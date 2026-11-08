Mercedes se consagró campeón del Campeonato de Constructores de la Fórmula 1: así está el listado histórico de títulos

Mercedes se consagró campeón del Campeonato de Constructores (REUTERS/Adriano Machado)

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Mercedes selló este domingo el campeonato de constructores de la Fórmula 1 2026 en el Gran Premio de Brasil, disputado en el circuito de Interlagos, en San Pablo. El equipo alemán llegaba a la vigésima primera fecha de la temporada con 630 puntos, una ventaja de 126 unidades sobre Ferrari, y necesitaba sumar tres puntos más que la escudería italiana para asegurar el título antes de las últimas tres citas del calendario.

El resultado consolida un año perfecto para la estructura dirigida por Toto Wolff, que una semana antes ya había festejado el título de pilotos con Andrea Kimi Antonelli. El italiano, de 20 años, se convirtió en el campeón más joven de la historia de la categoría al asegurar la corona en el Gran Premio de México, cinco carreras antes de que concluyera el calendario, con nueve victorias y 380 puntos.

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Cada fin de semana de competencia otorga un máximo de 43 puntos por equipo si sus dos pilotos terminan primero y segundo. Con 129 unidades todavía en disputa después de Brasil, Mercedes tenía garantizado el título en Interlagos si Antonelli y George Russell sumaban, en conjunto, tres puntos más que Lewis Hamilton y Charles Leclerc, los representantes de Ferrari. Cualquier otra combinación hubiera extendido la definición, al menos, hasta el Gran Premio de Las Vegas, la próxima cita del calendario.

Con el cuarto puesto de Russell y el quinto de Antonelli, a la escudería alemana le alcanzó con sus 22 puntos para superar al equipo con sede en Italia, que agregó solo ocho unidades a su tabla con el séptimo lugar de Leclerc y el noveno de Hamilton. La carrera la ganó Lando Norris de McLaren y se llevó los 25 que se le otorgan al vencedor de la carrera.

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Con la consagración en San Pablo, Mercedes alcanzó su noveno campeonato de constructores, con el que igualó a Williams como el tercer equipo más ganador de la historia de la Fórmula 1, tras Ferrari, con 16 títulos, y McLaren, con 10. El antecedente más reciente de la escudería alemana en esta categoría databa de 2021, cuando Hamilton y Valtteri Bottas hicieron el 2-3 en la clasificación final individual, mientras Max Verstappen se quedaba con el título de pilotos por primera vez en su carrera.

Restan tres carreras para el cierre de la temporada 2026: Las Vegas, Qatar y Abu Dabi, donde se terminará de definir el orden final del campeonato de pilotos, con el título de constructores ya en manos de Mercedes.

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ASÍ QUEDÓ LA TABLA HISTÓRICA DE ESCUDERÍAS CAMPEONAS

Ferrari: 16

McLaren: 10

Mercedes: 9

Williams: 9

Lotus: 7

Red Bull: 6

Brabham: 2

Cooper: 2

Renault: 2

Benetton: 1

BRM: 1

Brawn: 1

Matra: 1

Tyrrell: 1

Vanwall: 1

LOS CAMPEONES POR AÑO

1958 – Vanwall

1959 – Cooper-Climax

1960 – Cooper-Climax

1961 – Ferrari

1962 – BRM

1963 – Lotus-Climax

1964 – Ferrari

1965 – Lotus-Climax

1966 – Brabham-Repco

1967 – Brabham-Repco

1968 – Lotus-Ford Cosworth

1969 – Matra-Ford Cosworth

1970 – Lotus-Ford Cosworth

1971 – Tyrrell-Ford Cosworth

1972 – Lotus-Ford Cosworth

1973 – Lotus-Ford Cosworth

1974 – McLaren-Ford Cosworth

1975 – Ferrari

1976 – Ferrari

1977 – Ferrari

1978 – Lotus-Ford Cosworth

1979 – Ferrari

1980 – Williams-Ford Cosworth

1981 – Williams-Ford Cosworth

1982 – Ferrari

1983 – Ferrari

1984 – McLaren-TAG

1985 – McLaren-TAG

1986 – Williams-Honda

1987 – Williams-Honda

1988 – McLaren-Honda

1989 – McLaren-Honda

1990 – McLaren-Honda

1991 – McLaren-Honda

1992 – Williams-Renault

1993 – Williams-Renault

1994 – Williams-Renault

1995 – Benetton-Renault

1996 – Williams-Renault

1997 – Williams-Renault

1998 – McLaren-Mercedes

1999 – Ferrari

2000 – Ferrari

2001 – Ferrari

2002 – Ferrari

2003 – Ferrari

2004 – Ferrari

2005 – Renault

2006 – Renault

2007 – Ferrari

2008 – Ferrari

2009 – Brawn-Mercedes

2010 – Red Bull-Renault

2011 – Red Bull-Renault

2012 – Red Bull-Renault

2013 – Red Bull-Renault

2014 – Mercedes

2015 – Mercedes

2016 – Mercedes

2017 – Mercedes

2018 – Mercedes

2019 – Mercedes

2020 – Mercedes

2021 – Mercedes

2022 – Red Bull-RBPT

2023 – Red Bull-RBPT

2024 – McLaren-Mercedes

2025 – McLaren-Mercedes

2026 – Mercedes