

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Qué se sabe de la bóveda

Las autoridades paraguayas allanaron la mansión de verano de Santiago Peña en San Bernardino

Durante el procedimiento de la víspera, los agentes comprobaron que detrás de una pared falsa había una bóveda con un sistema de seguridad que, según los medios locales, sería de procedencia israelí. De acuerdo a ABC, exige códigos de acceso y múltiples verificaciones, entre ellas el reconocimiento del iris del propietario, y la comitiva no pudo desbloquearlo. Otros medios paraguayos mencionaron además huella dactilar y llaves, y describieron un pasillo oculto que conduce hasta la puerta blindada.

Puerta oscura cerrada con cerradura metálica al final de un escalón, entre paredes claras con un dispositivo electrónico
Una puerta de seguridad resguarda el acceso a una bóveda en la residencia de Santiago Peña que fue objeto de una inspección policial.

La Fiscalía no informó qué hay dentro ni cómo pretende abrirla. El comunicado en el que confirmó el allanamiento no menciona la bóveda. Tampoco hubo comentarios de la defensa de Peña.

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Un video difundido en redes sociales, cuya autenticidad no fue verificada, parece mostrar el recinto durante la construcción de la casa, cuando la obra estaba inconclusa. En las imágenes, un hombre con el rostro cubierto entra y muestra el espacio interior.

Salió a la luz un video que muestra el lugar durante su construcción

Por qué la casa es parte del caso

Según el acta de imputación, el 13 de mayo de 2024, cuando ya era presidente, Peña recibió de Ueno Bank dos préstamos simultáneos por 3.548 millones de guaraníes (unos 600.000 dólares) para construir la residencia, que costó cerca de 7.700 millones. Las cuotas mensuales eran de 239 millones, equivalentes a seis veces su sueldo presidencial de 37,9 millones, según ABC.

Interior de la vivienda de Santiago Peña en San Bernardino, durante el allanamiento. (Foto: Fiscalía de Paraguay)
Interior de la vivienda de Santiago Peña en San Bernardino, durante el allanamiento. (Foto: Fiscalía de Paraguay)

La vivienda ya había generado polémica. En enero de 2025, ante las críticas por la mansión, Peña dijo que “trabaja desde los 18 años” y se consideraba “una persona honesta, trabajadora”, según Última Hora.

Cómo se llegó hasta acá

Las autoridades paraguayas allanaron la mansión de verano de Santiago Peña en San Bernardino
Vista del exterior de la propiedad del expresidente Santiago Peña en San Bernardino, durante el allanamiento. (Foto: Fiscalía de Paraguay)

Ueno Bank, banco digital privado, fue intervenido por el Banco Central el 3 de noviembre, y unos tres millones de clientes perdieron el acceso a sus cuentas. Los fondos de pensiones del Instituto de Previsión Social, que administra las jubilaciones de los trabajadores del sector privado, habían depositado allí unos 355 millones de dólares.

El Senado destituyó a Peña el viernes, con 44 de 45 votos, y la vicepresidenta Pedro Alliana asumió la presidencia hasta agosto de 2028. El sábado, el juez Humberto Otazú ordenó su prisión preventiva. Peña está en el Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción. Fue imputado por lesión de confianza, como instigador, y administración en provecho propio, como autor. La Fiscalía calcula un perjuicio de unos 809 millones de dólares, la suma de los depósitos estatales en el banco, no una pérdida probada. Peña niega los cargos.

El domingo, fiscales requisaron un iPhone de Peña en el regimiento, después de que el comandante dijera que podía usar un celular. La abogada Carolina Berdoy, vecina de San Bernardino, presentará hoy un pedido de informes a la Municipalidad sobre posibles irregularidades urbanísticas, tributarias y ambientales, sin atribuir responsabilidades penales.

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