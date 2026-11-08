La llamativa reacción de Franco Colapinto al cruzarse cara a cara con su “doble” en Interlagos

La inesperada reacción de Franco Colapinto al encontrarse cara a cara con su doble en Interlagos

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Franco Colapinto terminó 13° en el Gran Premio de Brasil y quedó involucrado, sin buscarlo, en un video que circuló con fuerza en las redes sociales. La escena ocurrió durante el fin de semana en el circuito de Interlagos, donde también estuvo Emiliano Oberndorfer, un actor y cantante marplatense que por su parecido físico con el pilarense es conocido como su “doble”.

El propio Oberndorfer, popularizado como Emiliano Obern y apodado “Colapa”, se presenta como el doble del corredor argentino. El creador de contenido logró acercarse a Colapinto en la jornada de Fórmula 1 con la intención de saludarlo. “Chicos, el minuto a minuto está acá sacándose fotos acá adentro. Espectacular. Qué nervios, aunque sea tenerlo un segundo. Recién pasó de vuelta acá cara a cara”, contó el marplatense en el video que compartió en sus redes sociales.

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El encuentro se produjo cuando el piloto de Alpine pasó junto a Obern. El actor extendió la mano para saludarlo y Colapinto reaccionó con sorpresa: le dedicó una mirada fija, apartó la mano en la que llevaba unos alfajores, aunque respondió al gesto con un apretón de manos antes de continuar su recorrido. “Me dio la mano. Ya está, ya está. Gracias”, completó Obern, quien también agradeció a las personas que lo ayudaron a asistir al evento en Brasil.

El saludo a la distancia entre Franco Colapinto y Emiliano Obern en el GP de Brasil

El día anterior, el marplatense había tenido otro intento de contacto con el piloto argentino. En esa ocasión, lo observó desde un piso superior mientras Colapinto se dirigía con apuro hacia otro sector del circuito. Obern lo llamó, pero el pilarense no tuvo tiempo de detenerse ni de identificarlo entre quienes lo convocaban. El piloto saludó rápidamente y siguió trotando. “Qué genio, lo amamos”, relató el actor en otro vídeo publicado en sus redes.

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El contenido de Obern se concentra en su cuenta @nosoycolapinto de TikTok, donde interpreta al piloto y realiza parodias con una indumentaria similar a la que suele utilizar Colapinto durante la competencia. La difusión de su parecido comenzó en 2024, cuando publicó el primer video que generó comentarios sobre esa similitud. La llegada del argentino a la Fórmula 1, ese mismo año, le permitió convertir aquella comparación en el eje de sus publicaciones.

Desde entonces, el actor fue invitado a diversos programas de televisión y recibió contrataciones para eventos, cumpleaños, casamientos y fiestas. A la vez, mantuvo una actividad constante en sus redes sociales, donde difundió su experiencia en Interlagos y celebró haber conocido finalmente al piloto. En el vídeo del saludo con el integrante de Alpine, escribió: “Después de 3 años llegó el día. ¡Gracias Franco Colapinto! Me cambiaste la vida”.

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Emiliano Obern cumplió su sueño de conocer a Franco Colapinto (@emiobern)

La presencia de Obern en carreras de Fórmula 1 ya había generado situaciones particulares durante 2025. Ese año asistió al Gran Premio de Miami, donde llamó la atención de los aficionados y compartió momentos con figuras vinculadas a la categoría. Entre ellas estuvo Flavio Briatore, asesor ejecutivo y líder de Alpine, con quien el creador de contenido se tomó una fotografía.

Mientras el doble viral celebraba el encuentro, Colapinto continuaba centrado en su campaña en la Fórmula 1. El argentino ocupaba el 12° lugar del campeonato de pilotos con 27 unidades y no sumó puntos con Alpine en Interlagos, aunque se destacó en distintos pasajes por su defensa en pista y su manejo bajo la lluvia. La temporada seguiría con un triplete que comenzaría entre el 19 y el 22 de noviembre en Las Vegas, antes de las citas de Qatar y Abu Dhabi.

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