Video: Victoria Villarruel saludó al papa León XIV tras su discurso en el Palacio Libertad

La vicepresidenta argentina Victoria Villarruel participa en un acto celebrado en un auditorio ante la presencia de miembros del clero y asistentes. En el escenario se aprecian las banderas de Argentina y del Vaticano. Durante el evento, Villarruel se acerca a los pasillos laterales para intercambiar un saludo con una figura ataviada con vestiduras papales, mientras los presentes siguen el trayecto entre aplausos.

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A pesar de su marcada distancia con el Gobierno de Javier Milei, este domingo la vicepresidenta Victoria Villarruel fue la única funcionaria que pudo saludar al papa León XIV al término de la actividad que encabezó el pontífice en el Palacio Libertad, en la ciudad de Buenos Aires. La titular del Senado se acercó al escenario cuando el jefe de la Iglesia Católica se retiraba del auditorio y conversó con él durante unos segundos.

Villarruel, quien había seguido la exposición desde la primera fila, junto al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, logró el encuentro con León XIV después de que descendiera del escenario, tras su primer discurso en la Argentina.

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El video que acompaña esta nota muestra que el Santo Padre bajó las escalinatas del escenario y quedó cara a cara con Villarruel, quien aprovechó el encuentro, le estrechó la mano e intercambió unas breves palabras.

Victoria Villarruel siguió el discurso de León XIV junto a Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senaod.

Luego del encuentro, la vicepresidenta destacó que el contenido de la intervención del Papa “fue acorde a la difícil realidad política y económica de la Argentina”. También sostuvo que se trata de “un momento en el que hace falta la unidad nacional”, y que la dirigencia debe mantener canales de conversación.

Villarruel también destacó la mención del pontífice a la responsabilidad de proteger la vida desde sus primeros instantes. En ese sentido, sostuvo que el Papa debía pronunciarse sobre ese asunto por la posición de la Iglesia Católica.

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Tras el saludo, Villarruel afirmó que se sintió “muy feliz” por su participación en la ceremonia y recordó los diálogos que había mantenido con el papa Francisco.

El posteo que compartió Victoria Villarruel en su cuenta de Instagram tras el discurso del papa León XIV en el Palacio Libertad.

Unas horas después del encuentro, la funcionaria eligió la red social Instagram para manifestar su satisfacción por la visita de León XIV al país. “Bienvenido Su Santidad León XIV a la República Argentina. Que sus palabras se hagan carne y realidad para todos los argentinos. Que los desamparados, enfermos, los que no son escuchados encuentren en la Palabra de Dios y en el abrazo de Su Santa Iglesia la fuerza para superar las adversidades. Bienvenido su Santidad al bendito suelo argentino. Que la Virgen de Luján guíe sus pasos en estos días en nuestra amada Patria”, dice el posteo, junto a una serie de imágenes de la vicepresidenta en el Palacio Libertad.

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La corrupción y los límites en el poder

Durante su discurso, el pontífice vinculó la fortaleza institucional con la conducta de quienes gobiernan. “La corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”, afirmó al reclamar integridad personal a quienes tienen responsabilidades de gobierno.

León XIV incluyó al crimen organizado, la trata de personas y el tráfico de armas y drogas entre las amenazas que dañan la convivencia, alimentan la violencia y desvían recursos destinados al bien común. “Frente a esas realidades, son indispensables la acción coordinada entre los Estados y la solidez de las instituciones. Esa solidez depende también de la integridad personal de quienes han recibido la responsabilidad de gobernar, pues la corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”, profundizó.

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León XIV: "La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía"

De esta manera, se refirió a quienes ocupan cargos públicos y sostuvo que “la autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio, cuando sabe mirar más allá de lo inmediato y cuando pone sus capacidades al cuidado de aquello que pertenece a todos”.

Por esto mismo, sugirió que “quien ejerce la autoridad tiene también el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder“. Sobre este último punto, explicó que ”reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad". “El bien común al que sirve la autoridad debe poder percibirse también en las condiciones concretas de la vida cotidiana”, dijo al cerrar esta temática.

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El pedido de diálogo y reconocer al que “piensa distinto”

Durante su discurso, León XIV señaló que "la democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública, en la disposición a escuchar, en el ciudado de la palabra".

Además, el Papa llamó al diálogo no solo entre naciones, sino también con quienes tienen una mirada distinta, por lo que destacó la importancia de la participación de grupos diversos en la conversación pública. “La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública, en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos y en la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino”, dijo y sumó: “De ese modo, se forja una confianza que permite a una sociedad afrontar sus diferencias sin perder la conciencia de aquello que la mantiene unida”.

León XIV sostuvo que América del Sur dispone de vínculos históricos y tradiciones culturales que permiten impulsar la cooperación entre sus pueblos. Argentina, afirmó, puede aportar su experiencia y sus capacidades a ese trabajo común frente a desafíos que exceden las fronteras nacionales.

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El pontífice pidió defender los intereses de cada país “mediante el diálogo, el respeto al derecho y la búsqueda perseverante de acuerdos”. También señaló que la región ha encontrado en otros momentos caminos de negociación para superar tensiones.

En el cierre, León XIV retomó la idea de que cada generación recibe una patria de las anteriores y debe entregarla a quienes vendrán después. “Que quienes vengan después reciban una patria unida a la altura de su historia y de las posibilidades que encierra”, concluyó.