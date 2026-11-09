Hallan en Indonesia el primer fósil de un megapódido en Wallacea, una región sin registros previos de estas aves

El fósil hallado en la cueva de Liang Bua, en la isla de Flores, confirmó la existencia de la especie extinta Megapodius rokusi (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un hueso hallado en la cueva de Liang Bua, en la isla indonesia de Flores, permitió identificar el primer registro fósil de un megapódido en Wallacea y una especie extinta hasta ahora desconocida.

El ave, llamada Megapodius rokusi, habría pesado unos 3,9 kilogramos y es la mayor especie conocida de su género. Hasta ahora, el registro fósil de estas aves terrestres carecía de hallazgos en Wallacea, el conjunto de islas situado entre Asia y Australia.

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Aunque los megapódidos viven hoy en distintas zonas de esa región, no se habían encontrado restos antiguos que confirmaran su presencia allí. Esa ausencia dejaba incompleta la reconstrucción de la fauna prehistórica de Flores.

Un estudio publicado en la revista Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology concluye que el fragmento de hueso pertenece a una especie nueva.

La investigación aportó el primer registro fósil de aves megapódidas en la región de Wallacea (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo cubre ese vacío con un registro de entre 190.000 y 120.000 años e identifica a M. rokusi como la mayor especie conocida del género Megapodius.

Su importancia va más allá de incorporar una especie a la clasificación de aves extintas. Por primera vez, los megapódidos forman parte del registro fósil de Wallacea.

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Además, el estudio muestra que Flores albergó durante el Pleistoceno una especie de gran tamaño distinta de todas las demás conocidas dentro de Megapodius.

El hallazgo completa un vacío en el registro fósil de Wallacea

Los megapódidos son aves terrestres emparentadas con las gallinas. Se distinguen porque entierran sus huevos y aprovechan el calor del ambiente para incubarlos, en lugar de calentarlos con su propio cuerpo.

El género Megapodius reúne especies actuales y extintas de la región indo-australiana, pero, según el estudio, no había fósiles de este grupo en Wallacea antes de este hallazgo.

El análisis publicado en la revista Alcheringa situó la antigüedad del depósito sedimentario entre 190.000 y 120.000 años

El nuevo registro procede de Liang Bua, una cueva de Flores cuyos sedimentos contienen restos de animales que vivieron durante el Pleistoceno. Este período de la historia de la Tierra se extendió desde hace unos 2,6 millones de años hasta hace 11.700 años.

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La antigüedad del depósito donde apareció el hueso, estimada entre 190.000 y 120.000 años, sitúa al ave dentro de esa etapa.

La pieza, identificada como LB-Av-1542, conserva la mitad inferior de un tarsometatarso derecho. El tarsometatarso es un hueso alargado de la parte baja de la pata de las aves que se conecta con los dedos.

Aunque el ejemplar está incompleto, conserva rasgos suficientes para compararlo con huesos de megapódidos actuales y extintos.

Los megapódidos son aves emparentadas con las gallinas que incuban sus huevos bajo tierra con el calor ambiental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores no se limitan a confirmar que el grupo estuvo presente en Flores, sino que describen una especie nueva, Megapodius rokusi, a partir de características que no aparecen en otros integrantes conocidos del mismo género.

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La forma del hueso distingue a Megapodius rokusi de otras especies

La identificación se apoya en una combinación de rasgos del extremo inferior del tarsometatarso. En esa zona se ubican las superficies del hueso que se unen a los dedos y permiten su movimiento.

En el fósil de Flores, esas partes tienen una forma y una disposición diferentes de las que se observan en otras especies de Megapodius.

Según se detalla en el estudio, una de esas superficies se prolonga más que otra hacia el extremo del hueso y presenta una expansión particular. Otra tiene un surco y se desvía de la línea central del tarsometatarso.

La pieza clasificada como LB-Av-1542 conserva la mitad inferior del tarsometatarso derecho de la pata del ave

El fósil también conserva relieves óseos en los bordes de dos de esas zonas. Consideradas en conjunto, estas características permiten diferenciarlo de especies vivas y extintas.

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Los investigadores también compararon las dimensiones de la pieza con las de otros megapódidos. La parte conservada mide 49,9 milímetros y la longitud total del hueso fue calculada en 98,3 milímetros.

El estudio concluye que el tamaño estimado del tarsometatarso supera el de todas las especies conocidas de Megapodius, incluso las extintas que se utilizaron como referencia.

La nueva especie fue nombrada en homenaje al zooarqueólogo indonesio Rokus Due Awe. La zooarqueología estudia los restos de animales recuperados en sitios arqueológicos.

El trabajo indica que M. rokusi se distingue por la forma y la disposición de partes de su esqueleto, además de por su tamaño.

La forma particular y los relieves óseos del extremo del tarsometatarso permitieron diferenciar al fósil de otros miembros del género (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con 3,9 kilos, fue la mayor especie conocida de su género

A partir de las medidas del hueso, el estudio estima que Megapodius rokusi tenía una masa corporal de 3.932 gramos, cerca de 3,9 kilogramos. Esa cifra la sitúa por encima de las especies actuales de Megapodius y de las especies extintas del género usadas para la comparación.

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El trabajo señala que su tamaño se encuentra dentro del rango de grandes megapódidos extinguidos conocidos en Australia. Esa comparación no significa que el fósil de Flores pertenezca a una especie australiana.

La forma de su tarsometatarso respalda su identificación como una especie propia, distinta de los demás integrantes del género.

La denominación de la especie rinde homenaje a los aportes del zooarqueólogo indonesio Rokus Due Awe (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo se basa en un único fragmento de hueso. Por eso, la investigación se limita a describir esa pieza, establecer sus diferencias anatómicas y calcular el tamaño aproximado del animal.

Aun con un material reducido, el estudio documenta una especie de gran porte en Flores y aporta el primer registro fósil de megapódidos en Wallacea.

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