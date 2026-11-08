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Mercedes se consagró campeón del Campeonato de Constructores de la Fórmula 1: así está el listado histórico de títulos

La escudería alemana sumó su novena conquista a nivel equipos y le recortó la distancia a Ferrari

Mercedes se consagró campeón del Campeonato de Constructores (REUTERS/Adriano Machado)
Mercedes se consagró campeón del Campeonato de Constructores (REUTERS/Adriano Machado)
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Mercedes selló este domingo el campeonato de constructores de la Fórmula 1 2026 en el Gran Premio de Brasil, disputado en el circuito de Interlagos, en San Pablo. El equipo alemán llegaba a la vigésima primera fecha de la temporada con 630 puntos, una ventaja de 126 unidades sobre Ferrari, y necesitaba sumar tres puntos más que la escudería italiana para asegurar el título antes de las últimas tres citas del calendario.

El resultado consolida un año perfecto para la estructura dirigida por Toto Wolff, que una semana antes ya había festejado el título de pilotos con Andrea Kimi Antonelli. El italiano, de 20 años, se convirtió en el campeón más joven de la historia de la categoría al asegurar la corona en el Gran Premio de México, cinco carreras antes de que concluyera el calendario, con nueve victorias y 380 puntos.

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Cada fin de semana de competencia otorga un máximo de 43 puntos por equipo si sus dos pilotos terminan primero y segundo. Con 129 unidades todavía en disputa después de Brasil, Mercedes tenía garantizado el título en Interlagos si Antonelli y George Russell sumaban, en conjunto, tres puntos más que Lewis Hamilton y Charles Leclerc, los representantes de Ferrari. Cualquier otra combinación hubiera extendido la definición, al menos, hasta el Gran Premio de Las Vegas, la próxima cita del calendario.

Con el cuarto puesto de Russell y el quinto de Antonelli, a la escudería alemana le alcanzó con sus 22 puntos para superar al equipo con sede en Italia, que agregó solo ocho unidades a su tabla con el séptimo lugar de Leclerc y el noveno de Hamilton. La carrera la ganó Lando Norris de McLaren y se llevó los 25 que se le otorgan al vencedor de la carrera.

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Con la consagración en San Pablo, Mercedes alcanzó su noveno campeonato de constructores, con el que igualó a Williams como el tercer equipo más ganador de la historia de la Fórmula 1, tras Ferrari, con 16 títulos, y McLaren, con 10. El antecedente más reciente de la escudería alemana en esta categoría databa de 2021, cuando Hamilton y Valtteri Bottas hicieron el 2-3 en la clasificación final individual, mientras Max Verstappen se quedaba con el título de pilotos por primera vez en su carrera.

Restan tres carreras para el cierre de la temporada 2026: Las Vegas, Qatar y Abu Dabi, donde se terminará de definir el orden final del campeonato de pilotos, con el título de constructores ya en manos de Mercedes.

ASÍ QUEDÓ LA TABLA HISTÓRICA DE ESCUDERÍAS CAMPEONAS

  • Ferrari: 16
  • McLaren: 10
  • Mercedes: 9
  • Williams: 9
  • Lotus: 7
  • Red Bull: 6
  • Brabham: 2
  • Cooper: 2
  • Renault: 2
  • Benetton: 1
  • BRM: 1
  • Brawn: 1
  • Matra: 1
  • Tyrrell: 1
  • Vanwall: 1

LOS CAMPEONES POR AÑO

  • 1958 – Vanwall
  • 1959 – Cooper-Climax
  • 1960 – Cooper-Climax
  • 1961 – Ferrari
  • 1962 – BRM
  • 1963 – Lotus-Climax
  • 1964 – Ferrari
  • 1965 – Lotus-Climax
  • 1966 – Brabham-Repco
  • 1967 – Brabham-Repco
  • 1968 – Lotus-Ford Cosworth
  • 1969 – Matra-Ford Cosworth
  • 1970 – Lotus-Ford Cosworth
  • 1971 – Tyrrell-Ford Cosworth
  • 1972 – Lotus-Ford Cosworth
  • 1973 – Lotus-Ford Cosworth
  • 1974 – McLaren-Ford Cosworth
  • 1975 – Ferrari
  • 1976 – Ferrari
  • 1977 – Ferrari
  • 1978 – Lotus-Ford Cosworth
  • 1979 – Ferrari
  • 1980 – Williams-Ford Cosworth
  • 1981 – Williams-Ford Cosworth
  • 1982 – Ferrari
  • 1983 – Ferrari
  • 1984 – McLaren-TAG
  • 1985 – McLaren-TAG
  • 1986 – Williams-Honda
  • 1987 – Williams-Honda
  • 1988 – McLaren-Honda
  • 1989 – McLaren-Honda
  • 1990 – McLaren-Honda
  • 1991 – McLaren-Honda
  • 1992 – Williams-Renault
  • 1993 – Williams-Renault
  • 1994 – Williams-Renault
  • 1995 – Benetton-Renault
  • 1996 – Williams-Renault
  • 1997 – Williams-Renault
  • 1998 – McLaren-Mercedes
  • 1999 – Ferrari
  • 2000 – Ferrari
  • 2001 – Ferrari
  • 2002 – Ferrari
  • 2003 – Ferrari
  • 2004 – Ferrari
  • 2005 – Renault
  • 2006 – Renault
  • 2007 – Ferrari
  • 2008 – Ferrari
  • 2009 – Brawn-Mercedes
  • 2010 – Red Bull-Renault
  • 2011 – Red Bull-Renault
  • 2012 – Red Bull-Renault
  • 2013 – Red Bull-Renault
  • 2014 – Mercedes
  • 2015 – Mercedes
  • 2016 – Mercedes
  • 2017 – Mercedes
  • 2018 – Mercedes
  • 2019 – Mercedes
  • 2020 – Mercedes
  • 2021 – Mercedes
  • 2022 – Red Bull-RBPT
  • 2023 – Red Bull-RBPT
  • 2024 – McLaren-Mercedes
  • 2025 – McLaren-Mercedes
  • 2026 – Mercedes

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