La palabra de Colapinto tras el GP de Brasil de Fórmula 1: del mensaje a los hinchas a la sentencia sobre su sobrepaso a Gasly

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Franco Colapinto terminó 13° en el Gran Premio de Brasil tras superar a Pierre Gasly en la parte final de la carrera. El argentino no pudo sumar puntos con Alpine en Interlagos, aunque se destacó en varias oportunidades por su defensa en pista y con su manejo bajo la lluvia. Una vez finalizada la carrera en San Pablo, el joven de 23 años se lamentó por el resultado final y analizó su actuación.

“Fue una carrera difícil. Intentamos maximizar el auto y estar lo más adelante posible. Complicado, muchos momentos de la carrera no maximizamos las oportunidades. Fue lo máximo que pudimos hacer. Obviamente, la pista es muy complicada, difícil de pasar. Tenía mucho más ritmo que Leclerc y que Alonso, pero después no podía encontrar el lugar de sobrepaso con la pista tan mojada como estaba. Una pena. Hay que mejorar para la próxima”, comentó en zona mixta con Infobae.

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A esto, sumó: “Hice unas lindas defensas, un sobrepaso. Después, cuando pusimos la goma blanda nueva, tenía muy buen ritmo. Cuando tuve pista libre, bien, pero es una pena que no hayamos podido maximizar tanto el resto del fin de semana”.

Colapinto también se refirió a los problemas que tuvo en la largada, donde cayó al 18° lugar. “No salimos para adelante, nos hemos parado ahí en el cajón y me pasaron como seis, siete. Nuestro punto fuerte, que es la largada no lo fue. Fue una pena, porque creo que ahí podríamos haber peleado un poquito más por las puntas. Después, obviamente, te quedás muy trabado atrás de los autos más lentos. Era una pista que estaba seca en la línea, pero estaba mojada fuera de línea. Es complicado pasar porque hay muy poco grip fuera de línea. Entonces fue complicado, pero hicimos lo mejor que pudimos. Igualmente fue una buena carrera”, explicó.

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Además, el argentino aclaró que no hubo “ninguna instrucción de equipo en toda la carrera” tras ser consultado sobre su adelantamiento a Gasly. Respecto a los resultados adversos de Alpine en la parte final de la temporada, señaló: “Creo que es por circunstancias de carrera. Toda la primera semana fue cambiando un poco y esta última parte del año no estuvimos tan fuertes, pero seguimos teniendo un buen auto y en las carreras seguramente estaremos rápidos”.

El joven de 23 años se lamentó por no poder sumar puntos en Brasil. “Obviamente que agradecido con todos los argentinos. Muy feliz de haberlos tenido apoyando, bancándome. Una pena no haberles podido dar puntos, creo que es lo que quería y obviamente lo que vine a buscar este fin de semana. Intenté todo lo que pude en la carrera después de la mala largada, fue muy difícil, pero lo dimos todo para intentar llegar. Lamentablemente no pudimos, pero hay que seguir luchando y lo volveremos a intentar”, aclaró.

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En diálogo con ESPN, profundizó en el desarrollo de la carrera. “Tuve buenas maniobras. Fui al límite toda la carrera. Intenté lo máximo que pude. No se qué pasó en la largada. Fue la peor del año. No tenía grip ni potencia. No salimos para adelante, me quedé parado. Ahí perdimos puestos que fueron difíciles de recuperar. Hice una buena carrera cuando estuve en pista. Me trabaron mucho Leclerc y Albon. Hicimos lo que pudimos en una carrera dura, con circunstancias complicadas. No teníamos grip con la lluvia. Al principio de la carrera nos costó mucho con intermedias. Hay que entender la razón para mejorar eso y estar mejor la próxima”, señaló.

Sobre el sobrepaso a Gasly en la parte final, sumó: “Venía un poco más rápido y lo pasé. Justo entramos a boxes porque había mucha lluvia. Fue una buena carrera aprovechando oportunidades, pero no maximizamos el momento de la parada”.

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Colapinto cayó al 18° lugar en la largada con neumáticos intermedios, pero progresó junto a Gasly y adelantó a Carlos Sainz en la curva 4. El piloto de Alpine resistió los ataques de Nico Hulkenberg y Arvid Lindblad con los neumáticos desgastados a mitad de carrera.

El alemán de Audi fue penalizado por superar los límites de pista y Lindblad consiguió rebasarlo después de cuatro intentos. La lluvia reapareció en la vuelta 57 y Colapinto adelantó a su compañero en la curva 12 antes de entrar a boxes para montar intermedios, una maniobra que le permitió quedar por delante de Gasly y cerrar la carrera en esa posición.

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La temporada de Fórmula 1 continuará con el último triplete de carreras, que comenzará entre el 19 y el 22 de noviembre en Las Vegas. La carrera principal está prevista para las 01:00 del domingo, hora argentina, y las dos últimas fechas serán los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi.