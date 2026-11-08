El Salvador

Miss Universo El Salvador dedicó un mensaje a los soldados salvadoreños en Haití antes de viajar a Puerto Rico

La reina de belleza dedicó unas palabras al contingente desplegado en el país caribeño durante un acto en San Salvador, previo a incorporarse a las actividades de Miss Universe

La candidata salvadoreña combina su carrera en el modelaje con estudios de Ciencias Jurídicas y Diseño de Modas. (Foto cortesía Miss Universo El Salvador 2026)
La candidata salvadoreña combina su carrera en el modelaje con estudios de Ciencias Jurídicas y Diseño de Modas. (Foto cortesía Miss Universo El Salvador 2026)
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A horas de iniciar el viaje que la llevará a Puerto Rico, Sofía Córdova envió un mensaje de respaldo a los soldados salvadoreños que permanecen en Haití. La actual Miss Universo El Salvador 2026 habló ante el público reunido en el Centro Histórico de San Salvador, durante la noche del sábado, y pidió por el retorno seguro de los integrantes del contingente.

La representante de la diáspora se refirió a los militares que participan en las operaciones de seguridad en el país caribeño, donde El Salvador desplegó tropas tras la desaparición de cuatro técnicos salvadoreños en una emboscada ocurrida el 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe.

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“El Salvador está con Haití. Quiero mandar un saludo a todos los valientes soldados de mi país”, expresó Córdova en un video difundido en redes sociales antes de su salida hacia Puerto Rico.

La Miss Universo El Salvador, Sofía Córdova, comparte un emotivo mensaje de unidad y orgullo mientras ondea la bandera de Haití.

La reina de belleza sostuvo que los uniformados cuentan con el respaldo de la población salvadoreña durante su estadía fuera del país. “Quiero decirles que tienen una nación entera que los está esperando con los brazos abiertos. Que tienen que venir sanos”, afirmó.

El mensaje llegó en medio de los preparativos de Córdova para representar a El Salvador en la 75.ª edición de Miss Universe, cuya final está prevista para el 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico. La salvadoreña partió hacia la isla para incorporarse a la agenda de actividades previas del certamen, que reúne a candidatas de distintos países y territorios.

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Sofía Córdova expresó su respaldo a los soldados salvadoreños en Haití antes de viajar a Puerto Rico. (Foto cortesía Miss Universo El Salvador 2026)
Sofía Córdova expresó su respaldo a los soldados salvadoreños en Haití antes de viajar a Puerto Rico. (Foto cortesía Miss Universo El Salvador 2026)

La primera representante de la diáspora que ganó la corona nacional

Sofía Córdova, de 27 años, obtuvo la corona de Miss Universo El Salvador el 28 de junio, luego de competir como representante de la diáspora salvadoreña en Estados Unidos. La categoría se incorporó por primera vez al concurso nacional en 2026 y su triunfo la convirtió en la primera candidata de ese sector en conseguir el título.

Córdova desarrolla una carrera como modelo y cursa estudios de Ciencias Jurídicas y Diseño de Modas. Antes de asumir la representación salvadoreña en Miss Universe, participó en Miss Cosmo International 2024, celebrado en Vietnam, donde clasificó entre las 21 semifinalistas.

Su presencia en el Centro Histórico de San Salvador formó parte de las actividades previas a su salida del país. Allí, la reina mantuvo el foco en su agenda internacional, aunque dedicó parte de su intervención a la situación que atraviesa el contingente salvadoreño en Haití.

Sofía Córdova se convirtió en la primera representante de la diáspora en obtener el título de Miss Universo El Salvador. (Foto cortesía Miss Universo El Salvador 2026)
Sofía Córdova se convirtió en la primera representante de la diáspora en obtener el título de Miss Universo El Salvador. (Foto cortesía Miss Universo El Salvador 2026)

El despliegue salvadoreño en Haití comenzó tras una emboscada

El Salvador envió más de 2,000 militares a Haití después de que cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños desaparecieron durante un ataque atribuido a grupos armados en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, cerca de Puerto Príncipe. Los salvadoreños formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas, respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Gobierno salvadoreño presentó el despliegue como una misión para localizar a los cuatro compatriotas y colaborar con las autoridades haitianas frente a las organizaciones criminales que operan en sectores de la capital. Las acciones se concentran en zonas donde las pandillas mantienen presencia, entre ellas Croix-des-Bouquets y la llanura de Cul-de-Sac.

La violencia de las bandas armadas ha afectado amplias áreas de Haití, en especial Puerto Príncipe, donde las autoridades locales y fuerzas internacionales desarrollan operativos de seguridad. En ese escenario, Córdova cerró su mensaje con otra referencia al país caribeño: “El Salvador está con Haití”.

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