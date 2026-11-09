Política

Por qué la CGT cree que el discurso del Papa apuntalará sus reclamos y le dará más fuerza a su nueva protesta contra Milei

Antes de su encuentro de este lunes, los sindicalistas imaginan que su sintonía con las definiciones de León XIV será clave para la etapa que se abrirá tras la visita del Sumo Pontífice. El próximo paro general será de 2 horas y con asambleas

Reunión de la mesa chica de la CGT en la UOCRA
La mesa chica de la CGT definió que hará un paro parcial de 2 horas tras la visita del Papa
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La CGT le entregará este lunes al Papa León XIV un documento en el que, con un sesgo crítico del Gobierno, reivindicará el diálogo social y el eje desarrollo, producción y trabajo, mientras reclamará el crecimiento económico y el respeto a los derechos laborales.

Esos serán los puntos centrales del texto se difundirá luego del encuentro que el Sumo Pontífice mantendrá con representantes del mundo del trabajo, que tendrá lugar a las 16.30 en el Campus Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA), donde, además de la CGT, irán las dos CTA, los movimientos sociales y el empresariado.

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Pese a algunos momentos de tensión por la confección del listado definitivo de dirigentes que van a concurrir a la reunión, que estuvo a cargo del Episcopado, la cúpula cegetista respiró aliviada porque logró que asistieran los 50 miembros del Consejo Directivo, e incluso algunos líderes sindicales que no integran esa conducción.

El discurso de León XIV en el Palacio Libertad entusiasmó a la CGT (Foto: EFE/EPA/Vatican Media)
El discurso de León XIV en el Palacio Libertad entusiasmó a la CGT (Foto: EFE/EPA/Vatican Media)

Ahora, la expectativa sindical está puesta en entregarle al Papa el documento y apostar a la sintonía entre sus reclamos y el mensaje que brinde el jefe de la Iglesia Católica en la reunión que se realizará en la UCA.

De por sí, los dirigentes de la CGT se entusiasmaron con el primer discurso del Papa a poco de llegar a la Argentina, en el Palacio Libertad, en el que pidió una economía “al servicio de las personas” y destacó la importancia de “reconocer al que piensa distinto” porque, según creen, apuntala sus críticas a Javier Milei.

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Esa sensación, para la dirigencia cegetista, se reforzará con las palabras de León ante los representantes del mundo del trabajo, que darán más sustento a sus reclamos y fuerza a las protestas que se proyectan luego de que el Papa termine su visita al país.

Multitud de personas marchan en una calle con un estandarte azul y blanco de la CGT que dice "EN DEFENSA DEL TRABAJO", con el Congreso de fondo
Una de las marchas de la CGT ante el Congreso en rechazo de la reforma laboral

Los sindicalistas, además, esperan que el encuentro de esta tarde sirva para que el sector empresarial “se desmarque del Gobierno y privilegie la mejor relación entre la producción y el trabajo” ya que, a juicio de la CGT, las entidades del Grupo de los 6 tienen una “actitud sumisa” ante la administración libertaria.

Uno de los dirigentes que se anticipó a la visita del Papa fue Armando Cavalieri, titular de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), quien calificó al pontífice como “la esperanza social de Argentina” y consideró que su llegada al país “se produce en momentos difíciles para la sociedad y, en especial, para el movimiento obrero”.

Más allá del contacto de este lunes con el Papa, la CGT envió una comitiva al Cottolengo Don Orione, que el Sumo Pontífice visitó por la mañana, y está previsto que los sindicalistas concurran este miércoles a la misa frente a la Basílica de Luján e incluso que las delegaciones regionales cegetistas asistan este martes a la misa en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba.

Con el impulso de los ejes del discurso papal, en la CGT prevén acelerar las definiciones del plan de lucha contra el Gobierno, que podría reanudarse a partir de la segunda quincena de este mes, pero sin posibilidades de otro paro general en lo que resta de 2026.

Un hombre con traje y gafas estrecha la mano a un líder religioso en sotana blanca, con cardenales al fondo
El Papa León XIV saluda al dirigente de la CGT Gerardo Martínez, en un encuentro realizado en el Vaticano en septiembre pasado

En cambio, como resolvió la semana pasada la mesa chica cegetista, se realizará un paro parcial de 2 horas con asambleas en los lugares de trabajo, fuera de las horas pico y manteniendo los servicios mínimos en aquellas actividades que la Ley 27.802 de Modernización Laboral considera esenciales y trascendentales.

La idea de la CGT es postergar su quinto paro general y concretar otra modalidad de protesta que permita visibilizar sus reclamos sin afectar a los trabajadores con la pérdida salarial del día o del presentismo para quienes adhieran a la medida de fuerza.

La conclusión de algunos líderes cegetistas es que “el paro general no cambia nada” porque Milei no rectificará ninguna de sus medidas por una protesta sindical. Es más, creen que el paro general servirá para que ataque a la CGT y lo utilice como una herramienta electoral para apalancar su proyecto de reelección.

Los cotitulares de la CGT Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo
Los cotitulares de la CGT Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo

En esa postura coincidieron, en la reunión realizada en el Sindicato del Seguro, los 3 cotitulares de la CGT, Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros), más Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Héctor Daer (Sanidad), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y hasta un dirigente de impronta más dura como Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), entre otros.

En la reunión de mesa chica, por otra parte, la CGT tomó otra decisión clave: antes de fines de año realizará un acto en una cancha de fútbol para presionar a la dirigencia del PJ y advertirle que no la deje afuera del diseño electoral y de las listas de candidatos.

Por ahora, de todas formas, los líderes cegetistas apuestan a que las palabras al Papa le den una mayor potencia a sus reclamos al Gobierno y ayuden a cerrar el año con un paro parcial, pero contundente, como preámbulo de un 2027 en el que el sindicalismo jugará todas sus fichas a un regreso del PJ al poder.

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